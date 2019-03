COMMENTI, VIII DI RITORNO, GIRONE C

Bf Sport-Capradosso 2-0

Antonacci, Cavallari

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Fidene-Atletico Canneto 0-1

Valzecchi

Andrea Pietrangeli (Vice-Allenatore Fidene)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atl. Canneto)

Futbol Montesacro-Castel Giubileo 2-1

Di Presa, Conte (FM), Bongi (CG)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Ginestra-Grotti 1-0

Boni

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Poggio Mirteto-Poggio Nativo 0-0

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Amatrice-Castrum Monterotondo 3-0

A.Bucci, Colangeli, Ciogli

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Riposo: Alba Sant’Elia e Mideporte Colle Salario

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IX GIORNATA

RIETI - Nell’ottavo turno di ritorno del girone C del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista reatina Bf Sport, che ottiene il successo nel derby reatino contro Capradosso; vincono anche le inseguitrici Futbol Montesacro ed Amatrice, che hanno battuto rispettivamente Castel Giubileo e Castum Monterotondo. Vittoria di misura per Ginestra ed Atletico Canneto nei match che vedevano le formazioni reatine affrontare rispettivamente Grotti e Fidene, mentre si allunga la striscia di risultati utili consecutivi per i biancorossi del Poggio Mirteto, che portano a casa un punto dalla sfida interna contro Poggio Nativo, terminata a reti bianche. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Alba Sant’Elia e Mideporte Colle Salario.: «Partita che poteva riservare parecchie insidie: si giocava contro una buonissima formazione, fatta da giocatori esperti con alle spalle campionati importanti e di giovani altrettanti bravi e volenterosi di ben figurare contro la capolista. Li abbiamo affrontati con il giusto rispetto, cercando subito di imporre il nostro gioco e di andare a pressarli alti per evitare di farli ragionare, avendo loro a disposizione giocatori che possono far male il qualunque momento. Ci siamo riusciti, creando alcune palle gol nel primo tempo, che potevamo sfruttare meglio, ma la prima frazione si è conclusa giustamente sullo 0-0. Nella ripresa, complice l’espulsione di un loro giocatore sul finire del primo tempo, abbiamo giocato più la palla a terra, cercando di farli aprire ed essere più pericolosi. Grazie ad una grande azione di Cavallari, che si è procurato un rigore sacrosanto, siamo andati in vantaggio con il nostro bomber Antonacci nei primi minuti. Poi, forse complice il gran caldo, siamo un po’ calati d’intensità ed abbiamo raddoppiato nel finale con Cavallari. Complimenti a tutti, i nostri ed i loro giocatori: bella partita e bella giornata di sport…ora, sotto con le altre finali che ci mancano da qui alla fine!».: «Una delle migliori prestazioni della squadra. Gran bella gara, giocata contro una delle migliori formazioni del torneo. Siamo rimasti in dieci dal 26’ del primo tempo: una giusta espulsione per bestemmia del nostro giocatore, il più giovane e bravo…classe 2002. Al 6’ della ripresa abbiamo subìto gol su rigore, giusto, ma dovuto ad un nostro errore; in due o tre occasioni abbiamo sfiorato il pari, poi a due minuti dalla fine con la squadra sbilanciata in avanti, abbiamo subìto il raddoppio. Sono veramente contento di come hanno giocato i ragazzi: bravi tutti! Si sta formando un gran bel gruppo…certo il torneo, perché tale è, sta agli sgoccioli…».: «Partita difficile, in quanto sapevamo di incontrare un avversario ostico, uno dei migliori che avevamo affrontato nel girone d’andata. Brucia la sconfitta, in quanto abbiamo giocato bene, creando e purtroppo sprecando. Forse, proprio perché abbiamo sprecato tanto, è giusto perdere. Il calcio è questo… a volte è duro, a volte regala ed a volte toglie. Andiamo avanti!».: «Bella partita, giocata bene da entrambe le formazioni. Siamo contenti del risultato, anche perché con i ragazzi e tutto lo staff l’avevamo preparata bene durante la settimana. Questo è il puro caso in cui, il lavoro che si svolge negli allenamenti, ripaga la domenica con i tre punti. Complimenti, perciò, ai miei ragazzi ed anche ai nostri avversari: loro sono una squadra quadrata, ben messa in campo e ben preparata. Ora, testa alle prossime gare!».: «Vittoria importante, ottenuta contro una squadra ben messa in campo ed organizzata. Abbiamo chiuso il primo tempo sull’1-0, controllando la gara con grande attenzione e raddoppiando il vantaggio a metà del secondo tempo. Nel finale, purtroppo, abbiamo subìto il gol che ha riaperto per pochi minuti la gara. Siamo molto soddisfatti per quello che stiamo facendo da inizio anno».Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo): «Partita giocata benissimo. Abbiamo commesso, purtroppo, i soliti errori difensivi, che anche in questa gara ci hanno penalizzato; dobbiamo lavorare sui nostri errori! Per me non esiste prima in classifica o ultima…questa gara l’abbiamo giocata alla pari. Ci saranno partite in cui dobbiamo fare risultato per orgoglio, autostima, per tutto l’impegno che ci stiamo mettendo e per toglierci qualche soddisfazione!».: «Vincere non è mai facile, anche quando incontri l'ultima della classe e, in effetti, è andata così; il Grotti, con evidenti problemi, ha dato il massimo, onorando al meglio la partita e, infatti, faccio i mie più grandi complimenti al loro mister e ai giocatori. Il Ginestra di oggi è una bella realtà di questo campionato: i ragazzi hanno provato a fare quello che avevo chiesto, ovvero cercare di muovere palla velocemente e in modo ordinato e, devo dire, che qualcosa si è visto ma siamo stati molte volte superficiali e piuttosto lenti, ma comunque abbiamo creato tanto, soprattutto dopo il vantaggio ma ci è mancata la cattiveria necessaria. Usciamo da questa domenica con la quinta vittoria consecutiva e la sesta senza subire gol…credo che dobbiamo essere contenti del nostro lavoro, ma non dobbiamo dimenticare chi siamo: l'umiltà e il lavoro devono essere le nostre armi migliori. Sono felice per il gol di Boni: Francesco è un giocatore importante e un ragazzo fantastico a cui siamo tutti legati. Voglio dedicare questa vittoria a un nostro giocatore che si è ferito ad una mano, augurandogli una pronta guarigione».: «Partita correttissima. I nostri avversi hanno avuto il pallino del gioco in mano. Purtroppo, dopo il loro vantaggio, abbiamo provato a pareggiare ma non ci siamo riusciti. Nonostante il risultato, faccio i complimenti ai nostri ragazzi!».: «Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, di cui una veramente clamorosa. Purtroppo, però, non siamo stati bravi a concretizzarle. Ancora una volta, grande prestazione del nostro estremo difensore Gentili, che sta attraversando un periodo di forma straordinario. Meritavamo, forse, qualcosa in più. Comunque, è un punto che smuove la classifica, permettendoci di allungare la striscia di risultati utili. Ci aspetta un finale di stagione di fuoco, in quanto affronteremo tutte le prime della classe…cercheremo di farci trovare pronti!».: «Buona prestazione dei ragazzi. In alcuni momenti della partita, abbiamo tenuto veramente bene il campo; forse, nei 90 minuti, il pareggio ci sta un po’ stretto, per il gioco espresso…ma va bene così! Adesso, testa a la prossima gara. Dobbiamo agire così: pensare domenica dopo domenica. Infine, vorrei segnalare la strepitosa parata del nostro portiere Ballanti, che ha evitato il gol avversario».: «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Grande partita, affrontata con la determinazione e la concentrazione giusta, contro una buona squadra, ben messa in campo da mister Bruni. Prima della gara ho chiesto massima determinazione, perché più si va avanti e più diminuiscono le possibilità di rivincita. Gara impeccabile sotto tutti gli aspetti: non era facile perché, oltre al valore dell’avversario, è stata la terza partita in 7 giorni. Da subito bisogna pensare alla gara di domenica prossima e prepararci al meglio. Siamo ben consapevoli che le prossime 6 partite sono 6 finali».: «Partita, purtroppo per noi, senza storia. Un Amatrice superiore, sotto ogni aspetto…noi sin da subito molli, con poco carattere, quasi fossimo intimoriti. Cerchiamo di archiviare in fretta questa sconfitta, perché ci aspettano sei finali da qui alla fine del campionato. Possiamo e dobbiamo fare di più di quello che abbiamo espresso ieri in campo».Bf Sport 48Amatrice 46Futbol Montesacro* 45Ginestra 33Atletico Canneto* 30Fidene 27Poggio Mirteto 26Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in menoCapradosso-Futbol MontesacroCastel Giubileo-Alba Sant’EliaCastrum Monterotondo-GinestraGrotti-Bf SportMideporte Colle Salario-FidenePoggio Mirteto-AmatricePoggio Nativo-Atletico Canneto