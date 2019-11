RISULTATI E MARCATORI, V GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quinta giornata di Prima categoria continua la lotta al vertice. La oramai ex capolista Poggio Mirteto non gioca il match in casa dell’Atletico Sabina (gara prima sospesa e poi definitivamente rinviata al 30’ del primo tempo sullo 0-0 per impraticabilità del campo) e, tutto ciò, favorisce l’Alba S.Elia che, grazie alla vittoria di misura contro l’Eretum, si porta momentaneamente al primo posto in classifica in coabitazione con la Virtus Roma, vittoriosa nel derby contro l’Alma Parioli. Successo esterno importante per Ginestra che, sul campo del III Municipio, trova tre gol e i tre punti mentre l’Atletico Canneto scivola sul terreno di gioco del Castrum Monterotondo. Pareggio esterno per la matricola Castelnuovo di Farfa, mentre Valle del Peschiera trova 3 punti importanti nella sfida esterna contro i granata di Borgo Quinzio. Infine, rinviata per impraticabilità del terreno di gioco anche la sfida tra la Spes Poggio Fidoni e il Mideporte Colle Salario.III Municipio-Ginestra 1-3: Adami (III), Monte, Sciamotti, Falchetti (G)Alba Sant’Elia-Eretum 1-0: OrtenziAtletico Sabina-Poggio Mirteto: sospesa al 30' del pt per impraticabilità del campoBorgo Quinzio-Valle del Peschiera 0-2: 2 VieriuCastrum Monterotondo-Atletico Canneto 2-1: De Castro, Scarafile (CM), Maiali (AC)Spes Poggio Fidoni-Mideporte Colle Salario: sospesa al 24' del pt per impraticabilità del campoTor di Quinto-Castelnuovo di Farfa 1-1: Valentini (CF)Virtus Roma-Alma Parioli 2-1: Vozza (AP)Alba S.Elia, Virtus Roma 12Poggio Mirteto*, Castrum Monterotondo, Ginestra 10Atletico Sabina* 8Spes Poggio Fidoni*, Alma Parioli 7Valle del Peschiera 6Borgo Quinzio, III Municipio, Castelnuovo di Farfa 5Atletico Canneto, Eretum 3Mideporte Colle Salario* 2Tor di Quinto 1