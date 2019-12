RISULTATI E MARCATORI, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella decima giornata di Prima categoria, vince ancora la capolista Poggio Mirteto, che fa suo il derby sabino con un poker rifilato al Castelnuovo di Farfa. Negli altri derby reatini, successo per Ginestra (di misura contro Borgo Quinzio) ed Atletico Canneto, quest’ultimo arrivato con 3 reti rifilate ad un’Alba S.Elia entrata in crisi di risultati. Torna sconfitta dalla trasferta eretina la Spes Poggio Fidoni, battuta 2-0 dal Castrum Monterotondo, mentre la Virtus Roma ha battuto l’Atletico Sabina con un netto 5-2. Vittoria convincente dell’Alma Parioli, che porta a casa i 3 punti grazie al 4-0 ai danni del fanalino di coda Tor di Quinto. Infine, terminano in pareggio con il medesimo risultato (1-1) i match che vedevano Valle del Peschiera e Mideporte Colle Salario ospitare tra le loro mura amiche rispettivamente III Municipio ed Eretum.Alma Parioli-Tor di Quinto 4-0: 2 Soccorsi, Munno, Da SilvaAtletico Canneto-Alba S.Elia 3-1: Imperatori, Maiali, Rausa (AC), Franceschini (A)Castrum Monterotondo-Spes Poggio Fidoni 2-0: Magurno, GambacortaGinestra-Borgo Quinzio 2-1: Bordoni, Falchetti (G), Sorjo (BQ)Mideporte Colle Salario-Eretum 1-1: Lerro (MCS), Mercante (E)Poggio Mirteto-Castelnuovo di Farfa 4-0: 2 Avenali, Nobili, MarcelliValle del Peschiera-III Municipio 1-1Virtus Roma-Atletico Sabina 5-2: Mencarelli, Bakay (AS)Poggio Mirteto 26Virtus Roma, Castrum Monterotondo 22Ginestra 20Alma Parioli 19Valle del Peschiera 17Alba S.Elia 16Spes Poggio Fidoni 14Eretum, Mideporte Colle Salario 13Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10Atletico Sabina 9Borgo Quinzio, III Municipio 6Tor di Quinto 1