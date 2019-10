PROGRAMMA GARE, III GIORNATA

RIETI - Ritornano in campo le formazioni di Prima categoria, per giocare la terza giornata della competizione. La capolista reatina Alba Sant’Elia sarà di scena in casa, al “Gudini” di Rieti, per sfidare la capitolina III Municipio mentre l’altra capolista, la Virtus Roma, ospiterà tra le proprie mura amiche il club biancorosso di Poggio Mirteto. Alla ricerca dei primi punti stagionali è Atletico Canneto, che giocherà in casa contro la neopromossa Alma Parioli, mentre unico derby reatino in programma sarà la sfida tra la retrocessa Spes Poggio Fidoni e la neopromossa Castelnuovo di Farfa. Trasferta ostica per Ginestra, che giocherà sul terreno di gioco del Tor di Quinto, mentre l’Atletico Sabina cercherà di fare risultato contro l’Eretum; l’altra monterotondina, il Castrum, sarà di scena invece in casa contro Valle del Peschiera, desiderosa di altri punti dopo la vittoria dello scorso weekend contro l’Atletico Canneto.La matricola Borgo Quinzio, invece, ospiterà davanti al proprio pubblico il Mideporte Colle Salario. Da questo weekend, la squadra della bassa Sabina giocherà al “Valzecchi” di Fara Sabina (Talocci), come da comunicato del Cr Lazio. Situazione, quindi, sbloccata per la società granata, che ha commentato così la notizia: «Dopo circa tre mesi di domande di agli enti preposti – ci ha spiegato il Vicepresidente del club sabino Augusto Conticelli - siamo riusciti avere un campo da gioco permanente ed ufficiale, con il pubblico che, a questo punto, può venire a godersi 90 minuti di calcio giocato. Giocheremo al campo “Elio Valzecchi” di Talocci, dove verremo sicuramente incitati dal nostro pubblico, cosa che entusiasmerà ancora di più tutti i ragazzi. Spero che al più presto si possa risolvere anche il problema degli spalti, al momento ancora non accessibili per il pubblico, che perciò assisterà alle nostre gare interne in piedi. Spero che si risolva presto anche questo problema con il Comune!».Alba Sant’Elia-III Municipio (a Rieti, “Gudini”, arbitro Sambuchi di Tivoli)Atletico Canneto-Alma Parioli (arbitro Di Basilio di Roma 1)Atletico Sabina-Eretum (arbitro Ghinelli di Roma 2)Borgo Quinzio-Mideporte Colle Salario (arbitro Fazzitta di Tivoli)Tor di Quinto-Ginestra (arbitro Di Benedetto di Roma 1)Virtus Roma-Poggio Mirteto (arbitro Melfi di Roma 1)Castrum Monterotondo-Valle del Peschiera (arbitro Formichetti di Roma 1)Spes Poggio Fidoni-Castelnuovo di Farfa (arbitro Volpe di Roma 1)Virtus Roma, Alba S.Elia 6Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Alma Parioli, Castrum Monterotondo, Atletico Sabina, Borgo Quinzio 4Valle del Peschiera 3III Municipio 2Castelnuovo di Farfa, Ginestra 1Mideporte Colle Salario, Eretum, Tor di Quinto, Atletico Canneto 0