PROGRAMMA GARE, VIII DI RITORNO, GIRONE C

Domenica 17, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la giornata numero otto del campionato di Prima categoria. La capolista Bf Sport sarà impegnata, al “Gudini” di Rieti, contro la formazione del Capradosso, mentre le sue inseguitrici, Futbol Montesacro ed Amatrice, cercheranno i tre punti per rimanere in scia di Babadook (altro nome di Bf Sport) sfidando rispettivamente Castel Giubileo e Castrum Monterotondo. Ostica sfida per la formazione del Poggio Mirteto, impegnato nel match casalingo contro Poggio Nativo, mentre il fanalino di coda Grotti ospiterà i gialloverdi di Ginestra. Infine, match di medio-alta classifica a Roma, dove si affronteranno Fidene ed Atletico Canneto. Per questa giornata, riposerà la squadra reatina dell’ Alba Sant’Elia ed il team romano del Mideporte Colle Salario.Bf Sport-Capradosso (a Rieti, “Gudini”, arbitro Symonets di Tivoli)Fidene-Atletico Canneto (arbitro Tomolillo di Viterbo)Futbol Montesacro-Castel Giubileo (arbitro Sanna di Ostia Lido)Ginestra-Grotti (arbitro Ventrelli di Ciampino)Poggio Mirteto-Poggio Nativo (arbitro Corona di Roma 1)Amatrice-Castrum Monterotondo (arbitro Valzano di Roma 1)Bf Sport 45Amatrice 43Futbol Montesacro* 42Ginestra 30Atletico Canneto*, Fidene 27Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo*, Poggio Mirteto 25Poggio Nativo 24Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno