PROGRAMMA GARE, XI GIORNATA

Domenica, ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Prima categoria. Weekend ricco di sfide emozionanti ed equilibrate sulla carta, a partire dai due derby reatini, tra 4 matricole, che si giocheranno in Sabina: il primo vedrà in campo i granata del Borgo Quinzio che faranno visita all’Atletico Sabina, mentre nel secondo si sfideranno Castelnuovo di Farfa e Valle del Peschiera. Trasferta da non sottovalutare per la capolista Poggio Mirteto, impegnata sul campo dell’Eretum, mentre Ginestra sarà ospitata sull’ostico campo del Mideporte Colle Salario. Match clou di giornata è la sfida del “Gudini” tra l’Alba S.Elia e la seconda in classifica Castrum Monterotondo, mentre la Virtus Roma, a pari punti proprio con il Castrum, affronterà al “Chiani” la Spes Poggio Fidoni. Trasferta sulla carta abbordabile per l’Atletico Canneto, che sfiderà il fanalino di coda Tor di Quinto, mentre nella capitale spazio ad una sola stracittadina: il III Municipio affronterà davanti al proprio pubblico l’Alma Parioli.III Municipio-Alma Parioli (arbitro Di Luzio di Aprilia)Alba S.Elia-Castrum Monterotondo (arbitro Fazzitta di Tivoli)Atletico Sabina-Borgo Quinzio (arbitro Vallocchia di Rieti)Castelnuovo di Farfa-Valle del Peschiera (arbitro Germano di Ostia Lido)Mideporte Colle Salario-Ginestra (arbitro Imbimbo di Tivoli)Tor di Quinto-Atletico Canneto (arbitro Viziru di Roma 1)Eretum-Poggio Mirteto (arbitro Sambuchi di Tivoli)Spes Poggio Fidoni-Virtus Roma (arbitro Valentini di Ciampino)Poggio Mirteto 26Virtus Roma, Castrum Monterotondo 22Ginestra 20Alma Parioli 19Valle del Peschiera 17Alba S.Elia 16Spes Poggio Fidoni 14Eretum, Mideporte Colle Salario 13Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10Atletico Sabina 9Borgo Quinzio, III Municipio 6Tor di Quinto 1