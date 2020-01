RISULTATI E MARCATORI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella XIII giornata di Prima categoria, continua la marcia a suon di vittorie della capolista Poggio Mirteto, che ha battuto di misura (1-0) il Ginestra nel derby sabino e anche big match di giornata. Nelle altre tre stracittadine, vittoria per Castelnuovo di Farfa e Spes Poggio Fidoni ai danni rispettivamente di Atletico Canneto ed Atletico Sabina, mentre Alba S.Elia e Borgo Quinzio si sono divisi la posta in palio grazie al 2-2 finale del “Gudini”. Trasferta amara per la matricola Valle del Peschiera, battuta di misura dal Mideporte Colle Salario. Nei derby capitolini, invece, sorridono Eretum e Virtus Roma, che hanno sconfitto rispettivamente Alma Parioli e Tor di Quinto, mentre il Castrum Monterotondo rimane in scia della prima della classe grazie alla vittoria esterna in casa del III Municipio.III Municipio-Castrum Monterotondo 1-2: Donati (III), 2 Santarelli (CM)Alba S.Elia-Borgo Quinzio 2-2: 2 Antonacci (A), 2 Tranquilli (BQ)Castelnuovo di Farfa-Atletico Canneto 4-3: 2 D.Lupi, L.Valentini, Autogol (CF), 2 Mencio, Croce (AC)Eretum-Alma Parioli 3-2: 2 Mercante, Taddei (E), 2 Soccorsi (AP)Mideporte Colle Salario-Valle del Peschiera 2-1: Moccero, Turchetti (MCS), Felicioni (VDP)Poggio Mirteto-Ginestra 1-0: MevoliSpes Poggio Fidoni-Atletico Sabina 3-0: F.Rossi, Fany, Di LorenzoTor di Quinto-Virtus Roma 2-6Poggio Mirteto 35Castrum Monterotondo 31Virtus Roma 29Alma Parioli 25Valle del Peschiera 23Ginestra 21Mideporte Colle Salario 19Spes Poggio Fidoni 18Alba S.Elia 17Eretum 16Castelnuovo di Farfa 14Atletico Sabina 13Atletico Canneto*, Borgo Quinzio 10III Municipio 6*Tor di Quinto 4* una gara in meno