COMMENTI, XII DI RITORNO

Alba Sant’Elia-Castrum Monterotondo 1-3

Papucci (A), Santarelli, De Castro, Scarafile (CM)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Atletico Canneto-Castel Giubileo 0-0

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Carlo Zappulla (Giocatore C.Giubileo, in questo match Allenatore)

Bf Sport-Amatrice 3-0

Cavallari, Antonacci, Cann

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Francesco D’Amelia (Vice Capitano Amatrice)

Fidene-Capradosso 1-0

Ciccanti

Danilo Novelli (Giocatore Fidene)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Futbol Montesacro-Poggio Mirteto 2-0

Di Clemente, Carota

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Ginestra-Poggio Nativo 3-0

2 Falchetti, Kader

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Riposo: Grotti e Mideporte Colle Salario

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIII DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel dodicesimo turno del girone di ritorno di Prima categoria, vince ancora la capolista romana Futbol Montesacro, che ha battuto per 2-0 la compagine reatina del Poggio Mirteto. A Rieti, intanto, è il Bf Sport a portare a casa la vittoria, surclassando l’Amatrice di mister Bucci: in un “Gudini” quasi totalmente occupato da appassionati al calcio reatino, i ragazzi gialloneri di mister Colantoni conquistano 3 punti fondamentali siglando altrettante reti e, perciò, mantenendosi in scia alla prima della classe Montesacro, facendo perciò crescere l’attesa per lo scontro diretto che avverrà nell’ultima giornata di campionato. Consolida il quarto posto il Ginestra, che conquista la vittoria ai danni di un Poggio Nativo con molte assenze. Vittoria importante anche per il Castrum Monterotondo, che si è imposto sul campo dell’Alba Sant’Elia con un deciso 1-3. Infine, vittoria di misura per il Fidene (1-0) sul Capradosso di mister Tulli, mentre è terminata in pareggio ed a reti bianche la sfida tra Atletico Canneto e Castel Giubileo. Per questa giornata hanno riposato le formazioni di Grotti e Mideporte Colle Salario.: «Partita di fine stagione, approcciata male da parte nostra. Il risultato è sostanzialmente giusto. Peccato che, nel finale, abbiamo sbagliato un rigore che poteva potenzialmente riaprire la partita. Nonostante tutto, non abbiamo nulla da rimproverare alla squadra. Cercheremo di ricaricare le batterie sia mentali che fisiche per onorare al massimo questo finale di stagione e finire questa competizione in maniera dignitosa».: «Alla prima nostra ingenuità andiamo sotto; subito dopo, però, la squadra è stata brava a non disunirsi e a continuare a macinare gioco, avendo sempre il pallino della gara in mano. Il rigore di Santarelli ci fa chiudere il primo tempo in parità. Nel secondo tempo una bella punizione di De Castro e un gran gol di Scarafile ci regalano il meritato doppio vantaggio. Bravo il nostro portiere Cristofalo a neutralizzare un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la gara. Continuiamo con questa voglia e con la serenità giusta che, purtroppo, quest'anno molto spesso è mancata».: «Venivamo da una lunga pausa e, perciò, abbiamo avuto un ritmo blando, senza stimoli. Sembrava una partita semplice da vincere ma così non è stato. La partita è stata corretta ed il risultato, alla fine, è giusto. Rimaniamo lì, agganciati nella zona di medio-alta classifica, con la speranza di terminare questo finale di stagione nel miglior modo possibile».: «Non era per noi una partita facile dopo una lunga sosta e senza il nostro mister al comando. Abbiamo affrontato una squadra molto preparata, che lotta per un posto in coppa Lazio; la partita è stata molto equilibrata: nel primo tempo decisamente meglio loro ma ci siamo difesi bene e non abbiamo concesso grosse occasioni mentre nel secondo tempo abbiamo sfiorato più volte il gol grazie a ottime ripartenze; solo gli ottimi interventi del portiere avversario ci hanno negato il vantaggio. Anche loro hanno avuto una grande occasione da gol perfettamente disinnescata da un miracolo del nostro grande portiere Proia, con il successivo salvataggio sulla linea di Santucci. Credo che il pareggio sia stato un giusto risultato. Ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra per la disponibilità nell’ascoltare le mie indicazioni. Hanno combattuto su ogni pallone e siamo riusciti a portare a casa un punto prezioso per la salvezza».: «Inizio col ringraziare tutti i ragazzi, che sono stati gli autori di una prestazione esemplare, che chi ha permesso di raggiungere una vittoria importantissima che ci dà la certezza minima del 2° posto. Penso che il risultato sia un po' lo specchio di quanto visto oggi in campo, con noi a fare sempre la partita e non rischiare quasi niente. Sono felicissimo per come la squadra abbia interpretato questa gara, dimostrando ancora una volta una grande maturità tecnico-tattica. Vincere oggi, in questo modo e contro un avversario forte e quotato come l'Amatrice, deve darci ulteriori stimoli e consapevolezza che, se giochiamo su questi ritmi e con questa voglia, nulla è impossibile. Adesso, testa subito alle prossime gare, dove confermarci sarà d'obbligo per continuare a coltivare questo sogno».: «Partita meritata da parte della squadra avversaria, che ha un organico più numeroso del nostro. Abbiamo provato a giocare anche noi, ma quello che di solito ci riesce ieri purtroppo no! Comunque, nonostante tutto, non è una stagione da buttare. Onoreremo il campionato affrontando il Futbol Montesacro domenica prossima nel migliore dei modi. Sicuramente la sconfitta di ieri servirà per far crescere giocatori e società…».: «Abbiamo portato a casa tre punti importanti, poiché tornavamo in campo dopo l’ennesima sosta. In più, eravamo rimaneggiati in quanto avevamo 3 giocatori infortunati e 4 squalificati. La squadra era veramente rimaneggiata, infatti hanno giocato quasi tutti gli under. Nonostante ciò, è stata una vera prestazione di livello da parte di tutti. Voglio elogiare la bella prestazione di Fabrizio Regini, il nostro portiere, alla sua prima presenza stagionale: ha compiuto delle bellissime parate, dando sicurezza alla squadra indossando la fascia da capitano. Andiamo avanti così cercando di arrivare all’obbiettivo di entrare nella coppa Lazio. E’ stato un campionato molto strano, chiamandolo in realtà torneo più che campionato. Sta di fatto che, per noi, è stato comunque una competizione sfortunata, in quanto avevamo tutti i mezzi per fare sicuramente meglio ma, purtroppo, è andata così».: «Abbiamo giocato una buona gara, creando molto ma, come ci capita spesso, non riusciamo a concretizzare; a questo punto di stagione è difficile, senza grossi obiettivi, rimanere concentrati, soprattutto dopo tutte le vicissitudini che ha vissuto questo serio e bravo gruppo».: «Questa è stata una delle domeniche più importanti (se non la più importante) della storia di questa squadra, nata 8 anni fa. Ora, nelle prossime due settimane, andremo ad affrontare 3 gare difficilissime in cui saranno gli episodi a decretare la squadra che vincerà il campionato: siamo orgogliosi e fieri di poter giocare queste gare con questi ragazzi!».: «Partita corretta e ben giocata da entrambe le formazioni, nonostante noi eravamo un po’ rimaneggiati. Abbiamo comunque in modo da essere disposti in campo nel miglior modo possibile ed a non far sentire le assenze. Ieri ha anche fatto il suo esordio uno juniores e per noi è un motivo d’orgoglio, in quanto lui è un ragazzo molto giovane e bravo. La gara è stata decisa da due episodi, che hanno permesso ai padroni di casa di pervenire alla vittoria».: «Partita affrontata nel modo giusto: abbiamo rispettato i nostri avversari, poichè sapevamo infatti delle loro difficoltà a livello numerico che però non pregiudicavano la qualità e l'organizzazione e di questo mi complimento con il mister, i giocatori e la società, realtà che deve continuare e ripartire con voglia, facendo ancora risplendere il nome di Poggio Nativo nel calcio laziale. Abbiamo sofferto nei primi minuti, ma siamo stati bravi con delle veloci ripartenze…il gol di “Falco” ci ha poi spianato la strada, chiudendo bene il primo tempo! Nel secondo abbiamo amministrato intelligentemente, sempre Falchetti ha ribattuto a rete una conclusione di Fiore e Kader ha chiuso la partita, premiato da un ottimo assist di D’Annibale! Vogliamo il quarto posto, abbiamo lavorato tanto con grande professionalità ma sarà il campo a decidere...già da domenica! Sarà bella la gara con Bf Sport: avrei voluto giocarla una partita cosi ma, da mister, mi aspetta una settimana da ricordare...».: «Formazione totalmente da inventare a causa delle assenze. Nonostante tutto, i ragazzi hanno interpretato un ottimo primo tempo, sprecando un paio di occasioni che ci avrebbero potuto portare al gol. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza e, con due nostre disattenzioni, è stata brava Ginestra a chiudere la partita. Adesso, ci mancano due partite di cui la prossima in casa dove tutti hanno voglia di salutare i nostri tifosi con una vittoria…».Futbol Montesacro 60Bf Sport 58Amatrice 52Ginestra 42Atletico Canneto 37Fidene 34Alba Sant’Elia 32Castrum Monterotondo 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 9Grotti 3Amatrice-Futbol MontesacroCapradosso-Atletico CannetoCastel Giubileo-Mideporte Colle SalarioGinestra-Bf SportGrotti-FidenePoggio Mirteto-Alba Sant’EliaRiposo: Castrum Monterotondo e Poggio Nativo