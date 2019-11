PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA

Domenica, ore 11

Ore 12.30

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Cresce l’attesa per il sesto turno d’andata di Prima categoria. E’ lotta serrata per le posizioni del podio, con ben 6 formazioni (4 reatine e 2 romane) racchiuse in soli 4 punti. La capolista Alba S.Elia sarà impegnata in questo weekend sul campo del Mideporte Colle Salario, mentre la Virtus Roma, prima a pari punti con l’Alba, sarà ospitata dall’Atletico Canneto, quest’ultimo desideroso di uscire da un periodo negativo. Al secondo posto, a quota 10 punti, troviamo la ex capolista, il Poggio Mirteto (che dovrà recuperare una gara) che in questo turno sfiderà in casa la Spes Poggio Fidoni (anche lei con una gara in meno) mentre le altre due squadre sono Ginestra e Castrum Monterotondo, che proprio in questa giornata si affronteranno sul campo sabino. Gara impegnativa per Castelnuovo di Farfa, che giocherà contro la capitolina III Municipio, mentre a Grotti andrà in scena il match tra matricole, che vedrà Valle del Peschiera affrontare l’Atletico Sabina. L’altra neopromossa, il Borgo Quinzio, giocherà tra le mura amiche dell’Alma Parioli, mentre a Roma andrà in scena il derby tra Eretum e Tor di Quinto.Alma Parioli-Borgo Quinzio (arbitro Cecchi di Roma 2)Atletico Canneto-Virtus Roma (arbitro Vallocchia di Rieti)Castelnuovo di Farfa-III Municipio (arbitro De Palma di Tivoli)Ginestra-Castrum Monterotondo (arbitro Gasparini di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Alba S.Elia (arbitro D’Anelli di Ciampino)Poggio Mirteto-Spes Poggio Fidoni (arbitro Capobianchi di Tivoli)Eretum-Tor di Quinto (arbitro Ballerini di Roma 2)Valle del Peschiera-Atletico Sabina (arbitro Sambuchi di Tivoli)Alba S.Elia, Virtus Roma 12Poggio Mirteto*, Castrum Monterotondo, Ginestra 10Atletico Sabina* 8Spes Poggio Fidoni*, Alma Parioli 7Valle del Peschiera 6Borgo Quinzio, III Municipio, Castelnuovo di Farfa 5Atletico Canneto, Eretum 3Mideporte Colle Salario* 2Tor di Quinto 1*una gara in meno