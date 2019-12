PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Si apre il sipario sulla XII giornata di Prima categoria, ultimo turno del 2019. In programma in questo weekend molte sfide interessanti in ottica classifica. La capolista Poggio Mirteto giocherà al Valletonda contro il Mideporte Colle Salario, squadra in crescita nelle ultime giornate e che ora aspira ad un posto in alta classifica. L’Alba Sant’Elia riparte da mister Donati: il club reatino avrà la possibilità di riscattarsi dal periodo negativo già da questo match, che vedrà i rossoverdi impegnati nella trasferta in casa della Virtus Roma. Due i derby che si giocheranno in Sabina: Ginestra, desiderosa di rimanere nel gruppo d’alta classifica, ospiterà la neopromossa Atletico Sabina, mentre la matricola granata Borgo Quinzio sarà impegnata davanti al proprio pubblico contro la Spes Poggio Fidoni. A Grotti, intanto, Valle del Peschiera affronterà la romana Eretum, mentre il Castrum Monterotondo, desideroso di rimanere in scia della capolista, cercherà i 3 punti contro il fanalino di coda Tor di Quinto. Infine, i biancorossi sabini del Castelnuovo di Farfa saranno di scena tra le mura amiche dell’Alma Parioli, mentre l’Atletico Canneto, dopo la sconfitta nello scorso turno, proverà a riscattarsi nel match contro il III Municipio.Alma Parioli-Castelnuovo di Farfa (arbitro Bevilacqua di Civitavecchia)Atletico Canneto-III Municipio (arbitro Amato di Tivoli)Borgo Quinzio-Spes Poggio Fidoni (arbitro Gasparini di Tivoli)Ginestra-Atletico Sabina (arbitro Burattini di Roma 1)Poggio Mirteto-Mideporte Colle Salario (arbitro Baciu di Tivoli)Virtus Roma-Alba S.Elia (a porte chiuse, arbitro Melfi di Roma 1)Castrum Monterotondo-Tor di Quinto (arbitro Capobianchi di Tivoli)Valle del Peschiera-Eretum (arbitro Cornel Pal di Roma 1)Poggio Mirteto 29Castrum Monterotondo 25Virtus Roma 23Alma Parioli 22Ginestra, Valle del Peschiera 20Alba S.Elia, Mideporte Colle Salario 16Spes Poggio Fidoni 15Eretum 13Atletico Sabina 12Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10Borgo Quinzio, III Municipio 6Tor di Quinto 4