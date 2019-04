COMMENTI, X DI RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Capradosso 1-1

Papucci (A), Tosoni (C)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Amatrice-Poggio Nativo 3-1

3 Colangeli (A), Ciavattieri (PN)

Luca Di Santo (Vice-Allenatore Amatrice)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Atletico Canneto-Mideporte Colle Salario 4-0

3 Valzecchi, Mencio

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atl. Canneto)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

Bf Sport-Castrum Monterotondo 1-0

Antonacci

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Christian Calenti (Direttore Generale Castrum Monterotondo)

Futbol Montesacro-Grotti

Match terminato al 3’ pt. sul punteggio di 1-0 (Salvadore) poiché gli ospiti non presentavano in campo il minimo di giocatori necessari per continuare la gara.

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Ginestra-Poggio Mirteto 2-0

Conti, Fiordiponti

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

La società Poggio Mirteto non rilascia alcuna dichiarazione.

Riposo: Castel Giubileo e Fidene

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XI DI RITORNO

RIETI - Nella X giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, vince ancora la coppia capolista BF Sport-Futbol Montesacro: la reatina ha battuto, di misura (1-0) il Castrum Monterotondo, mentre la romana ha vinto la gara a tavolino contro il Grotti, poiché gli ospiti non sono riusciti a mantenere in campo il minimo numero di giocatori. Vittoria convincente per Ginestra, ai danni del Poggio Mirteto, mentre torna a vincere l’Atletico Canneto, che ha battuto il Mideporte Colle Salario con un rotondo 4-0. Infine, pareggiano Alba Sant’Elia e Capradosso mentre Amatrice, grazie alla tripletta di Colangeli, batte in casa il Poggio Nativo e segue in scia le prime due della classe.: «Risultato giusto, visto i valori espressi in campo dalle due squadre. Partita sostanzialmente corretta, rovinata nel finale da un gesto di nervosismo da parte di un nostro giocatore e uno loro. Con l’impegno di tutti è stata portata la calma, rientrando tutto nella norma. Abbiamo un finale difficile, in quanto ad indisponibili ed infortuni...siamo un po’ corti! Ci dà forza il fatto di aver cominciato a giocare con 6 under in campo, per poi terminare la gara con 7 under in campo, di cui 4 ragazzi che fanno parte della Juniores. Testa alla prossima gara!».: «Una partita giocata meno bene delle ultime: siamo andati in svantaggio meritatamente dopo dieci minuti; dopo la metà del primo tempo, abbiamo cominciato a giocare e recuperato il risultato. Nel secondo tempo siamo stati meglio in campo e avremmo meritato qualcosa in più: a conferma, una traversa (parte inferiore) a dieci minuti dalla fine. Nei minuti di recupero, invece di giocare, abbiamo pensato a fare cose che non c'entrano niente con il calcio, in una partita tranquilla: sempre per colpa di qualcuno che soffre di esibizionismo...signori, il calcio è malato e noi siamo i responsabili!».: «Abbiamo affrontato una buona squadra, ieri composta da molti Juniores. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare la gara con sacrifici, disponibilità e pronti a soffrire. Forse, con maggiore attenzione, potevamo lasciare meno occasioni nella prima frazione di gioco; infatti, siamo andati subito in svantaggio. Prima che finisse il tempo siamo riusciti a pareggiare con Colangeli. Nella seconda frazione di gioco siamo rientrati più determinati e questo ci ha permesso di chiudere la partita sul 3-1 con tripletta di Colangeli. Viste le nostre assenze, anche noi abbiamo schierato molti under, soprattutto Nicolò Dolce (2003) che frequenta con profitto il liceo Scientifico Sportivo di Amatrice, al suo esordio da titolare. Di sicuro lotteremo fino alla fine per ben figurare ogni Domenica. Testa alla prossima partita».: «Siamo andati ad Amatrice con una formazione totalmente rimaneggiata, con assenze e squalifiche pesanti...Un primo tempo giocato veramente bene: siamo passati in vantaggio con Ciavattieri però Amatrice, con un ottimo Colangeli, ha fatto bottino pieno...complimenti ai miei che, nonostante le difficoltà, onorano al meglio questo finale di Campionato».: «Sapevamo di trovare di fronte una squadra agguerrita e ben organizzata. Infatti, i primi 10’ sono stati a favore ospite, nel quale hanno rischiato di passare in vantaggio. Grazie alla splendida punizione di Valzecchi, a cui vanno i complimenti per la tripletta e per il fatto che si dimostra un grande giocatore, siamo passati in vantaggio. La gara poi è stata giocata su buoni ritmi, regalando qualche emozione. La gara è stata ben diretta dal direttore di gara. Vorrei fare, inoltre, i complimenti al nostro capitano Moreno Passarani, che ieri si è messo nei panni di allenatore, riuscendo a creare una squadra giusta ed organizzata per poter portare a casa questi ottimo tre punti. Complimenti ai nostri ragazzi per la vittoria ma complimenti anche al Mideporte, che non merita la posizione che occupa in classifica».: «Abbiamo disputato, a nostro parere, una buona gara. Nella prima mezz’ora abbiamo attaccato molto, colpendo anche un palo ed una traversa. Abbiamo anche siglato un gol ma, a quanto sostenuto dal direttore di gara, la palla non era entrata. Abbiamo subìto i due gol avversari sui loro primi due tiri. Dopo tutto ciò, la squadra si è un po’ disunita e perciò abbiamo subìto le altre sue reti avversarie. Cerchiamo di tenere duro per le restanti partite, cercando di racimolare più punti possibili».: «Ottima prestazione, contro un avversario forte e ben organizzato. Abbiamo sbloccato il risultato intorno al 40' con Antonacci su un batti e ribatti in area, ma già precedentemente avevamo avuto delle buone occasioni, una in particolare con Cavallari che, dopo una grande azione, si era presentato a tu per tu con il portiere. Nella ripresa, abbiamo gestito il risultato e siamo stati bravi nel gestire la gara senza concedere nulla o quasi agli avversari, e a creare almeno altre 2 palle nitide da rete, una con Antonacci e una ancora con Cavallari. Nel complesso, vittoria sofferta ma meritata, che ci permette di essere ancora in testa e con una gara in meno disputare. Complimenti veramente a tutti».: «Giocare in casa della prima in classifica dopo dei risultati poco brillanti non era facile, invece ieri, pur perdendo di misura, abbiamo disputato un'ottima gara. Ho visto la mia squadra lottare e giocare un ottimo calcio e sfiorare in più di un'occasione il meritato pareggio. Purtroppo, il risultato finale ci condanna ad un’altra sconfitta. Il loro gol, mi permetto di dirlo, nasce da un fallo clamoroso sul nostro portiere, non rilevato dall'arbitro di gara. Paghiamo l'inesperienza nel non riuscire a concretizzare le occasioni che si presentano durante i 90 minuti, ma rimane la soddisfazione per l'ottima prestazione vista».: «Siamo partiti in 11 contro 7. Abbiamo subìto sbloccato la gara, dopo circa una ventina di secondi. Tra il secondo ed il terzo minuto, un loro giocatore si è fatto male, chiedendo il cambio poiché non riusciva a continuare la gara. Non avendo a disposizione altri cambi e rimanendo, perciò, in 6 in campo, il direttore di gara ha fatto terminare anzitempo la gara»: «Siamo andati a giocare a Roma con soli 7 elementi, a causa di indisponibilità varie. Dopo il loro gol del vantaggio, purtroppo, abbiamo subìto l’infortunio di un nostro giocatore, che non è riuscito a continuare la gara».: «Ieri ho avuto la risposta che cercavo e di questo non posso che ringraziare tutti i giocatori, il loro modo di migliorare ma soprattutto di sentirsi parte integrante di una storia in comune con dirigenti e allenatori, chiamata Ginestra. È incredibile! Abbiamo affrontato la gara di ieri con il rispetto giusto, merito alla altrettanto bella realtà come quella Mirtense, piena di ottimi giocatori come Galletti ma soprattutto Sciarra, giocatore in ripresa ma di qualità e di categoria superiore...la carica si è vista da subito già dal primo intervento del capitano ed è proseguita per tutto il primo tempo, pressando alti e recuperando praticamente tutte le seconde palle...un po di frenesia e l'imprecisione conseguente non ci ha permesso di chiudere in vantaggio il primo tempo...nella ripresa, abbiamo cambiato provando ad essere più offensivi e fortunatamente è andata bene: prima Conti e poi Fiordiponti hanno chiuso i giochi, dandoci una meritata vittoria...ora, testa ad Amatrice del mio grande amico mister Bucci».Bf Sport, Futbol Montesacro 54Amatrice 49Ginestra 39Atletico Canneto 36Fidene 30Poggio Mirteto, Alba Sant’Elia 29Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in menoAmatrice-GinestraCastel Giubileo-FideneCastrum Monterotondo-Futbol MontesacroGrotti-Alba Sant’EliaPoggio Mirteto-BF SportPoggio Nativo-Mideporte Colle SalarioRiposo: Atletico Canneto e Capradosso