PROGRAMMA GARE, IV GIORNATA

Domenica 27, ore 10.30

Ore 11

Ore 12.30

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Si alza il sipario sulla giornata numero 4 del campionato di Prima categoria. L’Alba S.Elia cercherà di mantenere la vetta della classifica in casa del Castelnuovo di Farfa mentre, sempre rimanendo in Sabina, si affronteranno Ginestra ed Atletico Canneto, entrambe dopo le fatiche di coppa Lazio. Trasferta ostica del Borgo Quinzio, che sarà ospitato dal Poggio Mirteto, mentre l’Atletico Sabina sarà di scena a Roma contro il Mideporte Colle Salario. La Spes Poggio Fidoni, dopo la vittoria di misura della scorsa giornata contro il Castelnuovo, sarà di scena a Monterotondo sul terreno di gioco dell’Eretum, mentre l’altra monterotondina, il Castrum, affronterà in trasferta l’Alma Parioli. La matricola Valle del Peschiera cerca i tre punti davanti al proprio pubblico contro la Virtus Roma, mentre Tor di Quinto, ancora a 0 punti, sarò ospitato dal III Municipio.III Municipio-Tor di Quinto (arbitro Fazzitta di Tivoli)Alma Parioli-Castrum Monterotondo (arbitro Viziru di Roma 1)Castelnuovo di Farfa-Alba Sant’Elia (arbitro Oddo di Viterbo)Ginestra-Atletico Canneto (arbitro Symonets di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Atletico Sabina (arbitro D’Amico di Frosinone)Poggio Mirteto-Borgo Quinzio (arbitro Milocco di Viterbo)Eretum-Spes Poggio Fidoni (arbitro Spagnoli di Civitavecchia)Valle del Peschiera-Virtus Roma (arbitro Baciu di Tivoli)Alba S.Elia 9Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Castrum Monterotondo, Atletico Sabina 7Virtus Roma 6Borgo Quinzio 5Alma Parioli, Ginestra 4Valle del Peschiera, Atletico Canneto 3III Municipio 2Castelnuovo di Farfa, Mideporte Colle Salario 1Eretum, Tor di Quinto 0