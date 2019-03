PROGRAMMA GARE, X DI RITORNO, GIRONE C

Domenica 31, ore 10.30

Ore 11

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si apre il sipario sulla decima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Le due capolista Bf Sport e Futbol Montesacro saranno impegnate rispettivamente contro Castrum Monterotondo e Grotti mentre Amatrice, vogliosa di seguire in scia le prime due della classe, affronterà in casa, al “Tilesi”, il Poggio Nativo. Match interessante sarà quello tra Ginestra e Poggio Mirtto, due squadre davvero in forma in quest’ultimo periodo. Ostica trasferta per Capradosso, che farà visita all’Alba Sant’Elia, mentre l’Atletico Canneto, dopo la sconfitta subìta nel turno di recupero contro Futbol Montesacro, cercherà di ripartire nel migliore dei modi, cercando di conquistare i tre punti contro il Mideporte Colle Salario. Per questo turno, riposeranno le due romane Castel Giubileo e Fidene.Bf Sport-Castrum Monterotondo (a Rieti, “Gudini”, arbitro Chirnoaga di Tivoli)Alba Sant’Elia-Capradosso (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Stotani di Viterbo)Amatrice-Poggio Nativo (arbitro Prencipe di Tivoli)Atletico Canneto-Mideporte Colle Salario (arbitro Settimi di Viterbo)Futbol Montesacro-Grotti (arbitro Spampinato di Ciampino)Ginestra-Poggio Mirteto (arbitro Santilli di Rieti)Riposo: Castel Giubileo e FideneBf Sport, Futbol Montesacro 51Amatrice 46Ginestra 36Atletico Canneto 33Fidene 30Poggio Mirteto 29Alba Sant’Elia 28Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in meno