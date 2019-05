PROGRAMMA GARE, XIII DI RITORNO

RIETI - Si apre il sipario sulla tredicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Continua la sfida a distanza tra le prime due della classe, la capolista Futbol Montesacro e la seconda Bf Sport, distanti solo due punti, in attesa del loro scontro nell’ultimo turno del torneo. In questo weekend di calcio, la capitolina affronterà, in trasferta, l’Amatrice di mister Bucci, desiderosa di riscatto dopo la brutta sconfitta della scorsa giornata proprio per mano del Bf Sport, domani impegnato sull’ostico campo del Ginestra, che occupa il quarto posto e che preme per consolidarlo ancor di più.Nelle altre gare in programma, interessante sarà il derby romano tra Castel Giubileo e Mideporte Colle Salario mentre l’altra tiberina, il Fidene, farà visita al Grotti. Infine, match sulla carta equilibrato è la sfida tra Poggio Mirteto ed Alba Sant’Elia, mentre al campo di Quattro Strade andrà in scena la gara tra il Capradosso di mister Tulli e l’Atletico Canneto. Per questo turno, riposeranno Castrum Monterotondo e Poggio Nativo.Castel Giubileo-Mideporte Colle Salario (arbitro Gherca di Albano Laziale)Capradosso-Atletico Canneto (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Ginestra-Bf Sport (arbitro Franciosa di Ciampino)Grotti-Fidene (arbitro Celli di Roma 1)Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia (arbitro C. Ferrara di Ciampino)Amatrice-Futbol Montesacro (arbitro M. Ferrara di Roma 2)Riposo: Castrum Monterotondo e Poggio NativoFutbol Montesacro 60Bf Sport 58Amatrice 52Ginestra 42Atletico Canneto 37Fidene 34Alba Sant’Elia 32Castrum Monterotondo 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 9Grotti 3