RISULTATI E MARCATORI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella sesta giornata d’andata di prima categoria, vince ancora la coppia capolista Alba S.Elia e Virtus Roma, la prima 3-1 in casa del Mideporte Colle Salario, mentre la seconda con un netto 1-4 tra le mura dell’Atletico Canneto. Successo anche per l’ex capolista, il Poggio Mirteto, che ha battuto di misura (2-1) la Spes Poggio Fidoni; nel big match di giornata, i gialloverdi di Ginestra fermano il Castrum Monterotondo con un netto 3-1, stesso risultato avvenuto nel match tra Castelnuovo di Farfa e III Municipio. Bene Valle del Peschiera, che si aggiudica il match tra matricole contro l’Atletico Sabina, mentre crolla la new entry Borgo Quinzio in casa dell’Alma Parioli. A Roma, infine, l’Eretum si aggiudica il derby capitolino contro il fanalino di coda Tor di Quinto.Alma Parioli-Borgo Quinzio 6-0: 3 Soccorsi, 2 Trotto, MulnoAtletico Canneto-Virtus Roma 1-4: Croce (AC)Castelnuovo di Farfa-III Municipio 3-1: 2 Toma, SplendoriGinestra-Castrum Monterotondo 3-1: Falchetti, Fiordiponti, Giontella (G), Luci (CM)Mideporte Colle Salario-Alba S.Elia 1-3: Michettoni (MCS), 2 Antonacci, Franceschini (A)Poggio Mirteto-Spes Poggio Fidoni 2-1: 2 Marcelli (PM), Recchia (S)Eretum-Tor di Quinto 6-1: Mercante, Taddei, Cara, 2 Costantini, Mandolini (E)Valle del Peschiera-Atletico Sabina 1-0: VeriuAlba S.Elia, Virtus Roma 15Poggio Mirteto*, Ginestra 13Castrum Monterotondo, Alma Parioli 10Valle del Peschiera 9Atletico Sabina*, Castelnuovo di Farfa 8Spes Poggio Fidoni* 7Eretum 6Borgo Quinzio, III Municipio 5Atletico Canneto 3Mideporte Colle Salario* 2Tor di Quinto 1*una gara in meno