RISULTATI E MARCATORI, VIII RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata numero otto del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista reatina Bf Sport che, al “Gudini” di Rieti, ha vinto per 2-0 sulla compagine reatina del Capradosso, allenata da mister Tulli. Vincono anche le inseguitrici, Amatrice e Futbol Montesacro, che hanno battuto rispettivamente le due tiberine Castel Giubileo e Castrum Monterotondo. Vittoria di misura per Ginestra (1-0) ai danni del fanalino di coda Grotti, mentre è terminato a reti bianche (0-0) l’incontro che vedeva sfidarsi Poggio Mirteto e Poggio Nativo. Infine, vittoria importante per l’Atletico Canneto sul difficile campo del Fidene: con il successo in questo scontro diretto, i ragazzi di mister Tocci superano proprio il Fidene in classifica, portandosi in quinta posizione. Per questo turno, hanno riposato Alba Sant’Elia e Mideporte Colle Salario.Bf Sport-Capradosso 2-0: Antonacci, CavallariFidene-Atletico Canneto 0-1: ValzecchiFutbol Montesacro-Castel Giubileo 2-1: Di Presa, Conte (FM), Bongi (CG)Ginestra-Grotti 1-0: BoniPoggio Mirteto-Poggio Nativo 0-0Amatrice-Castrum Monterotondo 3-0: A.Bucci, Colangeli, CiogliRiposo: Alba Sant’Elia e Mideporte Colle SalarioBf Sport 48Amatrice 46Futbol Montesacro* 45Ginestra 33Atletico Canneto* 30Fidene 27Poggio Mirteto 26Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno