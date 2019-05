PROGRAMMA GARE, XV DI RITORNO

RIETI - Tutto è pronto per gli ultimi 90’ del campionato di Prima categoria 2018-19. In questo weekend, infatti, si giocherà la 15esima giornata di ritorno, ultimo turno della competizione. Attesa febbrile per determinare la vincitrice della competizione: a vincere il torneo sarà la romana Futbol Montesacro, prima a quota 63 punti o la reatina Bf Sport, ferma a 62 punti? Sarà il campo a deciderlo. Al “Gudini” di Rieti, infatti, andrà in scena proprio il confronto tra le prime due della classe, con Babadook in leggero svantaggio di opzioni di punteggio, in quanto per vincere il titolo i ragazzi di mister Colantoni devono solo conquistare i 3 punti, mentre Montesacro ha due risultati utili su tre. Sarà un match intenso e sicuramente combattuto, mentre al “Gudini” si prospetta una folta cornice di pubblico, tra sostenitori delle due formazioni e non, tutti curiosi di assistere al match più atteso di un campionato equilibrato ed in bilico fino alla fine.Anche la seconda classificata avrà eccellenti chances di salire in Promozione.Intanto, la terza della classe Amatrice e il Capradosso di mister Tulli sono già in vacanza, in quanto in quest giornata osserveranno il turno di riposo. Ginestra, quarta forza del campionato, chiuderà la stagione in casa affrontando l’Alba Sant’Elia. Trasferte difficili, invece, per Atletico Canneto e Fidene, che cercheranno di conquistare gli ultimi tre punti del torneo rispettivamente contro Castrum Monterotondo e Poggio Mirteto. Nella zona di bassa classifica, il fanalino di coda Grotti e la penultima Castel Giubileo giocheranno tra le mura amiche ed affronteranno rispettivamente Mideporte Colle Salario e Poggio Nativo, quest’ultime desiderose di concludere al meglio un campionato altalenante, per poi ripartire nella prossima stagione.Castel Giubileo-Poggio Nativo (arbitro Angiolosanto di Ostia Lido)Bf Sport-Futbol Montesacro (a Rieti, “Gudini”, arbitro Ventrelli di Ciampino)Ginestra-Alba Sant’Elia (arbitro Milocco di Viterbo)Grotti-Mideporte Colle Salario (arbitro Prencipe di Tivoli)Poggio Mirteto-Fidene (arbitro Sambuchi di Tivoli)Castrum Monterotondo-Atletico Canneto (arbitro Tavassi di Tivoli)Riposo: Amatrice e CapradossoFutbol Montesacro 63Bf Sport 62Amatrice 58Ginestra 43Atletico Canneto 40Fidene 36Poggio Mirteto 33Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 32Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario 24Capradosso 23Castel Giubileo 10Grotti 4