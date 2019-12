RISULTATI E MARCATORI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella XII giornata di Prima categoria, tris per la capolista Poggio Mirteto, che conquista altri 3 punti in classifica e mantiene salda la vetta. Rimane in scia il Castrum Monterotondo, che rifila una cinquina al fanalino di coda Tor di Quinto. L’arrivo di Marco Donati sulla panchina dell’Alba non ha portato giovamenti: il club rossoverde, infatti, crolla pesantemente a Roma, in casa della Virtus, che mantiene il passo della prima della classe e del Castrum. Scivola Ginestra, che ottiene solo un punto in casa nel match contro l’Atletico Sabina, mentre esce sconfitto dalla trasferta capitolina il Castelnuovo, battuto tra le mura amiche dell’Alma Parioli con un pesante 4-0. La neopromossa Borgo Quinzio, invece, chiude l’anno in bellezza: i sabini, impegnati davanti al proprio pubblico, hanno battuto di misura (1-0) la Spes Poggio Fidoni, conquistando così la seconda vittoria stagionale, la prima casalinga. 3 punti importanti in ottica classifica per i biancazzurri del Valle del Peschiera che, a Grotti, hanno regolato l’Eretum con il punteggio di 2-1. Infine, non si è giocato il match tra Atletico Canneto e III Municipio a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco.Alma Parioli-Castelnuovo di Farfa 4-0: 2 Soccorsi, Broggi, MerliAtletico Canneto-III Municipio: rinviata per impraticabilità del campoBorgo Quinzio-Spes Poggio Fidoni 1-0: SciommeriCastrum Monterotondo-Tor di Quinto: 5-1: 2 Scarafile, 2 Magurno, Gambacorta (CM)Ginestra-Atletico Sabina 1-1: Conti (G), Mencarelli (AS)Poggio Mirteto-Mideporte Colle Salario 3-0: Odiki, Gattarelli, LuginiValle del Peschiera-Eretum 2-1: 2 Biafora (VDP)Virtus Roma-Alba S.Elia 6-1: Antonacci (A)Poggio Mirteto 32Castrum Monterotondo 28Virtus Roma 26Alma Parioli 25Valle del Peschiera 23Ginestra 21Alba S.Elia, Mideporte Colle Salario 16Spes Poggio Fidoni 15Eretum, Atletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10*Borgo Quinzio 9III Municipio 6*Tor di Quinto 4*una gara in meno