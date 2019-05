PROGRAMMA GARE, XIV DI RITORNO

Domenica 12, ore 11

Ore 16.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per i penultimi 90 minuti della stagione 2018-19 del campionato di Prima categoria. Questo weekend, infatti, si giocherà la 14esima giornata di ritorno e ancora non sono stati emessi i verdetti del torneo: è ancora lotta al titolo per Futbol Montesacro e Bf Sport, ancora distanti di solo un punto in classifica: in questo turno, la tiberina affronterà in casa il Ginestra di mister Leoni, mentre la reatina se la vedrà in trasferta sul campo del Poggio Nativo. Intanto la terza in classifica, Amatrice, arriverà a Rieti per giocare al “Macelletto” contro l’oramai salva Alba Sant’Elia, mentre Grotti e Capradosso faranno visita rispettivamente all’Atletico Canneto ed alla capitolina Mideporte Colle Salario. Nella capitale, intanto, si giocherà il derby tra Fidene e Castrum Monterotondo. Due, come oramai è consuetudine, saranno le formazioni che riposeranno: Castel Giubileo e Poggio Mirteto.Alba Sant’Elia-Amatrice (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Spagnoli di Tivoli)Atletico Canneto-Grotti (arbitro Chrichmi di Roma 2)Fidene-Castrum Monterotondo (arbitro Catenacci di Roma 1)Mideporte Colle Salario-Capradosso (arbitro Melfi di Roma 1)Futbol Monteacro-Ginestra (arbitro Gherca di Albano Laziale)Poggio Nativo-Bf Sport (arbitro Ventrone di Roma 1)Futbol Montesacro 60Bf Sport 59Amatrice 55Ginestra 43Atletico Canneto 37Fidene 35Poggio Mirteto 33Alba Sant’Elia 32Castrum Monterotondo 31Poggio Nativo 28Capradosso 23Mideporte Colle Salario 21Castel Giubileo 10Grotti 4