COMMENTI, XIII GIORNATA

III Municipio-Castrum Monterotondo 1-2

Donati (III), 2 Santarelli (CM)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Daniele Benigni (Vice-Allenatore Castrum Monterotondo)

Alba S.Elia-Borgo Quinzio 2-2

2 Antonacci (A), 2 Tranquilli (BQ)

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

Massimo Aluffi (Allenatore Borgo Quinzio)

Castelnuovo di Farfa-Atletico Canneto 4-3

2 D.Lupi, L.Valentini, Autogol (CF), 2 Mencio, Croce (AC)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Moreno Passarani (Dirigente Atletico Canneto)

Eretum-Alma Parioli 3-2

2 Mercante, Taddei (E), 2 Soccorsi (AP)

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Mideporte Colle Salario-Valle del Peschiera 2-1

Moccero, Turchetti (MCS), Felicioni (VDP)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

Poggio Mirteto-Ginestra 1-0

Mevoli

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Spes Poggio Fidoni-Atletico Sabina 3-0

F.Rossi, Fany, Di Lorenzo

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Tor di Quinto-Virtus Roma 2-6

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIV GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla XIII giornata di Prima categoria, la prima del nuovo anno. Continua a conquistare vittorie la capolista Poggio Mirteto che, con le unghie e con i denti, batte il Ginestra 1-0 grazie ad un gol del solito Mevoli. Mantengono il passo le inseguitrici Casterum Monterotondo e Virtus Roma, che hanno vinto le due stracittadine contro le romane III Municipio e Tor di Quinto. Nei derby reatini, prova di forza del Castelnuovo di Farfa (che ha battuto l’Atletico Canneto 4-3) e della Spes Poggio Fidoni, che ha rifilato un tris alla neopromossa Atletico Sabina, mentre Borgo Quinzio strappa un pareggio (2-2) contro un’Alba Sant’Elia comunque in crescita. Rallenta Valle del Peschiera che, dopo 8 risultati utili consecutivi, sbatte contro il muro Mideporte Colle Salario e torna a Grotti con 0 punti. Infine, scivola l’Alma Parioli, battuta 3-2 dall’Eretum.: «Queste partite dopo la sosta nascondono sempre delle insidie. Soprattutto perchè venivamo da un ottimo periodo di forma. Abbiamo affrontato un avversario tosto e determinato che non merita sicuramente la posizione che occupa in classifica. Portiamo a casa 3 punti fondamentali, un grande successo di squadra. Ieri, forse, non abbiamo disputato la nostra miglior partita ma portiamo a casa comunque il bottino pieno. Complimenti al III Municipio, una squadra corretta e in forma. Noi dobbiamo continuare così, anche in una domenica un po’ sottotono il gruppo ha reagito bene e ha portato a casa il risultato. È un campionato difficile, dove non possiamo concederci cali di tensione. In settimana prepareremo con ancora più concentrazione la partita di domenica contro il Castelnuovo di Farfa».: «Abbiamo reagito al periodo negativo. Per errori nostri e per bravura del portiere avversario, non siamo riusciti a chiudere la gara. E’ un punto che smuove la classifica e che ci dà morale per lavorare ancora più intensamente».: «Non si può nascondere che i nostri avversari hanno creato molte occasioni e che avrebbero potuto vincere il match. Raggiungere il pareggio del 2-2 dopo essere stati sotto di due reti e farlo in 10 contro 11 ci dà morale. Dobbiamo migliorare però sulla “testa” e sulla concentrazione. Inoltre, dobbiamo migliorare sotto il profilo della disciplina: troppo nervosismo e troppi falli evitabilissimi. Oggi il nostro estremo difensore ha salvato il risultato almeno 3 volte. Nelle ultime due gare abbiamo racimolato 4 punti…vorrà dire che quando giocheremo meglio avremo più possibilità di ottenere dei successi. Inoltre, lavoreremo anche sui ragazzi più giovani che, nonostante l’età, dimostrano di avere poca voglia…e questa cosa non va bene!».: «Siamo partiti subito forte e, in 15’, eravamo già sul 2-0. Nel corso del primo tempo, però, siamo stati raggiunti sul 2-2 e addirittura superati sul 2-3. Nella ripresa, però, siamo riusciti prima a pareggiarla che a tornare nuovamente in vantaggio. La gara è stata equilibrata e combattuta, ma al tempo stesso corretta. Il Canneto è una buona squadra e sicuramente non merita il posto che occupa in classifica. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che hanno ben interpretato la partita».: «Faccio i complimenti alla squadra per come si è comportata in campo. Eravamo rimaneggiati. Malgrado tutto, i ragazzi che sono scesi in campo hanno speso tutte le loro energie, giocando una grande partita, rovinata soprattutto dal direttore di gara. Nel primo tempo, infatti, c’era un rigore per i nostri avversari che non è stato concesso, ma è pur vero che 3 dei 4 gol segnati dal Castelnuovo non erano regolari. Ripartiamo, sperando di recuperare i 7-8 giocatori che ieri non erano disponibili».: «Partita difficile, come sempre dopo la sosta natalizia, ma i ragazzi hanno dato una grande risposta sul campo al cospetto della quarta in classifica. Il risultato poteva essere addirittura più rotondo, ma qualche errore sottoporta e alcune parate del portiere avversario hanno fissato il risultato sul 3-2 finale. Complimenti a tutti: ai nostri ragazzi e alla squadra ospite, che si è battuta lealmente fino alla fine».: «La sconfitta era nell’aria. E’ stata una partita che potevamo pareggiare o addirittura vincere, ma tanto di cappello agli avversari che hanno portato a casa il risultato. Mancavano 3 giocatori, ma oltre a questo ci è mancato proprio quel qualcosa in più. Una sconfitta salutare, che può far bene. Fortunatamente, alcune squadre sotto di noi hanno rallentato e quindi rimaniamo ancora in zona alta, anche se le prime corrono, ma il campionato è lungo. Onore ai nostri avversari, che anche se in 9 hanno difeso il risultato con grossa voglia ed impegno. Un bel bagno d’umiltà per noi, ma sono sicuro che su questo campo molte squadre perderanno dei punti. Ora, testa già al prossimo match!»: «Primo tempo maschio, molto combattuto. I nostri avversari sono un bel gruppo, uniti ed ordinati in campo, nonché leali e sportivi fino alla fine. Abbiamo creato almeno 4 occasioni nitide da gol, ma purtroppo non siamo riusciti a portarci in vantaggio. Nella ripresa, dopo 10’, abbiamo siglato due gol: il primo con un gran gol di Moccero ed il secondo su un altro gran gol di Turchetti, su assist di Moccero. Abbiamo preso fiducia ed abbiamo conquistato un calcio di rigore, per poter chiudere il match. Purtroppo, però, abbiamo fallito il penalty. Siamo calati ed abbiamo subìto il 2-1 su una spizzata di testa, con la palla che forse non era entrata, ma l’arbitro ha visto il gol…diciamo rete dubbia ma poteva essere assegnata. Abbiamo rischiato di andare sul 3-1 nel finale, cos’ come abbiamo rischiato di subire il pareggio. Possiamo dire che la partita è rimasta in bilico, ma comunque abbiamo dominato sotto il profilo del gioco. Ora, testa alla prossima gara contro l’Alma Parioli, match che potrà dirci molto sul nostro cammino futuro.: «Partita, forse, persa oltre che nei novanta minuti di gioco anche per l’attenzione e la poca presenza agli allenamenti sotto il periodo festivo. Non siamo una squadra che può permettersi stacchi mentali troppo lunghi e, sicuramente, la cosa ha contribuito alla sconfitta. Per il resto, il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato, un incubo il primo quarto d’ora della seconda frazione di gioco, dove siamo andati sotto di due rischiando il tracollo su rigore, poi sbagliato dagli avversari. L’ultima mezzora è stata sicuramente diversa in quanto, oltre a portare il risultato sul 2-1, abbiamo avuto la possibilità per due volte di pareggiare. Comunque, gli avversari hanno meritato complessivamente la vittoria e noi non dobbiamo fare nessuna tragedia per una sconfitta venuta dopo ben otto risultati utili consecutivi. Spero che questa partita sia un po' di lezione per tutti noi e faccia capire l’oggettiva realtà della situazione ed insegni a rimanere con i piedi per terra avendo ben chiaro, comunque, il grande sforzo che i ragazzi stanno facendo».: «Partirei parlando di Ginestra e di mister Leoni, che ieri hanno dimostrato di essere un’ottima squadra, forse anche oltre la classifica che occupano. Messi bene in campo, determinati su ogni pallone, con un palleggio importante ed una capacità di difendersi e poi ripartire davvero ammirevole. Non a caso è la vittoria più sofferta dell'anno. Complimenti sinceri a loro! Per noi, lo sconvolgimento del cambio campo, la ripresa dopo la sosta ed una giornata no di tanti ragazzi, hanno reso difficile oltremodo questo impegno. Detto ciò, abbiamo con i denti e con fortuna difeso il gol maturato su calcio da fermo, dimostrando comunque una tenuta mentale e fisica di cui sono fiero: questo gruppo, come ho già detto, è fatto di uomini tosti e determinati. Esempio su tutti? Come sempre Avenali che, seppur molto acciaccato, al mio semplice sguardo si è messo a disposizione ed ha giocato gli ultimi 20 minuti. Adesso però, si torna a lavorare sodo, perché c'è tanto da sudare e da faticare: stiamo andando oltre le nostre possibilità e dobbiamo spingere sul gas forte per restare tra le prime 3 o 4 del campionato. Chiudo con pensiero su Peppe Muli: a lui, al nostro numero 8 per sempre, al nostro vanto eterno, al nostro "laziale a 'na certa maniera" è dedicata questa vittoria, vista la ricorrenza dalla sua scomparsa di otto anni fa. Credo che Peppe sia fiero dei suoi amici, della sua squadra, del nostro ricordo per lui!».: «Sconfitta amara perché immeritata, visto l'andamento della gara. Rinnovo, quindi, i complimenti al Poggio Mirteto per aver saputo soffrire e mantenere il vantaggio fino alla fine. Perdiamo quindi, nonostante una buona prestazione e non riuscendo ancora una volta a chiudere in rete occasioni importanti. Però nulla da dire ai miei: stiamo lavorando molto bene negli allenamenti, c’è voglia ed unione e sono sicuro che questa sarà la base su cui costruire un importante girone di ritorno. Ora ci aspetta un mese bellissimo, molto stimolante, che dovremo affrontare al meglio e capire e cercare di migliorare e correggere gli errori. Infine vorrei ringraziare i ragazzi e la società del Poggio Mirteto per la bella atmosfera che si respirava ieri, soprattutto per il ricordo di Peppe Muli. Peppe era un grande, una persona fantastica e sono orgoglioso di aver condiviso con lui momenti bellissimi; sono stato suo compagno di squadra per diversi anni: oltre ad essere un ottimo giocatore, un gladiatore vero e proprio, era un compagno di squadra unico e veramente la sua voce riecheggia nell'eternità...il destino con lui non è stato generoso…un vero peccato!».: «Abbiamo iniziato bene questo 2020, anche perché non è mai facile riprendere dopo la sosta. Avevamo chiuso l’anno in crescendo, dopo l’inciampo con Borgo Quinzio, ma comunque eravamo in crescendo. Nel primo tempo abbiamo subìto la fisicità dell’Atletico, ma nonostante questo abbiamo creato 4-5 palle gol, colpendo anche una traversa con De Giorgi. Abbiamo comunque noi il pallino del gioco, ma non siamo riusciti a buttare la palla in gol. Nella ripresa, però, siamo riusciti a sbloccarla con Francesco Rossi: che ci teneva tanto a fare questo gol, dedicato alla memoria del nonno Luigi, scomparso pochi giorni prima. Abbiamo raddoppiato dopo con Fany, per poi chiudere il match con Di Lorenzo. Abbiamo portato a casa questi 3 punti, che ci permettono di risalire la china e di conquistare qualche posizione in classifica, il nostro obbiettivo primario. Complimenti al mister ed a tutti i ragazzi per la grande partita disputata!».: «Abbiamo giocato questa partita con moltissime defezioni e sapevamo di incontrare una grossa squadra. Nel primo tempo, tolti i primi 10’, gli avversari hanno sempre tenuto il pallino del gioco, creando 2-3 occasioni da gol; nel secondo tempo abbiamo perso per infortunio anche il nostro attaccante Francesco Vita (il suo ginocchio ha avuto una brutta rotazione…spero solo in una distorsione o comunque in niente di grave). Nella ripresa, comunque, non abbiamo sofferto come nel primo tempo, anzi in un paio di ripartenze siamo stati anche sfortunati. Abbiamo subìto il primo gol per colpa della sfortuna e, dopo il secondo (per un errore dove avevamo il possesso in uscita in superiorità 5 contro 2), il punteggio ci ha tagliato le gambe. Siamo rimasti in 10 per un’espulsione un po’ affrettata da parte dell’arbitro, che sicuramente ha capito male quello che stava succedendo (c’era stato solo un confronto verbale tra un giocatore loro e uno nostro); prendiamo il terzo gol ormai sbilanciati per poter accorciare le distanze. Faccio i complimenti agli avversari, che hanno meritato la vittoria e per come hanno giocato la partita, in maniera dura ma leale».Poggio Mirteto 35Castrum Monterotondo 31Virtus Roma 29Alma Parioli 25Valle del Peschiera 23Ginestra 21Mideporte Colle Salario 19Spes Poggio Fidoni 18Alba S.Elia 17Eretum 16Castelnuovo di Farfa 14Atletico Sabina 13Atletico Canneto*, Borgo Quinzio 10III Municipio 6*Tor di Quinto 4* una gara in menoAlma Parioli-Mideporte Colle SalarioAtletico Canneto-EretumAtletico Sabina-Alba Sant’EliaBorgo Quinzio-Tor di QuintoCastrum Monterotondo-Castelnuovo di FarfaSpes Poggio Fidoni-GinestraValle del Peschiera-Poggio MirtetoVirtus Roma-III Municipio