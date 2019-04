RISULTATI E MARCATORI, XII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nel XII turno di ritorno, vince Bf Sport, in maniera rotonda, il big match di giornata contro Amatrice: i ragazzi di mister Colantoni, con due gol nel primo tempo ed il terzo sigillo nella ripresa, portano a casa tre punti fondamentali per mantenere ancora accesa la lotta al titolo. Titolo che vede favorita ancora la capolista Futbol Montesacro, vittoriosa anche oggi in casa, contro il Poggio Mirteto. La differenza tra la formazione romana e i gialloneri reatini è ancora di soli 2 punti, aspettando lo scontro diretto dell’ultima giornata di campionato. Vittoria per 3-0 per Ginestra, che ha battuto in casa il Poggio Nativo, mentre torna a mani vuote dalla trasferta di Fidene il Capradosso, sconfitto di misura (1-0) dal team capitolino. Il Castrum Monterotondo, invece, ha espugnato il “Macelletto” di Rieti, battendo l’Alba Sant’Elia di mister Fioravanti. Punto guadagnato, invece, per il Castel Giubileo che, sul campo dell’Atletico Canneto, fa 0-0 e si porta a +6 dal Grotti fanalino di coda che oggi ha riposato, insieme al Mideporte Colle Salario.Alba Sant’Elia-Castrum Monterotondo 1-3: Papucci (A), Santarelli, De Castro, Scarafile (CM)Atletico Canneto-Castel Giubileo 0-0Bf Sport-Amatrice 3-0: Cavallari, Antonacci, CannFidene-Capradosso 1-0: CiccantiFutbol Montesacro-Poggio Mirteto 2-0Ginestra-Poggio Nativo 3-0: 2 Falchetti, KaderRiposo: Grotti e Mideporte Colle SalarioFutbol Montesacro 60Bf Sport 58Amatrice 52Ginestra 42Atletico Canneto 37Fidene 34Alba Sant’Elia 32Castrum Monterotondo 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 9Grotti 3