Castel Giubileo-Poggio Nativo

Match non giocato per assenza ospiti

La società Castel Giubileo non rilascia lacuna dichiarazione.

La società Poggio Nativo non rilascia alcuna dichiarazione.



Bf Sport-Futbol Montesacro 2-1

Alessandrini, De Giorgi (Bf), Del Genio (FM)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Luca Gatto (Allenatore Futbol Montesacro)

Ginestra-Alba Sant’Elia 3-0

2 D’Annibale, Autogol

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Grotti-Mideporte Colle Salario 2-4

Autogol, Novelli (G), 3 Piani, M. Innocenti (MCS)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Poggio Mirteto-Fidene 2-0

Marcelli, Calvani

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Marco Pampaloni (Vice-Capitano Fidene)

Castrum Monterotondo-Atletico Canneto 1-3

Scarafile (CM), Nobili, Ceccarelli, Mencio (AC)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Riposo: Amatrice e Capradosso

RIETI - Nell’ultima giornata di campionato di Prima categoria 2018-19, arriva la sentenza della vincitrice della competizione: è il Bf Sport di mister Colantoni ad accaparrarsi la prima posizione in classifica, superando all’ultimo giro di boa l’ex capolista Futbol Montesacro, grazie alla vittoria in rimonta (2-1) avvenuta domenica nel big match di giornata. Finale di stagione amaro per Fidene ed Alba Sant’Elia, che chiudono il torneo con una sconfitta per mano rispettivamente di Poggio Mirteto e Ginestra. Termina con il sorriso, invece, l’Atletico Canneto che ha battuto in trasferta la romana Castrum Monterotondo. Non si è giocato, invece, il match tra Castel Giubileo e Poggio Nativo in quanto la formazione reatina non si è presentata al campo capitolino. In caso di vittoria a tavolino per il Castel Giubileo, la formazione tiberina sarebbe salva ed eviterebbe i playout con Grotti, in quanto la differenza tra le due formazioni, sempre di caso di assegnazione a tavolino dei tre punti, sarebbe di 9 punti. Per giocare non giocare i playout, devono essere minimo 8 i punti di distacco tra le due squadre. Bisognerà, perciò, attendere le decisioni del Giudice sportivo.L'Amatrice, che ieri non ha giocato per il turno di riposo, ha concluso il campionato in terza posizione che storicamente dà buone chances di ripescaggio. Unico problema, il fattore campo. Come spiega il presidente della formazione amatriciana, Tito Capriccioli: «Vorremmo fare la domanda di ripescaggio ma, purtroppo, abbiamo il problema del campo, in quanto il nostro è adeguato solo massimo fino alla Prima categoria. E’ una cosa che ci fa sorridere…». In caso la formazione reatina riesca ad adeguare il campo alla Promozione, perciò, farà la domanda di ripescaggio per poter sperare di giocare in Promozione nella prossima stagione.: «Penso che trovare parole per descrivere questa gioia ed emozione sia veramente difficile. Ieri si è coronato un sogno, tenuto nel cassetto per ben 9 mesi. Vincere non è mai facile, a nessun livello, e riuscirci così contro tutto e tutti non ha prezzo. La partita nel primo tempo è stata giocata su buoni ritmi e con un sostanziale equilibrio. Nella ripresa, malgrado avessimo preso in mano le redini del gioco, alla prima occasione capitata ai nostri avversari siamo andati in svantaggio. A quel punto, da squadra vera, abbiamo continuato a crederci e ad esprimere il nostro gioco, facendo così arretrare la squadra avversaria ed arrivare dopo pochi minuti al pareggio con un delizioso assist di Grifoni per un movimento pregevole di Alessandrini. È stata la chiave del match! Da quel momento in poi abbiamo preso le redini della gara e siamo pervenuti al vantaggio a pochi minuti dal 90’, con un rigore procurato e realizzato da De Giorgi, riuscendo poi a tenere il risultato fino al triplice fischio, dove si è scatenata l'apoteosi. Ci tengo a fare i complimenti agli avversari del Montesacro, con i quali si è instaurato un testa a testa sin dalle prime giornate: i nostri avversari hanno dimostrando di essere squadra e società solida, forte e leale. Sperando di poterci rincontrare il prossimo anno, sul palcoscenico della Promozione. Inoltre, oltre a ringraziare i ragazzi, che sono stati i veri artefici di questo traguardo, vorrei ringraziare tutta la società, che anche nei momenti più difficili non ha mai smesso di crederci e lavorare, sacrificandosi e investendo più di quanto preventivato e potuto. Un grazie anche a chi, sia a livello dirigenziale sia a quello calcistico, ha deciso nel corso dell'anno di intraprendere altre strade; un grande applauso va ai nostri sostenitori, presenti costantemente in ogni partita, facendo per la gara di ieri una scenografia bellissima. Inoltre, vorrei ringraziare anche chi non ha mai creduto in noi ed ha “sparlato” su di noi, perché il loro essere scettici e speranzosi delle nostre sconfitte ci ha dato ulteriori stimoli…ci dispiace per loro, che non hanno potuto gioire non solo a causa dei loro fallimenti, ma anche a causa delle nostre vittorie. Campioni!».: «Gara decisa dagli episodi. Non era una finale, era l’ultima giornata di campionato, giocata come se fosse una finale. Complimenti a chi ha vinto. Siamo rammaricati ma allo stesso tempo orgogliosi di essere arrivati a pochi minuti dalla fine alla vittoria del campionato. Abbiamo pensato a vincere dall’inizio della stagione. Si è subito creata la giusta malgama per poter arrivare a questo punto e giocarci il titolo. Noi non siamo abituati a giocarci le vittorie dei campionati, perciò a mio avviso abbiamo comunque fatto un’impresa. Peccato per l’ultima occasione non sfruttata, magari poteva ora farci parlare di un’altra partita. Siamo già lavorando da qualche mese in vista della prossima stagione e siamo convinti di poter ricreare un ambiente competitivo ma con alti valori umani, che questa squadra ha sopra le altre che ho allenato».: «Chiudiamo con una vittoria, che ci permette di festeggiare pienamente e con merito il nostro ottimo campionato, per il quale abbiamo fatto sacrifici e speso sudore, energie fisiche e mentali importanti. Credo sia giusto fare dei ringraziamenti, perché il merito di questo quarto posto è frutto del lavoro di tutti quindi grazie alla società, fatta di persone serie, che vivono per questa squadra, strutturati e organizzati come pochi, dove ognuno ha il proprio compito e lo svolge in maniera egregia; grazie a Davide Cecca, il direttore sportivo, una persona fantastica, sempre pronta, intelligente e seria come richiede il suo ruolo, che ha sempre creduto in me e al mio lavoro, aiutandomi nei momenti di difficoltà e facendomi restare saldo a terra quando i risultati ci hanno premiato; grazie ai tifosi, che non ci hanno fatto mai mancare il loro apporto: un paese intero, seppure piccolo, ma dal cuore grande; grazie ai calciatori, perché si sono dimostrati uomini veri dal primo all'ultimo giorno: abbiamo condiviso momenti incredibili, dai quali ne siamo usciti più forti e migliori…gli ho sempre chiesto di alzare il loro livello tecnico e mentale, perché giocare per le prime posizioni cambia nettamente l'approccio agli allenamenti e alla gara e hanno dimostrato di poterci stare, migliorando e migliorandomi; infine, grazie alla mia famiglia e a mia moglie, perché ha sempre condiviso con me ogni momento, soprattutto quando le cose non giravano come avrebbero dovuto. Bene cosi: un anno bellissimo!».: «Partita classica di fine stagione. Abbiamo avuto buone occasioni, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate al meglio. I nostri avversari, invece, sono stati più cinici, determinati ed anche fortunati. La sfortuna, in questa gara, ci ha voltato le spalle ma non abbiamo nulla da recriminare. Buone vacanze a tutti!».: «E’ stata una partita di fine stagione. Ora, inizieremo a lavorare per la prossima stagione, cercando di ritornare nei posti in cui siamo abituati a stare, ovvero sicuramente nella parte sinistra della classifica».: «Siamo andati in trasferta con gli uomini contati, trovando di fronte quasi la stessa situazione. Nessuna delle due squadre, oramai, chiedeva nulla a questa gara. Da ora in poi inizierà un nuovo percorso, di crescita. Cambieremo parecchi uomini, per cercare di imporci nel prossimo campionato. Ovviamente, il nostro è stato un percorso di crescita, poiché abbiamo capito come ridurre il gap con le squadre forti che impiegano sicuramente un budget superiore alle nostre possibilità. E’ stato un anno proficuo inizialmente, ma che poi pian piano si è complicato. In questa stagione abbiamo avuto modo, anche, di capire bene chi tiene al progetto, avendo a che fare anche con persone che si sono rivelate non amiche o che hanno abbandonato la nave e sono scese a terra. Proveremo a fare bene nel prossimo anno, grazie all’esperienza di questa stagione».: «Ultima battaglia di campionato, giocata contro una squadra forte. L’abbiamo giocata grazie alla garanzia del nostro Simone Marcelli, un grande giocatore e siamo anche orgogliosi del gol del nostro Francesco Calvani, un gol tanto voluto, cercato e finalmente arrivato. La vittoria è stata importante, in quanto ci permette di sperare nel ripescaggio nella coppa Lazio del prossimo anno: una grande soddisfazione per tutti, dai dirigenti, al mister, ai giocatori ed anche ai nostri sostenitori, che anche ieri ci hanno accompagnato e sostenuto nonostante un tempo non clemente. Ringrazio tutti i nostri ragazzi per ila grandissima stagione disputata, nonostante un inizio difficile. Ci abbiamo creduto fino alla fine! Ora ci riposeremo un po’, per poi ripartire alla grande già dal prossimo anno».: «Partita che rispecchia tutta la nostra stagione. Sconfitta non meritata. La gara è stata chiusa anche da un errore arbitrale sul secondo gol avversario, avvenuto su un fuorigioco. Primo tempo molto equilibrato, nel quale abbiamo subìto il gol del Poggio Mirteto. Nella ripresa, invece, i nostri avversari hanno giocato solo in contropiede e noi cercavamo di fare la partita, nonostante il tempo ed il campo che si era appesantito. Abbiamo provato in tutti i modi, fino alla fine ed a testa alta, di fare gol ma, purtroppo, siamo stati imprecisi e sfortunati nell’occasione in cui, sul finale, abbiamo colpito una traversa su punizione. L’errore del direttore di gara sul gol del 2-0 ci ha letteralmente spezzato le gambe, avvenuto alla metà della ripresa. Peccato, perché non meritavamo di perdere 2-0. E’ stato un anno in cui il mister ci ha dato tanto e noi ci siamo anche allenati bene. Purtroppo, però, non ci siamo compattati bene durante le partite e ci siamo trovati a giocare una seconda parte di stagione pressoché inutile per arrivare agli obbiettivi. E’ stato un anno frustrante, poiché siamo partiti male, poi ci siamo addrizzati per poi concludere peggio. Abbiamo perso troppi punti importanti per strada. Da vice-capitano, in accordo con il capitano Diaco, ringraziamo pubblicamente i mister che si sono seduti quest’anno sulla nostra panchina. Ora, vedremo cosa succederà nel futuro del Fidene…»: «Salutiamo questo campionato nel peggior modo possibile, collezionando un'altra prestazione senza determinazione e con la voglia sotto le scarpe. Chiudiamo questo campionato calcistico, per certi versi apatico, con la speranza che serva soprattutto a noi dirigenti che gravitiamo intorno a questa società, a non commettere gli stessi errori che sono stati commessi quest'anno».: «Concludiamo questo campionato con una bella vittoria, contro una squadra a mio avviso ottima. Gara bella e corretta, con ritmi abbastanza buoni. Credo che il risultato sia giusto. Un arrivederci alla prossima stagione al mio amico Stefano Caleca, ds del Castrum. Ringrazio il presidente del Canneto Bertini e tutta la società. Da neopromossa, abbiamo raggiunto un ottimo risultati, centrando l’obbiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Il merito va ai mister che si sono succeduti in panchina: da mister Gianni Passarani, a Mister Tocci, a Giancarlo Marzili ed infine alla coppia Moreno Passarani-Massimo Ruscito. Un grazie va ai ragazzi, che si sono dimostrati seri e si sono messi sempre a disposizione. Infine, a nome di tutta la società, faccio i complimenti al Bf Sport per la vittoria del campionato».Bf Sport 65Futbol Montesacro 63Amatrice 58Ginestra 46Atletico Canneto 43Fidene, Poggio Mirteto 36Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 32Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario 27Capradosso 23Castel Giubileo 13Grotti 4