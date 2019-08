Ultimo aggiornamento: 19:01

RIETI - Si alza il sipario sul campionato di Prima categoria 2019-20. Nove sono le formazioni reatine che parteciparono al torneo, tra cui ben 5 new entry: la vincitrice del campionato di Seconda dello scorso anno, Castelnuovo di Farfa, la Spes Poggio Fidoni (retrocessa dalla Promozione), Valle del Peschiera e le ripescate Borgo Quinzio ed Atletico Sabina.Solo quattro sono le formazioni che già lo scorso anno hanno partecipato alla Prima categoria: Alba Sant’Elia, Atletico Canneto, Ginestra e Poggio Mirteto. Il girone reatino, però, non é completo: nel corso delle prossime settimane, difatti, verranno aggiunte delle formazioni della provincia romana. Hanno abbandonato la Prima per approdare in Promozione il club Bf Sport (vincitrice dello scorso campionato) e i rossoblù di Amatrice, ripescata.Non parteciperanno alla competizione Poggio Nativo (che ha ceduto il posto al nuovo club Valle del Peschiera) e la coppia Capradosso-Grotti: la prima non ha presentato iscrizione ad alcun torneo mentre la seconda ripartirà dalla Terza categoria.Comunicate quest’oggi anche le date e le squadre reatine che parteciperanno alla coppa Lazio di Prima categoria 19-20: a tentare di avanzare e vincere il torneo saranno Atletico Canneto, Ginestra, Poggio Mirteto e la matricola Castelnuovo di Farfa. Mancano alcune settimane ma ormai il clima è un fermento, per un campionato di Prima che si prospetta equilibrato e ricco di emozioni.