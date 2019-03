PROGRAMMA GARE, IX DI RITORNO, GIRONE C

Domenica 24, ore 10.30

Ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Si apre il sipario sulla nona giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. La capolista bf Sport, vogliosa di tenersi a distanza dalla seconda del podio, l’Amatrice di mister Bucci impegnata in questo turno in casa del Poggio Mirteto, affronterà in trasferta il fanalino di coda Grotti. Sfida interessante sarà il match che vedrà il Capradosso di mister Tulli ospitare in casa il Futbol Montesacro, mentre l’Atletico Canneto farà visita ad un rinvigorito Poggio Nativo. Trasferta insidiosa per l’Aba Sant’Elia, che giocherà sul campo del Castel Giubileo, mentre è aria di derby a Roma, in quanto si affronteranno Mideporte Colle Salario e Fidene, due quartieri capitolini confinanti. Infine, interessante match tra Castrum Monterotondo e Ginestra: la formazione reatina, allenata da mister Leoni, cerca la sesta vittoria consecutiva, per rimanere al passo con le prime tre della classe.Castel Giubileo-Alba Sant’Elia (arbitro Marchese di Roma 2)Capradosso-Futbol Montesacro (arbitro Corona di Roma 1)Grotti-Bf Sport (arbitro Ricci di Roma 2)Mideporte Colle Salario-Fidene (arbitro Betoldi di Roma 2)Poggio Mirteto-Amatrice (arbitro Palombi di Roma 1)Poggio Nativo-Atletico Canneto (arbitro Ceccarelli di Ciampino)Castrum Monterotondo-Ginestra (arbitro Conte di Albano Laziale)Bf Sport 48Amatrice 46Futbol Montesacro* 45Ginestra 33Atletico Canneto* 30Fidene 27Poggio Mirteto 26Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3