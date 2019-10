COMMENTI, IV GIORNATA

III Municipio-Tor di Quinto 3-0

Donato, Raffaele, Procaccianti

Andrea Calvieri (Dirigente IIi Municipio)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione

Alma Parioli-Castrum Monterotondo 3-0

2 Soccorsi, Merli

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Daniele Benigni (Vice-Allenatore Castrum Monterotondo)

Castelnuovo di Farfa-Alba S.Elia 2-0

Ricci, R. De Angelis

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Eretum-Spes Poggio Fidoni 2-0

Mercante, Taddei

Pietro Vecchiotti (Allenatore Eretum)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Ginestra-Atletico Canneto 2-0

Autogol, Fiordiponti

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

Mideporte Colle Salario-Atletico Sabina 3-3

Palladino, Ruggini, Michettoni (MCS), Colapietro, Vita, Armagno (AS)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Poggio Mirteto-Borgo Quinzio 2-0

Mevoli, Odiki

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio)

Valle del Peschiera-Virtus Roma 0-2

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le formazioni di Prima categoria si lasciano alle spalle i risultati della quarta giornata. Cambio di guardia in testa alla classifica: ora in vetta c’è il Poggio Mirteto che, con la prima vittoria al “Valletonda” contro Borgo Quinzio, scavalca in testa l’Alba Sant’Elia, fermata dal Castelnuovo di Farfa. Dopo gli impegni di coppa Lazio, va al Ginestra il derby sabino contro l’Atletico Canneto, mentre cade la Spes Poggio Fidoni sul campo della monterotondina Eretum, che trova i primi 3 punti stagionali e lascia l’ultimo posto. Sconfitto ancora il fanalino di coda Tor di Quinto per mano del III Municipio, mentre è terminato 3-3 il match tra Mideporte Colle Salario e l’Atletico Sabina, con i reatini che si fanno rimontare dal 1-3 al 3-3 finale. Ampia e convincente vittoria della matricola Alma Parioli contro il Castrum Monterotondo, mentre la new entry Valle del Peschiera crolla in casa contro la Virtus Roma, che vince 0-2.: «Partita mai messa in discussione. La vittoria è il miglior modo per festeggiare le 150 panchine del nostro mister Stuppia!».: «Grandissima partita da parte nostra. Nel primo quarto d’ora abbiamo siglato due reti, giocando a tutto gas. Non abbiamo mai rischiato in difesa. Onestamente, dopo essere andati sotto nello scorso turno dopo 4’ su un rigore dubbio, la nostra squadra oggi ha reagito bene, contro una buona formazione, che gioca bene a calcio. Abbiamo avuto anche occasioni per siglare altri gol. Ovviamente nella ripresa abbiamo anche saputo soffrire in quanto gli avversari hanno tentato di rientrare in partita, ma non abbiamo subìto sortite eclatanti. Tre punti che valgono tanto proprio perché arrivati contro un’ottima squadra. Complimenti ai nostri avversari e, soprattutto, complimenti ai nostri giocatori!».: «Eravamo consapevoli della solidità e delle qualità dell'avversario, nonostante il mister avesse chiesto un approccio alla gara subito determinato non è stato così. Questo tipo di partite, specialmente in trasferta, vanno affrontate con il giusto piglio perchè vengono decise dall'approccio corretto e dagli episodi. Episodi che nei primi 3 minuti hanno permesso all'Alma Parioli di segnare subito 2 reti. Ci abbiamo provato a raddrizzare questa partenza da incubo ma, un po’ per merito della solidità degli avversari e un po’ per mancanza di determinazione dei nostri, non abbiamo fatto granchè per recuperare la partita. È mancata la determinazione e il giusto approccio alla gara. Cancelliamo subito questa domenica e ripartiamo con più convinzione in settimana, consapevoli che dobbiamo dare sempre il massimo per portare a casa il risultato. Testa a domenica: ci attenderà l’Atletico Canneto, una squadra tosta».: «La nostra partita è stata perfetta, contro un avversario con ottime individualità. Non abbiamo concesso nulla e, infatti, non ricordo nessuna parata degna di nota del nostro portiere. Il risultato sarebbe stato più rotondo se fossimo stati più precisi nell’ultimo passaggio e sottoporta. Questo risultato ci dà morale e forza per il prosieguo del campionato».: «Risultato giusto, per le motivazioni messe in campo e per la determinazione: la squadra di casa ha meritato la vittoria. Noi abbiamo approcciato male la partita, giocando con poca concentrazione. L’approccio è da rivedere. Speriamo che la sconfitta ci sia d’insegnamento per il futuro. Una sconfitta ci può stare, l’importante è riprendere il giusto cammino già dal prossimo turno di campionato, allenandoci ed impegnandoci con la giusta voglia e dedizione. Il campo emette quasi sempre le giuste sentenze: questa volta abbiamo meritato la sconfitta. Andiamo avanti e testa già alla quinta giornata!».: «Grande prestazione dei miei ragazzi, contro una formazione molto quotata. Partita ben controllata nel primo tempo, con un paio di occasioni non sfruttate; secondo tempo più concreto da parte nostra e, infatti, sono arrivati i gol di Mercante prima e di Taddei poco dopo. Complimenti ai ragazzi, dunque, e complimenti agli ospiti per la sportività dimostrata sul campo».: «Ci può stare la sconfitta. Il risultato, a nostro avviso, è bugiardo in quanto abbiamo sprecato molte occasioni nel primo tempo, due con Polletti, una con Recchia, con Di Lorenzo…insomma, troppo ampio il punteggio finale. Una giornata storta, influenzata anche dal grande caldo. Giocare alle 12.30 sicuramente ha inciso molto. Sicuramente potevamo fare di più, o comunque perdere di misura. Speriamo subito di riprendere il cammino già da domenica prossima. Volevamo vincere ieri anche per dedicare la vittoria al nostro Valerio Mastroiaco che, dopo l’infortunio di qualche settimana fa, si è operato al perone qualche giorno fa. Speriamo di potergli dedicare la vittoria nel prossimo turno!».: «Chiudiamo al meglio la settimana con questa vittoria dopo la buona prestazione in coppa di mercoledì. Ho chiesto a tutti di dare il massimo e sono stato accontentato: avevamo bisogno dei tre punti in casa e ottenerli in questo modo, anche con una grande prestazione, mi rende particolarmente felice e soddisfatto. Il Canneto è un'ottima squadra, ben allenata e molto tecnica, venuta da noi per fare bene e devo dire che nel primo tempo sono stati bravi, muovendo palla velocemente; l'arbitro ha lasciato parecchio giocare e, quindi, il match è stato sempre intenso e fisico...la nostra qualità nelle ripartenze sono venute fuori col trascorrere dei minuti e, su una di queste, otteniamo un rigore sacrosanto che purtroppo si stampa sulla traversa...quando ormai sembrava chiuso il primo tempo, da un nostro calcio d'angolo, otteniamo con fortuna il vantaggio complice una loro deviazione...nel secondo tempo, a mio avviso, non c’è stata partita: abbiamo dominato sotto ogni punto di vista, soprattutto dopo l'espulsione di un loro giocatore. Il gol di Fiordiponti ha chiuso i giochi, ma il risultato poteva essere più pesante viste le occasioni create. Dedichiamo la vittoria al nostro capitano per il suo matrimonio: sarà un'assenza importante alla quale non siamo abituati! Faccio i complimenti a tutti per la prestazione direi perfetta!».: «Vorrei iniziare con una premessa: faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi, che hanno disputato una partita gagliarda, giocando a calcio…a dispetto di altre squadre, che pensano solo o a smorzare le trame offensive o a buttare la palla a calci nell’area avversaria. Sono soddisfatto e credo che alla fine il gioco pagherà con i risultati che tutti noi cerchiamo. Del match vorrei sottolineare un arbitraggio non all’altezza, che ha influenzato il risultato finale. Dopo un primo tempo praticamente dominato, negli ultimi 5’ ci è stato assegnato contro un rigore alquanto dubbio quando ce n’era uno, a mio avviso molto evidente, a nostro favore che non è stato fischiato. Nella ripresa, dopo 5’ siamo rimasti in 10 perché il direttore di gara ha espulso un nostro giocatore come “fallo da ultimo uomo”…qualche dubbio me lo ha lasciato! Nonostante tutto abbiamo cercato di riprendere la gara, tenendo bene il pallone e mettendo tanta pressione ai nostri avversari. La gara si è chiusa quando, in contropiede, abbiamo subìto il raddoppio avversario. E’ chiaro che dobbiamo fare di più, soprattutto nella fase difensiva, ma non posso dire nulla ai nostri ragazzi: loro si stanno impegnando in tutto e danno sempre il massimo. Nonostante i risultati non arrivano, sono sicuro che questa squadra saprà emergere e lottare per i posti importanti di classifica. Testa già al match contro il Castrum Monterotondo!».: «Abbiamo iniziato abbastanza bene. Purtroppo siamo andati sotto su un calcio piazzato. Da lì abbiamo creato molte occasioni, diverse e nitide, per poi pareggiare con il neoentrato Palladino che, dopo aver saltato un paio di avversari, deposita la palla in rete. Dopo un paio di minuti, dopo gli sviluppi di una punizione da centrocampo, su una mischia in area la palla va addosso ad un giocatore ospite ed entra in rete. A causa di una nostra ingenuità, siamo passati in doppio svantaggio con un calcio di rigore assegnato ai nostri avversari e conseguente espulsione di un nostro giocatore. Sull'1-3 ed in 10 non mi sarei mai aspettato una reazione così da parte dei nostri: ci hanno creduto fino alla fine tutti, riuscendo ad accorciare le distanze prima con Ruggini e poi alla fine, su rigore, con Michettoni. Il nostro giocatore che ha cambiato le sorti della gara è stato Salice, subentrato dalla panchina, che in 4’ ha fatto tutto bene ed ha subìto il fallo da rigore. Inoltre, vorrei fare i complimenti al portiere dell’Atletico, che ha compiuto due parate incredibili, di un’altra categoria. Vorrei sottolineare, inoltre, che sia Palladino, che Rugini che Michettoni sono tutti del 1998, giovani molto bravi e promettenti. Raccogliamo un altro punto che, per come l’abbiamo conquistato, ne vale tre…anche se, per come abbiamo giocato, ci sentiamo di aver perso due punti! Ripartiamo dalla prestazione: la nostra squadra è viva, è presente ed ha voglia giocare e di farsi vedere!».: «Siamo contenti del punto preso contro una squadra attrezzata, per lottare fino alla fine per la vittoria del campionato. La loro classifica, secondo me, non è veritiera: hanno molti giocatori di categoria superiore e in campo si è visto. Noi abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto, riuscendo anche a portarci sul 3-1. A 10’ dalla fine, purtroppo, abbiamo pagato due nostre disattenzioni che hanno permesso agli avversari di pareggiare comunque meritatamente. In settimana ci alleneremo cercando di correggere gli errori fatti e prepararci al meglio per affrontare quella che, al momento, è la prima in classifica».: «La sfida con Borgo Quinzio per noi era fondamentale per dare continuità ai risultati e soprattutto perché, come avevo preannunciato domenica scorsa, volevamo regalare la prima gioia casalinga ai nostri tifosi. Perciò sono molto soddisfatto. Abbiamo preparato bene la gara in settimana ma soprattutto ieri i ragazzi sono entrati in campo con una veemenza ed una fame pazzesche: ieri, per la prima volta, specie nel primo tempo ho visto "la mia squadra". Aggressiva, veloce, dinamica, capace di giocare con qualità importante, profonda e corta al tempo stesso. Peccato per almeno 5 gol clamorosamente sbagliati. Nel secondo tempo è venuta fuori la nostra maturità nel gestire serenamente la gara. Buon passo avanti lungo la strada che tende al creare uno stile calcistico mirtense dove la prima squadra sia fiore all'occhiello di una società con un grande futuro. Personalmente voglio dedicare la vittoria al ds Pieroncini e al portiere Murante che hanno avuto una settimana difficile per qualcosa che sono certo li vedrà lontani dalle responsabilità. Adesso però piedi a terra: domenica, per diversi motivi, ci aspetta una sfida durissima contro una squadra che sta facendo bene e che fino ad ora non conosce sconfitta».: «Gara subito in salita, con il vantaggio dei padroni di casa che, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, sono andati in rete con un tiro dal vertice destro che si è infilato sotto la traversa. Noi non siamo riusciti mai ad impensierire il loro portiere; alla mezzora, abbiamo subìto il raddoppio per una disattenzione difensiva. Nella ripresa, abbiamo iniziato meglio con gli innesti in campo di Mechelli e Micarelli e siamo riusciti a giocare palla e arrivare in area senza però ottenere il risultato dovuto. Complimenti al Poggio Mirteto: è una squadra molto tecnica in tutti i reparti e merita la posizione in classifica che occupa!».: «I ragazzi hanno sempre cercato di giocare in modo ordinato e di dare spettacolo, riuscendoci molto spesso. La differenza e nata dal fatto che la Virtus è una squadra più completa e con alcune individualità notevoli: ciò ha permesso loro di meritare la vittoria, ma la mia squadra non ha demeritato assolutamente».Poggio Mirteto 10Alba S.Elia, Virtus Roma 9Atletico Sabina 8Spes Poggio Fidoni, Castrum Monterotondo, Alma Parioli, Ginestra 7Borgo Quinzio, III Municipio 5Castelnuovo di Farfa 4Valle del Peschiera, Atletico Canneto, Eretum 3Mideporte Colle Salario 2Tor di Quinto 0Alba Sant’Elia-EretumAtletico Sabina-Poggio MirtetoBorgo Quinzio-Valle del PeschieraCastrum Monterotondo-Atletico CannetoIII Municipio-GinestraSpes Poggio Fidoni-Mideporte Colle SalarioTor di Quinto-Castelnuovo di FarfaVirtus Roma-Alma Parioli