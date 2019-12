RISULTATI E MARCATORI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella giornata numero 11 di Prima categoria, vince ancora la capolista biancorossa del Poggio Mirteto, che ha battuto in trasferta la capitolina Eretum. Rimane in scia il Castrum Monterotondo, che porta a casa 3 punti pesantissimi conquistati al “Gudini” contro un’Alba S.Elia entrata in piena crisi di risultati. Cade Ginestra sull’ostico campo del Mideporte Colle Salario, vittorioso per 2-0. Risultato finale di 0-2, invece, nel match tutto reatino tra Castelnuovo di Farfa e Valle del Peschiera, mentre il derby sabino di giornata va all’Atletico Sabina, che ha superato di misura (1-0) i granata di Borgo Quinzio. Prima vittoria stagionale per il fanalino di coda Tor di Quinto, che è riuscito nell’impresa ai danni dei biancoblu dell’Atletico Canneto. Pareggio senza reti nella sfida tra la Spes Poggio Fidoni e la Virtus Roma, mentre a Roma, è dell’Alma Parioli la stracittadina in casa del III Municipio: risultato finale 3-7.III Municipio-Alma Parioli 3-7: 3 Soccorsi, 2 Silva, Cotta, Trotto (A)Alba S.Elia-Castrum Monterotondo 1-5: Antonacci (A), 3 Scarafile, Poggi, Emiliani (CM)Atletico Sabina-Borgo Quinzio 1-0: MencarelliCastelnuovo di Farfa-Valle del Peschiera 0-2: D’Aquilio, MicaloniEretum-Poggio Mirteto 0-2: Marcelli, MevoliMideporte Colle Salario-Ginestra 2-0: Ruggini, MichettoniSpes Poggio Fidoni-Virtus Roma 0-0Tor di Quinto-Atletico Canneto 2-1: Croce (AC)Poggio Mirteto 29Castrum Monterotondo 25Virtus Roma 23Alma Parioli 22Ginestra, Valle del Peschiera 20Alba S.Elia, Mideporte Colle Salario 16Spes Poggio Fidoni 15Eretum 13Atletico Sabina 12Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10Borgo Quinzio, III Municipio 6Tor di Quinto 4