RISULTATI E MARCATORI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:03

RIETI - Nell’undicesima giornata di ritorno di Prima categoria, arriva il mezzo passo falso della reatina Bf Sport, che pareggia 0-0 contro il Poggio Mirteto e, perciò, perde la testa della classifica: a conquistarla, è la romana Futbol Montesacro, che nel pomeriggio ha battuto di misura (2-3) l’altra tiberina Castrum Monterotondo. Ora, Montesacro si porta perciò in prima posizione in solitaria, a 2 punti da Babadook.Vince Amatrice, che spezza la serie di vittorie del Ginestra: la formazione allenata da mister Bucci porta a casa tre punti utili per avvicinarsi a Bf Sport e, allo stesso tempo, per allungare proprio su Ginestra, quarto in classifica. Termina in pareggio (1-1), invece, il derby di quartiere tra le capitoline Castel Giubileo e Fidene, mentre Poggio Nativo riesce, tra le mura amiche, a battere il Mideporte Colle Salario. Infine, vince anche l’Alba Sant’Elia, che ha battuto in trasferta il Grotti. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Atletico Canneto e Capradosso.Amatrice-Ginestra 2-0: 2 ColangeliCastel Giubileo-Fidene 1-1: Dell’Agnello (CG), Pampaloni (F)Castrum Monterotondo-Futbol Montesacro 2-3: Santarelli, Scarafile (CM) Carota, Del Genio, Autogol (FM)Grotti-Alba Sant’Elia 1-2: Novelli (G), Gregori, Caffarelli (A)Poggio Mirteto-Bf Sport 0-0Poggio Nativo-Mideporte Colle Salario 2-1: Ciavattieri, Odiki (PN)Riposo: Atletico Canneto e CapradossoFutbol Montesacro 57Bf Sport 55Amatrice 52Ginestra 39Atletico Canneto 36Alba Sant’Elia 32Fidene 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo 28Castrum Monterotondo* 25Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 8Grotti* 3*una gara in meno