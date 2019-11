COMMENTI, V GIORNATA

III Municipio-Ginestra 1-3

Adami (III), Monte, Sciamotti, Falchetti (G)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Alba Sant’Elia-Eretum 1-0

Ortenzi

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

Atletico Sabina-Poggio Mirteto

sospesa al 30' del pt per impraticabilità del campo

Borgo Quinzio-Valle del Peschiera 0-2

2 Vieriu

Augusto Conticelli (Vice Presidente Borgo Quinzio)

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

Castrum Monterotondo-Atletico Canneto 2-1

De Castro, Scarafile (CM), Maiali (AC)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Spes Poggio Fidoni-Mideporte Colle Salario

sospesa al 24' del pt per impraticabilità del campo

Tor di Quinto-Castelnuovo di Farfa 1-1

Valentini (CF)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Castelnuovo di Farfa non rilascia alcuna dichiarazione.



Virtus Roma-Alma Parioli 2-1

Vozza (AP)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI GIORNATA

RIETI - Cala il sipario sulla quinta giornata del campionato di Prima categoria. Le intense piogge del weekend hanno fermato temporaneamente la ex capolista Poggio Mirteto, la cui gara contro l’Atletico Sabina è stata prima sospesa e poi definitivamente rinviata per l’impraticabilità del terreno di gioco. Stessa sorte è toccata alla Spes Poggio Fidoni che, a causa della pioggia che ha reso impraticabile il "Chiani", dovrà recuperare il match contro la romana Mideporte Colle Salario. Approfitta dello stop del Poggio Mirteto l’Alba Sant’Elia che, dopo la sconfitta dello scorso turno, conquista 3 punti ai danni dell’Eretum. Il Castrum, l’altra formazione di Monterotondo, ha invece trovato la vittoria, in rimonta, contro un Atletico Canneto entrato in crisi di risultati.Vittoria importante per Ginestra, che centra il terzo successo consecutivo sul campo del III Municipio, mentre Valle del Peschiera batte la neopromossa Borgo Quinzio. Unico pareggio di giornata è l’1-1 tra Tor di Quinto e Castelnuovo di Farfa, mentre la Virtus Roma vince il derby contro l’Alma Parioli e balza al primo posto in classifica in coabitazione con l’Alba. Nei prossimi giorni saranno resi noti i giorni in cui si recupereranno le gare rinviate.: «Partita importante, sia per la qualità dell'avversario sia perché i tre punti ci danno consapevolezza delle nostre qualità e suggellano il buon momento che attraversiamo. Approcciamo alla grande la gara, nonostante l'attesa dell'inizio ritardato di mezz'ora, giocando benissimo, velocemente e di squadra, siamo andati sul 2-0 con Monte e con un’ottima punizione di Sciamotti, sciupando anche il terzo gol più volte. I nostri avversari, però, sono stati molto bravi a restare in partita sempre e devo dire che nella seconda metà del primo tempo hanno meritato il gol, giocando molto bene...nel secondo tempo, abbiamo fatto la gara, sempre pressando altissimi, dimostrando un carattere importante di gruppo, cercando sempre il terzo gol, ottenuto poi da Falchetti, che ha chiuso la gara. Dobbiamo crescere tanto, comunque, sotto ogni punto di vista: in settimana ci lavoreremo parecchio, per preparare al meglio la grande partita di domenica col Castrum Monterotondo del mio amico Valentino Cristofalo».: «Gara che ci forniva l’occasione di reagire dopo la sconfitta dello scorso turno: la reazione c’è stata, in parte però. Ci prendiamo di buono il risultato. Purtroppo, non siamo riusciti ad allargare il risultato sia per bravura del portiere ospite, che ha effettuato alcune grandi parate, sia per nostra imprecisione. Tutto ciò ha causato il fatto di aver tenuto in bilico la gara fino alla fine. Continuiamo a lavorare a testa bassa, perché sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare!».: «Partita giocata con buoni ritmi da parte delle due squadre, risolta dai padroni di casa con un gol allo scadere del primo tempo. Ripresa tutto sommato equilibrata, con qualche occasione da ambo le parti. Siamo comunque contenti della nostra squadra, che ha tenuto testa ad una formazione forte. Stiamo crescendo».: «Non molto da dire. Abbiamo regalato il primo tempo ai nostri avversari, concedendo un rigore e subendo 2 reti subito dopo. Secondo tempo più equilibrato».: «Partita giocata molto bene, imponendo il nostro gioco senza mai correre rischi per tutti i novanta minuti, contro un avversario non facile da affrontare. L’incontro sarebbe potuto finire con un punteggio migliore a nostro favore, ma va bene così. Sono soddisfattissimo della squadra ed orgoglioso di questi ragazzi, perché hanno ormai metabolizzato due concetti per me fondamentali: coralità e spettacolo. A volte ci riusciamo meno, incontrando avversari più qualificati, esperti e completi di noi ma l'idea è quella e su questa lavoreremo per migliorare ancora».: «Sono queste le domeniche che ci riempiono d’orgoglio e danno il giusto premio ai sacrifici che facciamo durante la settimana. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, rientriamo in campo con la giusta mentalità e, con una prova di carattere, ribaltiamo meritatamente il risultato con De Castro e Scarafile, due legni presi, un rigore che sembrava sacrosanto non concesso, veramente un secondo tempo di notevole fattura, contro un’ottima squadra organizzata come il Canneto. Vittoria che ci ripaga della brutta prestazione di domenica scorsa e ci proietta nel migliore dei modi nella sfida di domenica prossima contro una squadra ostica e tosta come il Ginestra. Complimenti per il match di ieri agli undici che sono scesi in campo, doppiamente a chi è subentrato dalla panchina, interpretando la gara nel migliore dei modi».: «Partita dai due volti. Abbiamo cominciato bene il primo tempo, con una netta supremazia territoriale, riuscendo anche ad andare in vantaggio al 35’ con Maiali. Abbiamo chiuso la prima frazione in vantaggio, con buone trame di gioco create ed alcuni tiri che hanno impensierito il portiere dei padroni di casa. Cosa sia successo nella ripresa non è spiegabile: abbiamo spento la luce! Secondo tempo di predominio del Castrum, che è riuscita a rimontare ed a vincere. E’ stata una gara corretta, giocata da due squadre comunque ben messe in campo e con buone qualità. Complimenti ai nostri avversari ed al mio amico Stefano Caleca, ds del Castrum. Noi cercheremo di analizzare la gara in settimana. E’ un momento no per noi: speriamo di uscirne presto, anche perché ce lo meritiamo!».: «Gara a porte chiuse anche se il campo da gioco è aperto…Inizio facendo i complimenti al direttore di gara perché è un ragazzo ma, a mio avviso, credo che sia inadatto ad arbitrare una partita di calcio. Non credo alla malafede, però nel match di ieri non si è comportato in maniera equa. Con la paura di fischiare, ci ha fischiato tutto a nostro sfavore a prescindere; ci ha annullato due gol su tap-in dopo dei calci di punizione per fuorigioco, fischiando però sempre prima a prescindere; il secondo gol dei padroni di casa è avvenuto dopo due falli netti ai danni di due nostri giocatori, interventi non sanzionati. I nostri avversari sono primi in classifica, perciò a loro vanno i miei complimenti, perché hanno fatto la loro partita, anche piuttosto maschia…i compimenti, però, li faccio anche alla mia squadra! Vorremmo essere più tutelati, visto che questa è la seconda gara consecutiva in cui non siamo trattati in maniera giusta da un direttore di gara durante un match. La nostra è una squadra giovane e ieri ho avuto quasi la voglia di ritirare la squadra dal campo a 10’ dalla fine per ciò che stava accadendo. Se i nostri avversari di ieri sono i primi in classifica allora posso dire che l’Alma Parioli potrà dare fastidio a tutti!».Alba S.Elia, Virtus Roma 12Poggio Mirteto*, Castrum Monterotondo, Ginestra 10Atletico Sabina* 8Spes Poggio Fidoni*, Alma Parioli 7Valle del Peschiera 6Borgo Quinzio, III Municipio, Castelnuovo di Farfa 5Atletico Canneto, Eretum 3Mideporte Colle Salario* 2Tor di Quinto 1*una gara in menoAlma Parioli-Borgo QuinzioAtletico Canneto-Virtus RomaCastelnuovo di Farfa-III MunicipioEretum-Tor di QuintoGinestra-Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario-Alba Sant’EliaPoggio Mirteto-Spes Poggio FidoniValle del Peschiera-Atletico Sabina