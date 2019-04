RISULTATI, COMMENTI E MARCATORI, XI DI RITORNO

Amatrice-Ginestra 2-0

2 Colangeli

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Castel Giubileo-Fidene 1-1

Dell’Agnello (CG), Pampaloni (F)

Marco Verdone (Allenatore Castel Giubileo)

Angelo De Marco (Direttore Sportivo Fidene)

Castrum Monterotondo-Futbol Montesacro 2-3

Santarelli, Scarafile (CM) Carota, Del Genio, Autogol (FM)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Grotti-Alba Sant’Elia 1-2

Novelli (G), Gregori, Caffarelli (A)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Poggio Mirteto-Bf Sport 0-0

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Poggio Nativo-Mideporte Colle Salario 2-1

Ciavattieri, Odiki (PN) Michettoni (MCS)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Riposo: Atletico Canneto e Capradosso

RIETI - Nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, arriva il mezzo passo falso per oramai l’ex capolista reatina Bf Sport, che pareggia in trasferta contro il Poggio Mirteto 0-0; ne approfitta la romana Futbol Montesacro, che batte di misura l’altra tiberina Castrum Monterotondo (2-3) e si porta ora al primo posto in classifica solitaria, a +2 proprio da Bf Sport. Resta in scia anche Amatrice, che ha battuto il Ginestra di mister Leoni. Vittoria in rimonta per l’Alba Sant’Elia sul campo di Grotti, con quest’ultima che prima passa in vantaggio e poi si fa rimontare nell’ultimo quarto d’ora. Conquistano un punto solo il Fidene e il Castel Giubileo del nuovo tecnico Verdone: la gara è terminata col punteggio di 1-1, mentre vince Poggio Nativo tra le mura amiche, contro il Mideporte Colle Salario. Per questo turno, hanno riposato l’Atletico Canneto ed il Capradosso.: «Nel primo tempo una partita nervosa e dove non siamo riusciti a mettere in pratica il nostro gioco, merito del Ginestra, molto bene messo in campo da Leoni. Poi siamo riusciti nel secondo tempo ad essere più incisivi».: «Sapevamo che ad Amatrice avremmo trovato questo ambiente e questa aggressività. Purtroppo, non siamo stati quelli delle giornate passate ed ogni tanto forse fa bene tornare a mettere i piedi per terra».: «Partita combattuta. Il primo tempo si è concluso 0-0. Abbiamo avuto più di un’occasione per andare in vantaggio, non riuscendo a finalizzare. Nel secondo tempo, su una di queste, abbiamo sbloccato il vantaggio ma, purtroppo, abbiamo mantenuto il vantaggio fino al 90’; dopodiché, su una loro azione e una nostra disattenzione, i nostri avversari hanno recuperato il risultato. Sono soddisfatto per l'impegno messo da tutti i miei giocatori. Peccato, potevamo fare bottino pieno! Volevo segnalare l’ottima prestazione del nostro portiere Luca Proia, che ci ha salvato su un paio di occasioni. Cercheremo di tenere duro fino alla fine».: «Siamo un po’ amareggiati, soprattutto per come abbiamo giocato il primo tempo. Abbiamo giocato sotto ritmo: i nostri avversari avevano sicuramente più stimoli di noi. Nella ripresa, siamo usciti di più: abbiamo colpito un incrocio dei pali, abbiamo sprecato due buone occasioni e poi, abbiamo visto due-tre miracoli del portiere avversario. Abbiamo subìto il gol del vantaggio avversario, salvo poi recuperare il risultato con il pareggio di Pampaloni. Dispiace, perché potevamo fare molto di più. Ora cerchiamo di gestire bene questo finale di campionato».: «Cominciamo bene la gara con un buon approccio e una buona determinazione. Purtroppo, le uniche due disattenzioni le paghiamo a caro prezzo, poiché ci fanno andare sotto di due gol, a mio avviso immeritatamente. I ragazzi sono stati bravi a saper reagire e, grazie al rigore di Stefano Santarelli e ad un eurogol del nostro Angelo Scarafile, chiudiamo il primo tempo in parità, a mio parere più che meritata. Rientriamo in campo e, un’autorete sfortunata, ci fa riandare sotto. Nonostante gli sforzi della squadra, non riusciamo a riprenderla più. É un momento no, dove ci va tutto storto, ma dobbiamo essere bravi a rialzare la testa. A cominciare dal recupero di Grotti, che non sarà affatto semplice, cercando così di chiudere il campionato nella maniera più dignitosa possibile».: «Domenica bella e importante, con una gara nel quale abbiamo giocato al cospetto di una squadra con valori tecnici importanti; incontrando delle evidenti difficoltà, abbiamo saputo essere bravi ad andare in vantaggio e a raddoppiare poco dopo. Il rigore di Santarelli e un incredibile gol di Scarafile (complimenti a lui per le giocate e per un gol di rara bellezza) potevamo affossarci. Ma, ancora una volta nelle difficoltà, è emerso il cuore e la grandissima umiltà di questo gruppo che è ambizioso ma mai supponente. Ci sarà da soffrire ancora fino al 19 maggio!».: «Partita equilibrata, ma meglio giocata da noi. Siamo passati in vantaggio meritatamente nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo andati vicino al 2-0 ma la palla è sbattuta sul palo. Nell’ultimo quarto d’ora finale, abbiamo subìto i 2 gol avversari…purtroppo quest’anno la fortuna ci ha voltato le spalle!»: «Partita non bella da parte nostra, giocata al di sotto delle nostre possibilità. Unica nota positiva, sicuramente, il risultato finale. I nostri avversari sono passati in vantaggio nel primo tempo, grazie ad un calcio di punizione deviato, con la palla che si è insaccata sotto all’incrocio dei pali. Noi siamo riusciti a recuperarla solo nell’ultimo quarto d’ora, raggiungendo prima il pareggio e poi passando in vantaggio nei minuti finali. Ora testa a queste ultime quattro partite, sperando di avere la giusta determinazione per onorare al meglio questo finale di stagione».: «Abbiamo creato noi l'occasione più clamorosa della gara, dopo essere stati bravi a contenere il gioco degli avversari. Approfitteremo della sosta per recuperare alcuni giocatori infortunati e ce la giocheremo con tutti fino al termine del campionato. Un plauso ai protagonisti di oggi ed al nostro pubblico che rappresenta una forza in più per la squadra».: «E' stata per noi una prestazione inferiore rispetto a quelle abituali: merito degli avversari che sono un'ottima squadra e demerito nostro che non siamo riusciti ad esprimere il gioco di cui siamo capaci. Si poteva fare sicuramente di più, anche se un punto ottenuto fuori casa non è mai da disprezzare».: «Partita mai messa in discussione: nella prima frazione di gara ho contato almeno 5 limpide occasioni da gol! Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la vittoria…unica nota negativa, mi dispiace dirlo, è stato l'arbitraggio: nonostante sia stata una partita tranquilla, il direttore di gara è riuscito con il suo modo di fare a renderla nervosa; arbitraggio da rivedere, che ci penalizza per la partita successiva. Siamo molto felici, però, per il gol di Odiki: se lo merita, poiché è un bravo ragazzo, sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Auguro a tutti una serena Pasqua, per poi tornare in campo per le ultime partite della stagione».: «Siamo arrivati al campo, come al solito, rimaneggiati. Nella ripresa abbiamo giocato senza la minima intensità e voglia. Abbiamo difatti subìto il gol del vantaggio avversario. Nella ripresa, i nostri avversari hanno raddoppiato. Successivamente il direttore di gara ha espulso un giocatore avversario per un calcione…subito dopo abbiamo siglato su rigore il 2-1. Poi è arrivato un altro rosso per gli avversari e poi anche noi abbiamo subìto un cartellino rosso ed un conseguente rigore per gli avversari che era netto. Il direttore di gara non ci ha assegnato due rigori evidente, ma comunque la sconfitta è meritata in quanto, nonostante fossimo contati, abbiamo giocato senza voglia. Attendiamo con ansia la fine del campionato, così da buttarci alle spalle quest’annata diversa dalle nostre aspettative»Futbol Montesacro 57Bf Sport 55Amatrice 52Ginestra 39Atletico Canneto 36Alba Sant’Elia 32Fidene 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo 28Castrum Monterotondo* 25Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 8Grotti* 3*una gara in menoAlba Sant’Elia-Castrum MonterotondoAtletico Canneto-Castel GiubileoBf Sport-AmatriceFidene-CapradossoFutbol Montesacro-Poggio MirtetoGinestra-Poggio NativoRiposo: Grotti e Mideporte Colle Salario