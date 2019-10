COMMENTI, I GIORNATA

Alba S.Elia-Ginestra 3-2

2 Alesse, Antonacci (A), Monte, Conti (G)

Marcello Fioravanti (Allenatore Alba S.Elia)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Alma Parioli-Valle del Peschiera 2-0

2 Soccorsi

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Saverio Fornara (Presidente Valle del Peschiera)

Atletico Canneto-Poggio Mirteto 1-6

Maiali (AC), 2 Luciani, Mevoli, Nobili, Iacobelli, Odiki (PM)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Atletico Sabina-III Municipio 1-1

Armagno (AS), Dè Pierro (III)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Andrea Calvieri (Dirigente III Municipio)

Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa 0-0

Massimo Aluffi (Allenatore Borgo Quinzio)

Caprioli Giuliano (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Castrum Monterotondo-Mideporte Colle Salario 2-1

Santarelli, Scarafile (CM), Ruggini (MCS)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Spes Poggio Fidoni-Tor di Quinto 4-0

2 Di Lorenzo, 2 Recchia

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Virtus Roma-Eretum 5-1

Taddei (E)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, II GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il campionato di Prima categoria ha preso ufficialmente il via. Il day-after del weekend si trascina con sé le opinioni e i commenti dei protagonisti delle squadre che partecipano al torneo. Molti soddisfatti del risultato, alcuni solo della prova dei giocatori, mentre altri guardano già al prossimo turno. Rientra nella prima cerchia la Spes Poggio Fidoni, che riparte in grande stile grazie ad un perentorio 4-0 sulla compagine romana Tor di Quinto, che cercherà di trovare i primi 3 punti nel prossimo turno contro l’Alba Sant’Elia. Quest’ultima, nella nuova “casa” del “Gudini”, vince 3-2 ma con qualche pensiero: gli uomini di mister Fioravanti vanno in vantaggio 2-0 con doppietta del difensore Alesse, per poi essere raggiunti sul 2-2. A portare i 3 punti in casa Alba è un rigore trasformato dall’ex Bf Sport Antonacci. Da una vittoria di misura si passa ad una larga sconfitta, nella sfida tra Atletico Canneto e Poggio Mirteto: i ragazzi di mister Domenici si lasciano l’eliminazione dalla coppa Lazio alle spalle e battono con un punteggio tennistico (1-6) i biancoblu di Canneto.Nessuna vittoria per le neopromosse. Il derby tra Borgo Quinzio e Castelnuovo di Farfa si è conclusa con uno sterile 0-0 e con gli animi caldi sul finale di gara. Trasferta amara per Valle del Peschiera, che trova la prima sconfitta stagionale sul campo della capitolina Alma Parioli: nulla di preoccupante per i reatini che hanno fatto vedere cose interessanti soprattutto in vista dei prossimi match. 1-1, invece, per l’Atletico Sabina che, con il solito Armagno, porta a casa un punto nel match contro il III Municipio, con il rimorso di non aver sfruttato alcune buone occasioni per vincere la gara. Nei due derby romani, invece, vince di misura il Castrum Monterotondo sul Mideporte Colle Salario al termine di una gara combattuta mentre l’altra squadra di Monterotondo, l’Eretum, esce sconfitta 5-1 dalla trasferta sul campo della Virtus Roma.: «C’è da lavorare. Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra. Ieri abbiamo vinto contro una squadra tosta, ben organizzata e sapientemente ordinata in campo. Nella ripresa siamo stati un po’ troppo acerbi, facendo rientrare in partita il Ginestra. Abbiamo sofferto nel finale, ma comunque il risultato è positivo. Sono contento dei nuovi innesti perché ci permettono di alzare ulteriormente l’asticella rispetto allo scorso anno. Dobbiamo rimanere compatti, fino alla fine della stagione, cercando di fare sempre risultato e di divertirci!».: «Male sotto tutti i punti di vista. Abbiamo concesso i gol ai nostri avversari a causa di tre nostri errori. Primo tempo assolutamente irriconoscibili, poco concentrati e senza voglia e determinazione. Nella ripresa meglio: siamo rientrati in partita fino al 2-2. Risultato che ci può stare: sconfitta giusta, perché non possiamo permetterci gli errori di oggi. Cercheremo di lavorare sugli aspetti che sono venuti a mancare, soprattutto su riprendere la forza mentale. Lo scorso anno eravamo la miglior difesa del campionato (assieme a Bf Sport) mentre già alla prima giornata abbiamo subìto tre gol: non è da noi! Cerchiamo di riprenderci fin da subito perché così non si va lontano!».: «Bella gara, tra due neopromosse, entrambe alla prima esperienza in Prima categoria. E’ stata una partita condita da tanto fair play in campo, tra due formazioni molto giovani. Abbiamo subìto poco e creato tanto, forse dovevamo chiudere la gara prima perché in qualche occasione abbiamo anche rischiato di subire il pareggio e questa cosa sicuramente avrebbe cambiato il corso della gara. E’ la prima partita: siamo contenti. Complimenti anche agli avversari che hanno giocato a calcio: la gara non ha presentato alcuni aspetti tipici di queste categorie ma solo una discreta partita di pallone. Bene così!».: «E’ stata una partita alla pari: la differenza l’ha fatta l'esperienza, specialmente nel calciare la palla in rete. Non abbiamo nulla da rimproverare ai nostri ragazzi, che con la palla a terra hanno fatto vedere belle cose. Ci siamo divertiti tutti, considerando anche che è la prima partita ufficiale, tra l’altro giocata in un campo di erba sintetica! Pensiamo alla prossima gara!».: «Punteggio finale pesante. Più che mai dovremmo riguardare gli errori fatti ieri. Sapevamo di incontrare un’ottima squadra. Essendo la prima partita abbiamo forse sbagliato l’approccio alla gara e non eravamo lucidi mentalmente. Tanti sono stati gli aspetti che non hanno funzionato ieri. Fa male, ci prendiamo tutte le responsabilità, ma anche le sconfitte servono a far crescere e maturare. La gara è stata corretta ed il risultato ovviamente è pesante per noi. Facciamo i complimenti al Poggio Mirteto, davvero una buona squadra».: «Una vittoria che ci voleva e che volevamo fortemente. Abbiamo lavorato tanto in settimana, soprattutto per cancellare la parentesi Coppa Lazio dove in 180 minuti, e per motivi differenti, abbiamo fatto tutto meno che giocare a calcio. Temevamo Canneto, conoscevamo le loro potenzialità ma sapevamo che potevamo dire la nostra anche su un campo difficile come il loro. Poi, come spesso accade, gli episodi nel calcio fanno la differenza e ieri noi siamo stati bravi ed in grado di spingerli dalla nostra parte. Un complimento ai miei ragazzi per l'intensità e l'atteggiamento avuto nei 90’. Un grazie ed un grosso augurio agli amici di Canneto per la lealtà e correttezza dimostrate nonostante il risultato. Personalmente dedico questa vittoria a una tifosa speciale che so di avere e che nelle ultime settimane è stata lontana dalla squadra per problemi personali: vederla lì ieri a sostenerci mi ha riempito di gioia! Adesso testa a domenica, perché secondo me il Castrum Monterotondo quest'anno farà parlare di sé!».: «Primo tempo giocato alla grande ! Per molti ragazzi era la prima assoluta in questa categoria e sinceramente non credevo in una risposta con questa personalità. A mio avviso il migliore in campo è stato il loro portiere che almeno in 6-7 occasioni si è superato. Nel secondo tempo, per i primi 10’, siamo stati timidi e l’avversario si è fatto pericoloso con una bella occasione respinta con un grandissimo intervento dal nostro portiere Colapietro! Abbiamo subìto il gol degli avversari da palla inattiva e, sinceramente, sarebbe stata una beffa. Perveniamo al pareggio con Armagno e, in seguito, abbiamo avuto almeno 4 occasioni per passare in vantaggio, purtroppo non sfruttate al meglio. Credo che la vittoria ci sarebbe potuta stare…ci alleneremo in settimana per migliorare gli errori commessi ieri è prepararci al meglio per la trasferta a Castelnuovo di Farfa di domenica prossima».: «Risultato giusto. Dovevamo rompere il ghiaccio con la categoria, quindi va bene così!».: «Ci portiamo a casa un punto e quanto di buono fatto dai ragazzi oggi. A tratti siamo stati più pericolosi dei nostri avversari ma non siamo, purtroppo, riusciti a concretizzare le occasioni. Rammarico per non aver portato a casa i tre punti ma per essere la prima partita e per come abbiamo giocato mi posso ritenere comunque soddisfatto. Mi spiace per il finale burrascoso con scene che non debbono verificarsi nelle partite di calcio».: «Pareggio giusto per quello che hanno fatto vedere le squadre in campo. Partita maschia su un campo non facile, ma questo lo sapevamo. Siamo una matricola nella categoria e sappiamo che dovremo combattere ad ogni gara con intensità ed energia se in un campionato come la Prima categoria vogliamo portare a casa punti. Mi spiace per le due espulsioni rimediate oggi che purtroppo peseranno anche nella prossima gara quando dovremo fare a meno di due importanti pedine».: «Partiamo subito con un bel ritmo, ottimo possesso palla con una grande intensità. Dopo un gol annullato su una decisione alquanto discutibile passiamo in vantaggio meritatamente grazie al rigore trasformato dal capitano Santarelli. Primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio. Il secondo tempo inizia con ritmi leggermente inferiori, ci abbassiamo un po’ troppo e, su una nostra disattenzione difensiva, subiamo il pareggio. A quel punto la squadra non si è disunita e ha continuato a creare gioco, dopo un altro gol opinabilmente annullato, grazie ad un'ottima sponda del subentrato Prosperi troviamo nuovamente il vantaggio con Scarafile. La partita si chiude senza grossi patemi d'animo, prendiamo, a mio avviso per quello che si è visto in campo, meritatamente i 3 punti. Ottimo inizio, ora subito concentrati sull'insidiosa trasferta di domenica».: «Tanta delusione perché ci aspettavamo un inizio migliore. Inizialmente abbiamo sofferto le dimensioni del campo dei padroni di casa, notevolmente più grande del nostro. Siamo passati in svantaggio nella prima parte di tempo ma il direttore di gara ha annullato la rete senza alcun motivo, anche se era regolare a nostro avviso e anche per i padroni di casa, che sicuramente hanno giocato meglio la prima frazione. L’1-0 arriva comunque, su calcio di rigore avversario: da un cross, un giocatore avversario si è aggiustato la palla con il braccio, tira e tocca il braccio di un nostro difensore. L’arbitro fischia e tutti noi pensavamo al tocco di mano dell’attaccante e invece assegna il rigore ai nostri avversari, che siglano appunto l’1-0. Inoltre, sempre nel primo tempo, il direttore di gara non ci ha assegnato un rigore nettissimo. Nella ripresa abbiamo giocato noi per 25’ in maniera forsennata e, difatti, siamo riusciti a pareggiare con un eurogol di Ruggini, prima di essere di nuovo superati dal 2-1 del Castrum, rete a nostro avviso viziata da un netto fuorigioco. Alla fin fine l’arbitro ha compensato gli errori da una parte e dall’altra. Il pareggio poteva starci. Se però devo dire una squadra che meritava i 3 punti, dico il Castrum perché oggettivamente ha fatto qualcosa in più di noi. Ora testa subito alla prossima gara».: «Buon inizio! E’ molto tempo che non avevamo questa sensazione, dopo la infelice scorsa stagione. Rimaniamo però con i piedi per terra, perché è solo la prima partita del campionato…certo, un inizio così ci fa ben sperare. Ovviamente la squadra non è ancora al top, com’è giusto che sia…c’è ancora da lavorare! La società è contenta dell’operato dello staff tecnico: la mano di mister Moronti si è già vista. Il risultato poteva essere anche più largo in nostro favore, con alcune occasioni limpide non sfruttate al meglio. Per ora siamo soddisfatti! Attendiamo di scoprire anche il valore delle altre formazioni e pensiamo domenica dopo domenica!».: «Partita equilibrata. Il primo tempo è terminato 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa abbiamo pagato a caro prezzo alcune disattenzioni. Archiviamo subito questa partita e ripartiamo con l'entusiasmo che ci contraddistingue!».Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Virtus Roma, Alma Parioli, Alba S.Elia, Castrum Monterotondo 3Castelnuovo di Farfa, III Municipio, Atletico Sabina, Borgo Quinzio 1Ginestra, Mideporte Colle Salario, Valle del Peschiera, Eretum, Tor di Quinto, Atletico Canneto 0Castelnuovo di Farfa-Atletico SabinaEretum-Borgo QuinzioGinestra-Alma Parioli.III Municipio Spes Poggio FidoniMideporte Colle Salario-Virtus RomaPoggio Mirteto-Castrum MonterotondoTor di Quinto-Alba S.EliaValle del Peschiera-Atletico Canneto