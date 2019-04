PROGRAMMA GARE, XII DI RITORNO

Domenica 28, ore 11

Ore 16.30

CLASSIFICA

RIETI - Dopo lo stop per le festività pasquali, ritornano in campo le 14 formazioni che militano nel campionato di Prima categoria, per giocare la XII giornata del girone di ritorno. Mancano solo quattro turni al termine del torneo ed è ancora tutto in gioco: decisivi saranno gli scontri diretti che si giocheranno in queste ultime giornate.Il primo tra questi incroci tra le big è in programma già questo weekend, con la gara tra il Bf Sport di mister Colantoni e l’Amatrice di mister Bucci, che potrebbe assegnare tre punti fondamentali per delineare ancora di più le tre posizioni del podio; la capolista romana Futbol Montesacro, invece, sarà di scena tra le mura amiche, contro il Poggio Mirteto.Ben lontana dal trittico del podio c’è Ginestra che, desiderosa di consolidare il quarto posto, affronterà il Poggio Nativo. Trasferte difficili per la tiberina Castrum Monterotondo e la reatina Capradosso, che se la vedranno rispettivamente contro Alba Sant’Elia e Fidene. Infine, la capitolina Castel Giubileo, sarà impegnata sul campo dell’Atletico Canneto. Per questa giornata, riposeranno l’ultima della classe Grotti ed il Mideporte Colle Salario.Alba Sant’Elia-Castrum Monterotondo (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Atletico Canneto-Castel Giubileo (arbitro Romito di Viterbo)Bf Sport-Amatrice (a Rieti, “Gudini”, arbitro Menna di Roma 1)Fidene-Capradosso (arbitro Pizzicoli di Roma 1)Ginestra-Poggio Nativo (arbitro Amato di Tivoli)Futbol Montesacro-Poggio Mirteto (arbitro Ruqa di Roma 2)Riposo: Grotti e Mideporte Colle SalarioFutbol Montesacro 57Bf Sport 55Amatrice 52Ginestra 39Atletico Canneto 36Alba Sant’Elia 32Fidene 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo, Castrum Monterotondo 28Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 8Grotti 3