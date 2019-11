PROGRAMMA GARE, V GIORNATA

Ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Si accendono i riflettori sulla quinta giornata del campionato di Prima categoria, che vede in programma molte gare intense e sicuramente emozionanti. Due saranno i derby reatini che si giocheranno: la capolista Poggio Mirteto, desiderosa di confermarsi al primo posto, affronterà in trasferta l’Atletico Sabina mentre, a Talocci, andrà in scena il duello tra neopromosse, dove i granata di Borgo Quinzio ospiteranno i biancazzurri del Valle del Peschiera. L’ex capolista, l’Alba Sant’Elia, cercherà di ritornare il sorriso e i tre punti sfidando, tra le mura amiche, la romana Eretum mentre la Spes Poggio Fidoni ospiterà il Mideporte Colle Salario. Trasferta non semplice sulla carta per Ginestra ed Atletico Canneto, la prima impegnata sul campo del III Municipio e la seconda su quello del Castrum Monterotondo. Infine, la vincitrice dello scorso campionato di Seconda categoria, il Castelnuovo di Farfa, sarà ospite del fanalino di coda Tor di Quinto mentre, nella capitale, andrà in scena il derby tra Virtus Roma e Alma Parioli.III Municipio-Ginestra (arbitro Sanna di Ostia Lido)Alba S.Elia-Eretum (arbitro Mesto da Albano Laziale)Atletico Sabina-Poggio Mirteto (arbitro Spagnoli di Tivoli)Borgo Quinzio-Valle del Peschiera (arbitro Galderisi di Albano Laziale)Tor di Quinto-Castelnuovo di Farfa (arbitro Ferrara di Ciampino)Virtus Roma-Alma Parioli (arbitro Bellucci di Roma1)Castrum Monterotondo-Atletico Canneto (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Spes Poggio Fidoni-Mideporte Colle Salario (arbitro Sambuchi di Tivoli)Poggio Mirteto 10Alba S.Elia, Virtus Roma 9Atletico Sabina 8Spes Poggio Fidoni, Castrum Monterotondo, Alma Parioli, Ginestra 7Borgo Quinzio, III Municipio 5Castelnuovo di Farfa 4Valle del Peschiera, Atletico Canneto, Eretum 3Mideporte Colle Salario 2Tor di Quinto 0