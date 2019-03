COMMENTI, IX DI RITORNO, GIRONE C

Castel Giubileo-Alba Sant’Elia 2-4

Di Cappa, Servi (CG), 3 Cantonetti, Di Casimirro (A)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Marco ianni (Dirigente Alba Sant'Elia)

Capradosso-Futbol Montesacro 1-2

Recchia (C), 2 Del Genio (FM)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Luca Ghergo (Allenatore Futbol Montesacro)

Grotti-Bf Sport 1-3

Cicconetti (G), Cardini, 2 De Giorgi (Bf)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Mideporte Colle Salario-Fidene 1-3

Turchetti (MCS), Autogol, Novelli, Pampaloni (Fid.)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Danilo Novelli (Giocatore Fidene)

Poggio Mirteto-Amatrice 1-0

Sciarra

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Poggio Nativo-Atletico Canneto 1-2

Paolucci (PN), Valzecchi, Croce (AC)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Castrum Monterotondo-Ginestra 0-1

D’Annibale

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, X DI RITORNO

RIETI - Nella giornata numero nove del girone di ritorno del campionato di prima categoria, vince ancora la capolista reatina Bf Sport che torna a casa dalla trasferta di grotti con tre punti. Terza sconfitta stagionale per l’Amatrice, battuta in trasferta da un Poggio Mirteto in splendida forma. Approfitta della debacle della formazione amatriciana la romana Futbol Montesacro, che vince in rimonta sul Capradosso e scavalca Amatrice in seconda posizione in classifica, a -3 da Babadook (altro nome di Bf Sport) e con ancora un match da recuperare (la sfida con in casa dell’Atletico Canneto, che si giocherà mercoledì 27 marzo, alle ore 15.45).Vittoria importante proprio per l’Atletico Canneto, arrivata sul campo del Poggio Nativo. Il Canneto, però, perde il mister Tocci, che da martedì lascerà la squadra a causa di motivi lavorativi. Larga vittoria per l’Alba Sant’Elia (2-4), sul campo del Castel Giubileo. Salta la panchina romana, in quanto il mister Floccari, subito dopo la gara, ha rassegnato alla società capitolina le sue dimissioni. Rimanendo in territorio tiberino, è ancora del Fidene il derby di quartiere contro il Mideporte Colle Salario. Infine, continua il momento di forma del Ginestra di mister leoni, che ha battuto in trasferta e di misura la formazione del Castrum Monterotondo, quest’ultimo entrato in un piccolo momento di crisi.: «Partita giocata senza voglia, senza concentrazione, senza cattiveria calcistica. I nostri avversari sono stati vogliosi, determinati e con tanta voglia di giocare a calcio. Giusto il risultato e, anche a causa di questo risultato, ho dato le mie dimissioni come allenatore della squadra. Un abbraccio a tutti».: «Partita che sulla carta poteva sembrare facile, guardando la classifica...purtroppo, però, queste gare in campo sono differenti da ciò che dice la carta. Siamo scesi in campo con la giusta concentrazione. Abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, senza rischiare nulla. Nella ripresa, i nostri avversari hanno ripreso in mano la gara accorciando le distanze. Subito dopo, anmcora Cantonetti ha siglato una tripletta, di fatto chiudendo la gara. Partita che, però, non si è chiusa ed i nostri avversari hanno accorciato ancora le distanze, anche a causa dell'infortunio di Cantonetti e dell'espulsione del nostro portiere Napoleone. Siamo stati bravi, però, a portarte a casa i tre punti grazie al gol che ha chiuso la gara, di Di Casimirro. Note da sottolineare, la tripletta del nostro bomber Cantonetti e dell'esordio in campionato del nostro portiere della juniores Cosmin, che ha comunque dato il suo contributo. Ci aspettiamo un buon finale di stagione, anche perchè ora abbiamo recuperato gli infortunati e, perciò abbiamo varie alternative. La gara, infine, è stata molto corretta, merito di entrambe le formazioni».: «Stiamo giocando alla pari con le prime della classe. Sia oggi che negli ultimi match, contro Amatrice e Ginestra, abbiamo giocato un bel calcio, giocando appunto alla pari di queste forti squadre. Peccato oggi non aver racimolato qualche punto ma, nonostante ciò, sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Si sta creando un bel gruppo, coeso e forte…peccato che il torneo sia alla fine! Complimenti ai nostri avversari per la vittoria e per il loro cammino stagionale ma i migliori complimenti vanno ai miei ragazzi: li voglio vedere sempre così, coraggiosi e uniti, per vendere cara la pelle in queste ultime giornate di campionato».: «Siamo soddisfatti del risultato anche se oggi abbiamo dovuto faticare non poco. In settimana avevamo preparato bene la partita, anche se è stata una settimana particolare vista l'assenza del mister ufficiale e anche perché c’era un grosso pericolo per i ragazzi, ovvero quello di pensare alla partita di oggi ed al recupero contro l’Atletico Canneto, che giocheremo questo mercoledì. I ragazzi, invece, non hanno perso la concentrazione e, perciò, siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Complimenti anche al Capradosso, una squadra tosta, che ci ha messo in difficoltà. Ora, pensiamo alle prossime partite, cercando di fare nel nostro meglio».: «Partita giocata inizialmente con qualche errore nostro. La differenza di potenziale si è notata, tant’è che hanno vinto loro poiché sono stati superiori a noi. Devo ringraziare, in particolare, un nostro giocatore: Antonello Cicconetti, un ragazzo umile, educato, che ieri si è levato la soddisfazione di siglare un eurogol. Per me il suo gol vale più della vittoria del campionato: è una grande soddisfazione, in quanto lui è un ragazzo altruista, sempre a disposizione del gruppo, del mister e della società. Grande Lello!»: «Partita chiusa, di fatto, nella prima frazione di gioco, grazie all’ottimo approccio alla gara che hanno avuto i miei ragazzi. Siamo alla volata finale: ieri siamo riusciti a togliere un'altra gara tra noi e le inseguitrici e guadagnato 3 punti fondamentali sul terzo posto. Adesso, ci aspetta un calendario difficilissimo, dove ogni domenica si può mettere un altro tassello verso l'obbiettivo finale, o dove invece si può lasciare tanto spazio alle speranze degli altri. Di certo, sarà un finale al cardiopalma, dove saremo chiamati a confermarci ogni domenica, per evitare, per l’appunto, di dare speranze agli avversari».: «Partita abbastanza equilibrata, affrontata meglio dal Fidene nella ripresa, in cui sono uscite le loro qualità tecniche. Purtroppo, non siamo stati bravi a riprendere il punteggio. Siamo passati noi in vantaggio, per poi essere raggiunti dal pareggio del Fidene su una mezza carica subìta dal nostro estremo difensore. Nella ripresa, è arrivato il 2-1 ospite dopo una bella azione di Novelli e poi il 3-1 ospite è arrivato su un gran gol su schema da corner con Pampaloni».: «Siamo soddisfatti e contenti di aver vinto il derby, ma soprattutto di aver portato a casa i 3 punti. Abbiamo cominciato la gara un po’ spenti, subendo le offensive del Mideporte ed il conseguente gol avversario. Successivamente, abbiamo cominciato a giocare palla a terra, come l’avevamo preparata in settimana…ovviamente, abbiamo giocato anche in base al campo, che risulta essere più piccolo e stretto rispetto al nostro. Perciò, è stata una vittoria arrivata grazie alle strategie messe in atto in settimana durante gli allenamenti. Grazie, perciò, a tutto lo staff tecnico. Personalmente, sono molto contento di essere tornato in campo dopo un mese di stop a causa di uno stupido infortunio e sono felice di aver siglato il gol del vantaggio, del 2-1. Ovviamente, ciò che ci interessava era portare a casa i tre punti. Abbiamo bisogno di vittorie e vogliamo vincere tutte le partite rimanenti, per raggiungere l’obiettivo che oramai è quello della coppa Lazio. Lo abbiamo giocato per due anni di fila e sarebbe un peccato non riuscire a raggiungerla quest’anno, anche perché siamo un grande gruppo ed una grande squadra!».: «Una vittoria importantissima, ottenuta con il cuore da tutto il gruppo. Il mio ringraziamento lo rivolgo a tutto lo staff per l'impegno mostrato anche ieri ed a tutti i nostri tifosi».: «Sapevamo che avremmo incontrato un avversario in salute e non siamo riusciti a cogliere un risultato positivo. Nel calcio non ci sono alibi ed accettiamo questa sconfitta: rifletteremo sui nostri errori e guarderemo alle prossime, decisive gare: nulla è compromesso».: «Siamo partiti non benissimo, concedendo nei primi minuti di gara qualche occasione ai nostri avversari. Siamo passati in svantaggio, andando a riposo sul punteggio di 1-0 per i nostri avversari. Nella ripresa molto meglio: siamo riusciti a pareggiare, creando anche qualche altra occasione per portarci in vantaggio. Partita decisa a 10’ dalla fine da un calcio di punizione deviato dalla barriera…il pareggio, a mio avviso, sarebbe stato più giusto».: «Il calcio è strano. Nel primo tempo, eravamo padroni del campo: abbiamo creato tantissime occasioni, creando un ottimo gioco, concentrati e siglando anche il primo gol…dovevamo, però, chiuderla! Nella ripresa, anche per merito degli avversari che hanno alzato l’asticella, siamo calati a livello mentale e siamo andati in difficoltà. Abbiamo subìto, poi, il gol del pareggio avversario. Abbiamo aggiustato qualcosa e siamo pervenuti al gol della vittoria, creando nel finale anche altre pericolose azioni per arrotondare il punteggio. Per tali motivi, posso dire che, nei 90’, la vittoria è meritata. Sono contento per la vittoria e per l’approccio alla gara. Infine, approfitto di questo spazio per dire che, a causa di motivi lavorativi, martedì lascerò la squadra. Ci tengo a ringraziare la società intera: è un team di gente appassionata, sempre presenti, gentil e disponibili. Ringrazio tutti loro, dal Presidente, al Direttore Sportivo, a tutti i dirigenti, alla Segretaria…a tutti! Infine, vorrei ringraziare i ragazzi per la disponibilità mostrata nei miei confronti. E’ un gruppo ben consolidato, che il prossimo anno, con l’aggiunta di qualche innesto, può puntare alle zone di vertice. Dispiace, anche perché si è lavorato bene in questi mesi, ma io comunque andrò fuori per lavoro, perciò il mio non è assolutamente un addio ma un arrivederci...Saluto e ringrazio tutti!».: «Partita dove da commentare c'è ben poco. Facciamo il primo tiro in porta della gara al novantesimo, tra l'altro in dieci uomini, per via di un’espulsione per fallo da ultimo uomo. Cerchiamo di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Stiamo vivendo un periodo nero, dove ci riesce ben poco, figlio anche di alcune defezioni, tra infortuni e squalifiche, per noi importanti. Forse, il momento peggiore da quando è stata fondata questa società che nel giro di tre anni ci ha regalato tante soddisfazioni. Alziamo la testa, anche in fretta, perché noi non possiamo essere la squadra vista queste ultime domeniche. Complimenti al Ginestra, squadra ben allenata e ben messa in campo da un ottimo allenatore esperto come mister Leoni».: «Descrivere le emozioni del match di ieri è quasi impossibile, perché sono state molteplici e ogni giocatore ne ha diverse dagli altri ma, al fischio finale, tutte convergevano in una direzione: quella di un gruppo fantastico...cosi è stata la nostra partita con il Castrum Monterotondo, avversario con qualità eccezionali. É stata partita vera in campo, sotto ogni punto di vista e, quando ci sono gare cosi, la tensione è alta ma per chi è cresciuto in un campo di calcio più ce ne sono, di partite cosi, e meglio è. Abbiamo iniziato bene, creando tanto con Fiordiponti, fino al gol di D'Annibale, che raccoglie un'ottima sponda e dal limite dell'area insacca per l'1-0. Nel secondo tempo, abbiamo resistito con forza e tenacia agli attacchi e poi, quando loro sono rimasti in 10, abbiamo amministrato bene...ottima prova sotto tutti i punti di vista: non era facile, soprattutto perché si giocava con un caldo assurdo e poi sapevamo i risultati dei nostri avversari...grande mentalità, grande concentrazione e determinazione...ci teniamo a fare bene e a giocarci al meglio le ultime sei partite; poi, tireremo le somme di questa stagione».Bf Sport 51Futbol Montesacro* 48Amatrice 46Ginestra 36Atletico Canneto* 33Fidene 30Poggio Mirteto 29Alba Sant’Elia 28Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in menoAlba Sant’Elia-CapradossoAmatrice-Poggio NativoAtletico Canneto-Mideporte Colle SalarioBf Sport-Castrum MonterotondoFutbol Montesacro-GrottiGinestra-Poggio MirtetoRiposo: Castel Giubileo e Fidene