COMMENTI, VIII GIORNATA

Alma Parioli-Spes Poggio Fidoni 0-1

Novelli

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Atletico Canneto-Atletico Sabina 3-1

Innocenzi, Croce, Osoja (AC), Vita (AS)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Castrum Monterotondo-Borgo Quinzio 4-0

2 Scarafile, Prosperi, Santarelli

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Augusto Conticelli (Vice Presidente Borgo Quinzio)

Eretum-Castelnuovo di Farfa 3-1

3 Costantini (E) Toma (CF)

Massimo Giannetti (Presidente Eretum)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Ginestra-Virtus Roma 2-2

Falchetti, Sciamotti (G)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Mideporte Colle Salario-III Municipio 2-1

2 Faraco (MCS), Benegiamo (III)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio Mirteto-Tor di Quinto 5-0

Odiki, Marcelli, Nobili, Mevoli, Luigini

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Valle del Peschiera-Alba S.Elia 4-4

Vieriu, Biafora, An. Mancini (V) 2 Cantonetti, 2 Alesse (A)

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IX GIORNATA

RIETI - Terminato il weekend, è tempo delle valutazioni post ottava giornata per le formazioni di Prima categoria. Soddisfazione in casa Poggio Mirteto: la capolista allunga in vetta, grazie al 5-0 rifilato all’ultima della classe Tor di Quinto ed approfitta dei mezzi passi falsi delle inseguitrici. Alba S.Elia e Virtus Roma, infatti, trovano solo un punto, rispettivamente contro Valle del Peschiera e Ginestra. Ne approfitta il Castrum Monterotondo che, grazie alla vittoria sulla neopromossa Borgo Quinzio, raggiunge il secondo posto in classifica. Torna alla vittoria la Spes Poggio Fidoni che, di misura e a tempo quasi scaduto, ha battuto l’Alma Parioli. Dopo la pesante eliminazione in coppa Lazio, si rialza l’Atletico Canneto, che ha battuto in casa l’Atletico Sabina, mentre il Castelnuovo di Farfa torna a mani vuote dalla trasferta sul campo dell’Eretum. A Roma, intanto, è del Mideporte Colle Salario il derby capitolino contro il III Municipio: i gialloblù rimontano, nel finale, grazie al subentrato Faraco e chiudono il miniciclo di 3 partite in 7 giorni con 7 punti.: «E’ giusta una buona ridimensionata, così i miei ragazzi impareranno a non essere così presuntuosi: non è possibile, infatti, arrivare 8-9 volte davanti alla porta a tu per tu con il portiere e sbagliare, senza neanche inquadrare lo specchio della porta. Abbiamo attaccato tutta la partita ed abbiamo subìto il gol avversario nel finale, su un’azione viziata in partenza da una rimessa laterale non concessa in quanto il direttore di gara non si è accorto che la palla era uscita fuori dal campo, ma questo mi importa poco. Va bene così, fanno bene anche queste sconfitte, perché è solo colpa nostra, senza parlare di sfortuna. Merito ai nostri avversari che ci hanno creduto fino alla fine, riuscendo a concretizzare l’unica occasione creata nella ripresa. A noi va bene così: un bel bagno di umiltà!».: «Grande vittoria, nonostante 4 assenze importanti: Mancini, Di Lorenzo, Rossi e Perotti. Siamo stati dei gladiatori!».: «Siamo stati molto bravi a indirizzare la partita a nostro favore, segnando due gol nei primi 15 minuti e giocando un gran bel calcio…finalmente ci è girato tutto bene! Bravi i ragazzi, che in settimana hanno lavorato benissimo con lo staff tecnico ed hanno riportato in campo tutto quello che si è provato. Voglio fare un grosso in bocca al lupo all'Atletico Sabina: si sono dimostrati avversari ostici e corretti».: «Sapevamo di affrontare un avversario ferito dopo la brutta sconfitta rimediata in settimana in coppa. Sapevano anche che in questa gara avrebbero messo tutto sul campo, proprio per una reazione d’orgoglio. Ci siamo allenati male nell’ultima seduta e infatti ieri abbiamo approcciato la gara vergognosamente! Sono io il primo responsabile e mi assumo tutte le responsabilità, il risultato poteva essere ancora più pesante di almeno 2-3 gol. Faccio i complimenti agli avversari per quello dimostrato in campo e per l’accoglienza ricevuta da tutti dirigenti e dal mister. Non mi è piaciuto il comportamento da parte dei miei ragazzi, nervosi e indisponenti verso loro stessi e nei confronti dell’arbitro. Questo mi fa male più della sconfitta, perché evidentemente al di là dell’aspetto tecnico, sono cose che curo molto e credo che facciano parte del percorso di crescita di questa società e se ancora dopo 2 anni non sono riuscito a trasmettere certi comportamenti e atteggiamenti, sicuramente qualcosa sto sbagliando».: «Partiamo subito con il piglio giusto, sbloccando la gara subito con Scarafile, raddoppiamo poco dopo sempre con Scarafile dopo un ottimo assist di Campedelli alla sua prima da titolare, a cui vanno fatti i complimenti per l'ottima gara disputata. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Magurno a metà del primo tempo, ne realizziamo uno con Prosperi nel secondo tempo; chiude la gara il capitano Santarelli. Stiamo attraversando un ottimo momento, sia sotto la parte atletica che come spirito di squadra e voglia di sacrificarsi. Godiamoci questo secondo posto perché ce lo meritiamo per quello che abbiamo fatto fino a questo punto. Dobbiamo essere bravi a non montarci la testa, perché non è stato fatto nulla, concentrati e con la giusta mentalità perché già domenica abbiamo una trasferta molto dura sul difficile campo di Tarano contro l'Atletico Sabina».: «Risultato giusto: non abbiamo creato problemi alla loro retroguardia. Compimenti al Castrum».: «Ancora una buona prova dei ragazzi, che dopo un avvio in sordina dove gli ospiti si erano portati in vantaggio hanno saputo reagire. Infatti, dopo i primi 10 minuti, abbiamo preso in mano la gara e segnato 3 gol. Secondo tempo più equilibrato, con qualche occasione non sfruttata da ambo le parti. Stiamo dando continuità ai risultati ed ora la classifica rispecchia di più le nostre potenzialità. Ora, però, testa alla prossima gara, che non sarà facile, infatti il Ginestra è un'ottima formazione».: «Siamo andati in vantaggio con una sforbiciata di Gabriel Toma, sugli sviluppi di un corner. I nostri avversari, però, sono riusciti a pareggiare, per poi siglare gli altri 2 gol su due calci di fermo. La gara è stata equilibrata…il risultato finale è un po’ bugiardo. Complimenti a loro per aver sfruttato al massimo le occasioni create. Noi non siamo riusciti a concretizzare alcune occasioni, come la traversa colpita in un’occasione ed un paio di gol sbagliati quasi a porta vuota. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima gara».: «Partita bellissima...due squadre sempre propositive e determinate non potevano non dare vita ad una gara splendida. Il pareggio è il risultato sicuramente più giusto. Loro molto bravi, duri ma molto corretti: sono sicuro che saranno tra i protagonisti del campionato fino alla fine. Ho chiesto concentrazione e qualità e sono stato ripagato anche oltre le mie aspettative: abbiamo fatto un primo tempo di livello, difendendo ottimamente ma soprattutto giocando con personalità…il gol di Falchetti è il frutto di tutto questo. La ripresa è stata una battaglia: abbiamo inizialmente sofferto la loro forza, il pareggio da un calcio d'angolo in cui siamo stati poco fisici ci ha un po' fatto perdere le nostre certezze e l'azione dalla quale è nato pochi minuti dopo il loro vantaggio è la conseguenza. Non abbiamo mollato, siamo rimasti sempre in partita…il gol di Sciamotti ci ha fatto chiudere in attacco (e con qualche rimpianto) la partita. Sono contento: la qualificazione in mercoledì in coppa e la prestazione di oggi devono darci molta fiducia».: «Siamo partiti bene, con due occasioni (prima con Serafino e poi con Ruggini) entrambe miracolosamente parate dall’estremo difensore ospite. Dal 20’ il possesso è stato a favore del III Municipio, che lo ha tenuto per una quarantina di minuti, riuscendo a siglare un gol con Benegiamo, molto bravo a scartare alcuni nostri giocatori ed a calciare rasoterra sul secondo palo, palo-gol e siamo andati sotto. Dopo il gol, abbiamo cominciato a spingere per pervenire al pareggio. I nostri avversari, poi, sono rimasti in 9 a causa di due espulsioni e, perciò, noi cominciamo a chiuderli nella loro trequarti difensiva, andando vicino al gol per altre tre volte, fermati solo dal portiere e dalla travera, colpita in un’occasione. Anche in questa gara, i cambi hanno fruttato: Faraco, appena entrato, prima all’85’ e poi al 95’ su assist prima di Turchetti e poi di Palladino, fa doppietta. Siamo stati fortunati, ma solo per aver segnato i gol negli ultimi minuti. Complimenti ai nostri avversari che, sebbene in 9, ci hanno provato fino alla fine…infine, complimenti anche al portiere ospite (ex Mideporte), Dionisi, per le belle parate compiute e che ha limitato il passivo».: «È stata una settimana anomala, con il recupero di mercoledì che ci aveva lasciato l'amaro in bocca non solo per il risultato ma anche ad esempio per aver giocato 60 minuti con i palloni sgonfi, perciò per noi era fondamentale evitare cali di tensione ed uscire dalla partita di oggi con altri 3 punti. Così è stato e perciò sono molto contento. E lo sono a maggior ragione per alcuni ragazzi che si sono fatti trovare pronti e che finora avevano giocato meno, come Maccia, De Santis, Lugini e Bertoldi. Adesso testa a domenica, dovremo prepararci bene e lavorare tanto in settimana per andare a fare risultato su un campo difficile. A livello personale dedico la vittoria al nostro Ds Pieroncini: tutti sanno che spesso con lui ci confrontiamo in modo duro e tosto, come avvenuto in settimana, siamo due capoccioni, testardi e determinati, ma come sempre poi facciamo tornare il sereno tra noi, perché c'è stima ed affetto reciproci, ma anche perché so bene che Alessandro è un grande competente di calcio ed a questo livello è un lusso averlo accanto. Per me lui è un riferimento importante e per questo a lui dedico questi 3 punti».: «Premesso che il risultato va accettato ed alla fine è sempre giusto, abbiamo incontrato una squadra che fa della fisicità una precisa caratteristica e le due espulsioni ne sono la prova. Nonostante ciò, abbiamo giocato la più bella partita della stagione, dominando per quasi tutto l’incontro ed esprimendo una qualità di gioco notevole unita alla ferrea determinazione che i ragazzi hanno messo in campo. Poi errori inspiegabili e inaspettati hanno indirizzato la partita sul pareggio. Per me il risultato numerico conta poco in rapporto alla grande prova che tutti i ragazzi hanno dato e di cui siamo orgogliosi».: «Partita direi anomala sotto tanti punti di vista. Abbiamo iniziato bene, andando vicini al duplice vantaggio ma non concretizzate per bravura del portiere Natali. Purtroppo, però, siamo andati sotto di due gol su due nostre indecisioni. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0. Nella ripresa abbiamo accorciato le distanze, per poi subire il 3-1. Insomma, è stata una nostra rincorsa continua al risultato. Ci prendiamo un punto, positivo perché conquistato in 9 contro 11, su un campo difficile e contro una buona squadra».Poggio Mirteto 20Alba S.Elia, Virtus Roma, Castrum Monterotondo 16Ginestra 14Alma Parioli, Valle del Peschiera 13Eretum 12Castelnuovo di Farfa, Spes Poggio Fidoni 11Atletico Sabina, Mideporte Colle Salario 9Atletico Canneto 7Borgo Quinzio 6III Municipio 5Tor di Quinto 1Alba S.Elia-Alma ParioliAtletico Sabina-Castrum MonterotondoBorgo Quinzio-Virtus RomaCastelnuovo di Farfa-Mideporte Colle SalarioEretum-GinestraIII Municipio-Poggio MirtetoSpes Poggio Fidoni-Atletico CannetoTor di Quinto-Valle del Peschiera