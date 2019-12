COMMENTI, XII GIORNATA

Alma Parioli-Castelnuovo di Farfa 4-0

2 Soccorsi, Broggi, Merli

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

La società Castelnuovo di Farfa non rilascia alcuna dichiarazione.

Atletico Canneto-III Municipio

Rinviata per impraticabilità del campo

Borgo Quinzio-Spes Poggio Fidoni 1-0

Sciommeri

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Castrum Monterotondo-Tor di Quinto 5-1

2 Scarafile, 2 Magurno, Gambacorta (CM)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.



Ginestra-Atletico Sabina 1-1

Conti (G), Mencarelli (AS)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Gabriele Moiani (Capitano Atletico Sabina)

Poggio Mirteto-Mideporte Colle Salario 3-0

Odiki, Gattarelli, Lugini

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Valle del Peschiera-Eretum 2-1

2 Biafora (VDP), Costantini (E)

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

La società Eretum non rilascia alcuna dichiarazione.

Virtus Roma-Alba S.Elia 6-1

Antonacci (A)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIII GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si spengono i riflettori sulla XII giornata di Prima categoria, l’ultima prima del nuovo anno. Chiude in bellezza la prima della classe Poggio Mirteto, che trova sotto l’albero altri 3 punti stagionali grazie al 3-0 ai danni del Mideporte Colle Salario. Successo anche per l’inseguitrice Castrum Monterotondo, che ha battuto in scioltezza il fanalino di coda Tor di Quinto, mentre la Virtus Roma, terza forza della competizione, ha sconfitto con un tennistico 6-1 l’Alba S.Elia, che chiude l’anno con una sconfitta pesante. Seconda gioia in campionato, invece, per Borgo Quinzio, che ha battuto in casa e di misura la Spes Poggio Fidoni, mentre il Castelnuovo di Farfa torna a casa a mani vuote dalla trasferta tra le mura amiche dell’Alma Parioli. Vera sorpresa del torneo è sicuramente la matricola Valle del Peschiera, che vince e convince nel match interno contro l’Eretum. Mezzo passo falso del Ginestra, che sbatte contro una rocciosa e determinata Atletico Sabina, mentre stop forzato per l’Atletico Canneto: il match tra i biancoblu ed il III Municipio non si è disputato per l’impraticabilità del terreno di gioco dei reatini.: «Vittoria meritata, dal risultato eloquente. Peccato perché potevamo allargare ancora di più il conto dei gol. Partita un po’ troppo nervosa, tenuta poco in mano dal direttore di gara, molto maschia ma con alcuni interventi al limite del regolamento. La squadra avversaria ha provato a lottare, ma noi siamo stati superiori…complimenti a loro per averci provato fino alla fine. Continuiamo a seguire il primo blocco».: «Ottima prestazione dei ragazzi. Siamo entrati in campo con la voglia di vincere e ci siamo riusciti, giocando tutto il secondo tempo in dieci per un presunto fallo mal interpretato dal direttore di gara, sbagliando anche un rigore; poi siamo andati in vantaggio nel finale con Sciommeri. Una bella vittoria che ci fa ben sperare nel prosieguo del campionato…finalmente muoviamo la classifica! Complimenti agli avversari».: «Abbiamo perso giocando su un campo ai limiti della praticabilità».: «Primo tempo dove non ci siamo espressi secondo le nostre possibilità, bravi sicuramente i nostri avversari ad averci messo in difficoltà, un po' meno noi, forse per aver preso la gara con un pizzico di superficialità. Sono errori che non ci possiamo permettere. Secondo tempo decisamente meglio: squadra più concentrata e volenterosa nel chiudere l'anno nel migliore dei modi. Colgo l'occasione nel fare un augurio di buone feste a tutti i nostri tesserati e alle persone che ci seguono sempre con affetto…che il nuovo anno ci porti le soddisfazioni che persone passionali come noi meritano!».: «Sicuramente non ci siamo fatti un buon regalo, un punto che poteva essere anche zero, questo è quello che c’è da dire. Bravi loro soprattutto per aver giocato un tempo e mezzo in dieci e ad andare in vantaggio chiudendosi sempre bene, il rigore ha permesso di salvare almeno la faccia. Stiamo vivendo un periodo strano, non buono, molto nervosismo e lo spirito di gruppo non ai massimi livelli stanno peggiorando la situazione...chi fa parte di questa squadra deve mettersi a disposizione sempre e deve tornare a mettere il gruppo al primo posto. La partita è stata condizionata dal tempo ma il campo ha tenuto molto bene permettendo di effettuare comunque la gara che alla fine si è rivelata dura, ma sempre corretta. Potevamo fare di più in avanti: siamo stato sterili, pur creando sempre, ma soprattutto abbiamo commesso gli errori di domenica scorsa…continuando a buttare palloni in area ma senza risultati quando invece e lo sappiamo fare, essere meno frenetici e sfruttare il campo in ampiezza. Sgolarmi è servito a poco e questo atteggiamento dei miei mi ha parecchio infastidito. Ora abbiamo un po’ di riposo che ci permetterà di ricaricare le batterie, ci alleneremo sicuramente bene e saremo sicuramente pronti per la ripresa. Buon Natale a tutti e, soprattutto, a chi mette il calcio dilettantistico tra le priorità della propria vita!».: «Ieri, purtroppo, eravamo riusciti a portare a casa i tre punti se l’arbitro non avesse concesso un rigore agli avversari al 90’, credo inesistente. Giocavamo contro una squadra che sono due stagioni che è protagonista in questa categoria, allenata benissimo, ma con qualche defezione che noi sapevamo ed eravamo riusciti ad approfittarne. Siamo rimasti in 10 per un’espulsione incredibile per doppio giallo (il primo sacrosanto, il secondo alquanto discutibile). Il ragazzo mi ha confermato che in area è stato sgambettato e non ha simulato. Abbiamo quindi giocato 70’ in 10 e senza il nostro centrale di difesa. Nel secondo tempo riusciamo comunque ad andare un vantaggio e senza mai perdere la testa…eravamo quasi riusciti a portare a casa il risultato. Faccio i più grossi complimenti a tutta la squadra!».: «Partita durissima, contro una delle squadre più organizzate e fisiche che ho visto finora. Sapevo che sarebbe stato faticoso, ma onestamente non pensavo fino a questo punto. Faccio a loro i miei complimenti per la gara e le mie scuse personali per aver io mancato di riguardo a fine gara con un gesto poco elegante: è un errore che non ha attenuanti. Spero siano scuse accettate! Per quanto riguarda la partita sono contento dei 3 punti, un po' meno dell'approccio e di alcune fasi. Ma ci sta, i ragazzi hanno spinto tanto fino ad oggi ed hanno bisogno di staccare un po' la spina sulla pressione delle gare domenicali: in questi 15 giorni lavoreremo tanto in vista della ripresa, ma avremo anche modo di staccare un po' non avendo gare ufficiali domenica prossima. Dedico la vittoria a mister Liberati che in settimana ha vissuto un momento difficile. Lui è persona e professionista a cui mi sono legato molto e merita una gioia a fine di una settimana triste. Chiudo, facendo i miei auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutta la società, a tutti i mister, a tutti i tesserati della Asd Poggio Mirteto ed alle loro rispettive famiglie. Adesso ci godiamo il Natale e ci prepariamo ad una sfida importante a cui teniamo molto per la classifica ed il ricordo vivo della Coppa Lazio. Sarà dura, lo sappiamo, ma venderemo cara la pelle».: «Vorrei cogliere l’occasione, a nome di tutta la società, lo staff tecnico e dei giocatori, per ringraziare mister Domenici per il grande lavoro che sta svolgendo, per la passione e l’impegno che sta dimostrando e dando alla nostra squadra. Impressionante è tutto ciò che fa per noi, sia sotto il profilo tecnico che su quello umano. A lui vanno tutti i nostri ringraziamenti!».: «Siamo stati sconfitti ma il risultato è molto bugiardo. La gara, a nostro avviso, per le occasioni create poteva tranquillamente terminare in pareggio o al massimo per una vittoria avversaria ma solo di misura. Oltre ai tre tiri realizzati dai nostri avversari, il nostro portiere ha effettuato solo una parata importante. Nel primo tempo abbiamo creato 3 nitide occasioni, per poi passare in svantaggio al 20’. Nella ripresa, dopo 3’, hanno raddoppiato. Abbiamo continuato a fare la nostra gara, provando a riaprire la gara. Nel finale, in contropiede, è arrivato il 3-0. I nostri avversari sono una bella squadra, una bella società, organizzata. Gran bella partita, maschia, giocata tra due squadre che hanno ottimi giocatori. Siamo consapevoli di potercela giocare a viso aperto contro tutti, nonostante il passivo di questa gara faccia pensare al contrario».: «Partita difficile giocata contro una squadra forte e ben organizzata. Abbiamo vinto meritatamente correndo qualche pericolo nei minuti finali. Settima vittoria, ottavo risultato utile consecutivo credo siano note di grande merito per i ragazzi, per un gruppo che tre mesi fa non si conosceva, per una società neonata, per i dirigenti che hanno avuto la capacità ed il buonsenso di unire le forze. Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo ai giocatori, agli allenatori, ai dirigenti delle squadre che partecipano al campionato; agli arbitri ed alla Federazione ed a tutti quelli che fanno parte, a titolo diverso, del nostro ambiente».: «Chiudiamo questa prima parte di stagione con, purtroppo, una serie di risultati non positivi. Speriamo che questa pausa sia arrivata al momento giusto, così da permetterci di ricaricare le batterie sia sul profilo fisico che mentale. Auguro Buone Feste a tutti coloro che partecipano al nostro campionato».Poggio Mirteto 32Castrum Monterotondo 28Virtus Roma 26Alma Parioli 25Valle del Peschiera 23Ginestra 21Alba S.Elia, Mideporte Colle Salario 16Spes Poggio Fidoni 15Eretum, Atletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10*Borgo Quinzio 9III Municipio 6*Tor di Quinto 4*una gara in meno(5/1/20)Alba S.Elia-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa-Atletico CannetoEretum-Alma ParioliIII Municipio-Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario-Valle del PeschieraPoggio Mirteto-GinestraSpes Poggio Fidoni-Atletico SabinaTor di Quinto-Virtus Roma