PROGRAMMA GARE, XI DI RITORNO

Domenica 7, ore 10.30

Ore 11

Ore 16

CLASSIFICA

RIETI - Entra nel vivo il campionato di Prima categoria. Le due capolista, la reatina Bf Sport e la romana Futbol Montesacro, saranno impegnate rispettivamente contro Poggio Mirteto e Castrum Monterotondo, mentre l’Amatrice di mister Bucci ospiterà in casa, al “Tilesi”, la formazione del Ginestra, squadra in gran forma e che non subisce gol da 8 partite ufficiali. A Roma, intanto, si giocherà il derby tra i due quartieri Castel Giubileo e Fidene mentre l’altra tiberina, il Mideporte Colle Salario, farà visita al Poggio Nativo. Infine, a Rieti si giocherà anche il derby tra Grotti e Alba Sant’Elia. Per questo turno, riposeranno le formazioni di Atletico Canneto e Capradosso.Castel Giubileo-Fidene (arbitro Cinquepalmi di Roma 1)Grotti-Alba Sant’Elia (arbitro Viziru di Roma 1)Poggio Mirteto-Bf Sport (arbitro Serafini di Rieti)Poggio Nativo-Mideporte Colle Salario (arbitro Santilli di Rieti)Amatrice-Ginestra (arbitro Ventrone di Roma 1)Castrum Monterotondo-Futbol Montesacro (arbitro Rota di Viterbo)Riposo: Atletico Canneto e CapradossoBf Sport, Futbol Montesacro 54Amatrice 49Ginestra 39Atletico Canneto 36Fidene 30Poggio Mirteto, Alba Sant’Elia 29Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in meno