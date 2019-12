PROGRAMMA GARE, X GIORNATA

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la decima giornata d’andata del campionato di Prima categoria. Turno ricco di sfide sulla carta intense ed equilibrate, con molti match clou e derby, sia nella nostra provincia che nella capitale. Tre i derby che si giocheranno in Sabina: la capolista Poggio Mirteto affronterà la matricola Castelnuovo di Farfa, l’Atletico Canneto cercherà la vittoria contro una ferita Alba S.Elia, mentre Ginestra ospiterà i granata di Borgo Quinzio. Trasferta ostica sulla carta per la Spes Poggio Fidoni, che sarà impegnata sul campo della seconda della classe Castrum Monterotondo mentre la Virtus Roma, a pari punti sul secondo gradino del podio proprio assieme al Castrum, sarà di scena tra le mura amiche contro la reatina Atletico Sabina. Match casalingo, invece, per i biancazzurri del Valle del Peschiera, che affronteranno il III Municipio. In terra romana, invece, spazio a due stracittadine: il Mideporte Colle Salario tenterà di allungare la striscia di risultati positivi nel match contro l’Eretum, mentre l’Alma Parioli andrà alla ricerca del sesto successo stagionale nel match contro il fanalino di coda Tor di Quinto.Alma Parioli-Tor di Quinto (arbitro Sannibale di Albano Laziale)Atletico Canneto-Alba S.Elia (arbitro Anniballi di Tivoli)Ginestra-Borgo Quinzio (arbitro Capobianchi di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Eretum (arbitro Corona di Roma 1)Poggio Mirteto-Castelnuovo di Farfa (arbitro Gasparini di Tivoli)Virtus Roma-Atletico Sabina (arbitro De Cesare di Ciampino)Castrum Monterotondo-Spes Poggio Fidoni (arbitro Sanna di Ostia Lido)Valle del Peschiera-III Municipio (arbitro Imbimbo di Tivoli)Poggio Mirteto 23Virtus Roma, Castrum Monterotondo 19Ginestra 17Alba S.Elia, Alma Parioli, Valle del Peschiera 16Spes Poggio Fidoni 14Eretum, Mideporte Colle Salario 12Castelnuovo di Farfa 11Atletico Sabina 9Atletico Canneto 7Borgo Quinzio 6III Municipio 5Tor di Quinto 1