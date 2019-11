PROGRAMMA GARE, VIII GIORNATA

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Ritornano in campo le formazioni di Prima categoria per giocare il turno numero 8 del girone d’andata. Testacoda al Valletonda, dove la capolista Poggio Mirteto affronterà il fanalino di coda Tor di Quinto, mentre le inseguitrici saranno impegnate in due match delicati e per nulla scontati: l’Alba S.Elia sarà ospitata dal Valle del Peschiera, per uno dei due derby reatini in programma, mentre la Virtus Roma sarà di scena sul campo dei gialloverdi di Ginestra, nel big match di giornata. In Sabina, intanto, spazio al secondo derby: l’Atletico Canneto, in piena crisi e ferito dopo l’eliminazione in coppa Lazio, cercherà riscatto affrontando l’Atletico Sabina, quest’ultima reduce dal recupero infrasettimanale contro la prima della classe. La Spes Poggio Fidoni cercherà i 3 punti, che mancano da un mese, in casa dell’Alma Parioli, desiderosa di prolungare la striscia di due vittorie consecutive. Trasferte ostiche per i granata di Borgo Quinzio ed i biancorossi di Castelnuovo di Farfa, i primi attesi sul campo del Castrum Monterotondo mentre i secondi su quello dell’Eretum. Infine, un solo derby capitolino in programma: a Settebagni, il Mideporte Colle Salario sfiderà il III Municipio.Alma Parioli-Spes Poggio Fidoni (arbitro Italia di Ostia Lido)Atletico Canneto-Atletico Sabina (arbitro Corona di Roma 1)Ginestra-Virtus Roma (arbitro Testoni di Ciampino)Mideporte Colle Salario-III Municipio (arbitro Cinquepalmi di Roma 1)Poggio Mirteto-Tor di Quinto (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Castrum Monterotondo-Borgo Quinzio (arbitro Ventura di Roma 1)Eretum-Castelnuovo di Farfa (arbitro Capobianchi di Tivoli)Valle del Peschiera-Alba S.Elia (arbitro Di Matteo di Roma 2)Poggio Mirteto 17Alba S.Elia, Virtus Roma 15Ginestra, Castrum Monterotondo, Alma Parioli 13Valle del Peschiera 12Castelnuovo di Farfa 11Eretum, Atletico Sabina 9Spes Poggio Fidoni 8Borgo Quinzio, Mideporte Colle Salario 6III Municipio 5Atletico Canneto 4Tor di Quinto 1