Alba Sant’Elia-Amatrice 1-5

Floridi (Alba), 3 Colangeli, Gianfelice, D’Amelia (Ama.)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Atletico Canneto-Grotti 4-0

Sosp. al 15' st. sul 4-0 (Ceccarelli, Valzecchi, Di Lorenzo, Pandimiglio), ospiti rimasti in 6

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Fidene-Castrum Monterotondo 2-2

Torzulli, Novelli (F), Poggi, Scarafile (CM)

Matteo Diaco (Capitano Fidene)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Futbol Montesacro-Ginestra 4-2

Boni, D’Annibale (G)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Mideporte Colle Salario-Capradosso 1-0

S. Piani

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso):

Poggio Nativo-Bf Sport 1-2

D’Angeli (PN), 2 Cavallari (Bf)

Virgilio D’Annibale (Allenatore Poggio Nativo)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

RIETI - Nella 14esima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, penultima gara stagionale, resta invariata la situazione in ottica primo posto: la capolista Futbol Montesacro vince in casa, contro i gialloverdi di Ginestra mentre Bf Sport porta i tre punti a casa grazie alla rimonta per 1-2 in casa del Poggio Nativo, grazie alla doppietta di Cavallari. Match decisivo sarà, perciò, lo scontro dell’ultimo turno al “Gudini” di Rieti, dove si affronteranno proprio Bf Sport e Montesacro. In palio la promozione e la vittoria del titolo. Cresce l’attesa.Termina la stagione con i tre punti l’Amatrice mister Bucci, che riposerà nell’ultimo turno: i ragazzi amatriciani vincono tra le mura amiche dell’Alba Sant’Elia e terminano una stagione tra sorrisi e rimpianti, quest’ultimi arrivati dopo essere matematicamente usciti dalla lotta al primo posto, sfumata nelle ultime uscite stagionali. Netta vittoria anche per l’Atletico Canneto, che trova i tre punti nella gara contro Grotti: il match, però, si è concluso intorno al 15’ della ripresa in quanto, a causa di alcuni infortuni, la formazione del Grotti era rimasta con soli sei uomini in campo. A Roma, intanto, è terminato in pareggio (2-2) il derby tra Fidene e Castrum Monterotondo mentre sull’altra sponda, quella del Mideporte Colle Salario, esce sconfitto di misura (1-0) il Capradosso di mister Tulli: la formazione reatina, che riposerà nel prossimo turno, chiude perciò la stagione nella zona medio-bassa di classifica, con Tulli che però rimane soddisfatto dei suoi uomini. Clima di festa, invece, per il Mideporte, che centra la matematica salvezza e festeggia il suo portiere e capitano Carmine D’Ambrosio, che al termine della stagione appenderà i guantoni al chiodo dopo 10 anni di attività nella squadra capitolina, 211 presenze e 1 gol. Per questa giornata, infine, hanno riposato Castel Giubileo e Poggio Mirteto.: «Partita sostanzialmente equilibrata nel primo, chiuso sul 2-1 per i nostri avversari. Il nostro gol è stato siglato da Floridi, che ha fatto una gran bella rete. Nella ripresa, però, è uscita fuori la maggiore esperienza e forma fisica dei nostri avversari, che hanno dilagato nel punteggio. Le note positive riguardano i nostri giovani: anche nel match di ieri hanno esordito 2 juniores e 4 sono partiti in campo dall’inizio: ben 7 hanno giocato in tutta la gara. A tutti i ragazzi vanno i nostri sentiti ringraziamenti per la stagione che hanno giocato: sanno sia la società che il mister contano sempre su di loro. In conclusione, faccio i complimenti all’Amatrice per il campionato che hanno giocato e per l’organico che hanno, una rosa di prim’ordine e di tutto rispetto che fino alla fine ha combattuto per il primo posto. Un augurio a loro per il futuro».: «Dopo le ultime partite poteva esserci un calo psicologico e motivazionale. Invece abbiamo fatto una grande partita, nonostante il campo al limite della praticabilità. Merito di un grande gruppo che non molla mai, capace di mettersi in discussione e di migliorarsi sempre. Sono molto felice per la tripletta di Colangeli che, ad oggi, è il capocannoniere del campionato».: «Siamo contenti per i tre punti. La gara si è conclusa anzitempo, intorno al 15’ della ripresa, in quanto a causa di vari infortuni, la formazione ospite non è riuscita a mantenere in campo il numero minimo di giocatori per poter concludere la gara».: «Classica partita di fine stagione. Poco da commentare».: «Penso che sia stata una buona prestazione della squadra, abbiamo giocato con molti assenti ma abbiamo portato su dalla juniores dei ragazzi molto validi: tre mezze punte, Torzulli, Di Palma e Alviti e un centrocampista, Pasi...sono quattro under di buon livello e ieri lo hanno dimostrato. L’ annata non è stata delle migliori per le nostre possibilità e per il valore della rosa. Questo è stato un campionato strano: due squadre in meno, molte pause da rispettare…inoltre, siamo stati molto penalizzati a causa di vari infortuni e squalifiche. Siamo dispiaciuti per non aver centrato gli obbiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Proveremo a fare di meglio il prossimo anno. I complimenti, nonostante tutto, vanno a tutto lo staff e a noi giocatori!».: «Partita sostanzialmente equilibrata, giocata da due squadre tecnicamente molto ben organizzate e che prediligono il bel calcio. Partita corretta dove secondo me il pareggio è il risultato più giusto. Noi bene per sessanta minuti, dove abbiamo espresso un buon calcio. Abbiamo peccato nell'ultima mezz'ora, dove siamo calati fisicamente e i nostri avversari hanno meritato il pareggio. Appuntamento a domenica, nell'ultima di campionato in casa contro il Canneto del mio amico Caprioli, per chiudere al meglio un'annata calcistica un po' troppo altalenante».: «Abbiamo disputato la gara che dovevamo fare. Ottima prima frazione, dove abbiamo segnato 3 reti e creato altre occasioni. Nel secondo tempo, anche distratti dalle notizie che arrivavano da Poggio Nativo, abbiamo giocato con meno fluidità. Domenica prossima si decide il campionato: lo abbiamo sempre saputo che si sarebbe deciso all'ultima gara a Rieti. Nessuno sa come finirà ma certamente sarà una domenica ricca di emozioni. I ragazzi sono pronti».: «Sconfitta meritata perché arrivata contro la prima della classe ma, soprattutto, perché non abbiamo approcciato bene la gara e infatti siamo subito passati in svantaggio ed abbiamo subìto il raddoppio in pochi minuti...il calcio è fatto di motivazioni: ottenere il quarto posto già da domenica scorsa ci ha reso poco determinati e abbiamo peccato di concentrazione. Credo sia una cosa abbastanza naturale ma, sinceramente, mi ha parecchio infastidito. Abbiamo preparato la partita in settimana ripetendo molte volte che per migliorare bisogna giocare sempre con voglia e intelligenza e sono proprio le partite con le più forti a migliorarci; nel secondo tempo siamo stati più bravi, sfiorando il 3-2…ma non avrebbe cambiato nulla. Nell'andamento della gara il Montesacro ha meritato la vittoria e faccio i miei complimenti alla squadra romana per l'ottima annata e per la correttezza in campo. Ai miei ragazzi posso solo che battere le mani: siamo stati grandi, a volte strepitosi…una stagione da ricordare! Spero solo che serva a migliorarci e a dare l'input per provare a creare l'impossibile...».: «Partita abbastanza tranquilla. A causa di un pestone, al 30’ del primo tempo siamo rimasti in 10. Anche in questa partita, siamo stati arbitrati da un direttore di gara presuntuoso, indisponente, che si è voluto mettere al centro della scena…peccato, perché così si rovina la vera essenza del calcio! Ieri, nell’occasione della nostra ultima gara in casa, abbiamo festeggiato il ritiro al calcio giocato del nostro storico capitano e portiere Carmine D’Ambrosio, dopo ben 10 anni con i nostri colori. Un grazie da tutti noi al nostro Carmine!».«Il solito commento: tante buone trame di gioco, un palo clamoroso, due salvataggi sulla linea, 3-4 grandi occasioni non concretizzate…per la legge del calcio, però, al primo nostro errore abbiamo subìto gol; d'altronde, come dico sempre, in questo gioco vince chi sbaglia di meno. Comunque, complimenti a tutti questi ragazzi: per me è stato veramente motivo di orgoglio allenare questo gruppo. Ringrazio la società per la fiducia concessami e, soprattutto, ringrazio il nostro direttore Franco Tempesta».: «La partita ha dimostrato i veri valori del Poggio Nativo. I ragazzi sono stati fantastici nella gestione tecnico-tattica della partita. In ogni istante abbiamo avuto il completo controllo del campo. Neppure l'espulsione affrettata di Striuli ha ostacolato la nostra superiorità in ogni settore del campo. Le due successive espulsioni, entrambe corrette, hanno rimesso in gara gli avversari che prima hanno pareggiato e, al termine, solo su calcio piazzato hanno realizzato il gol della vittoria. Per noi non erano in palio punti ma l'orgoglio di dimostrare le nostre qualità morali prima e tecniche poi. Lo abbiamo fatto ampiamente, mettendo costantemente in difficoltà la seconda in classifica. Per questo e per quello che hanno fatto dal mio arrivo ad oggi, voglio ringraziare pubblicamente tutti ragazzi che, anche in mezzo a mille problemi, hanno sempre ascoltato e seguito le mie indicazioni. Abbiamo fatto un cammino breve, tortuoso ma che considero intenso e piacevole. Grazie a tutti!».: «Vittoria importantissima dal sapore e gusto particolare, che ci permette di andare a giocarci tutto nello scontro diretto di domenica prossima. Nella prima frazione siamo partiti leggeri e abbiamo sofferto più del dovuto, andando sotto 1-0 e comunque sbagliando diverse occasioni nitide da gol. Nella ripresa, abbiamo cambiato qualcosa e soprattutto approccio e mentalità: questa tre variabili, ci hanno permesso di acciuffare il pareggio quasi subito. A quel punto la partita si è innervosita (tanto da chiudersi in 8 contro 10) e ci ha permesso di creare diverse palle gol, tra le quali anche un rigore parato dal loro portiere. La determinazione e la voglia di questi formidabili ragazzi ci hanno permesso di andarci a prendere questa vittoria nei minuti di recupero. Sono certo che vincere così, ci darà ulteriore stimolo e convinzione per affrontare l'ultima partita, dove vorremmo dimostrare di essere stati i più bravi di tutti».Futbol Montesacro 63Bf Sport 62Amatrice 58Ginestra 43Atletico Canneto 40Fidene 36Poggio Mirteto 33Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 32Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario 24Capradosso 23Castel Giubileo 10Grotti 4Bf Sport-Futbol MontesacroCastel Giubileo-Poggio NativoCastrum Monterotondo-Atletico CannetoGinestra-Alba Sant’EliaGrotti-Mideporte Colle SalarioPoggio Mirteto-FideneRiposo: Amatrice e Capradosso