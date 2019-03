COMMENTI, VII DI RITORNO, GIRONE C

Castel Giubileo-Bf Sport 1-6

Martinelli (CG), 2 Alessandrini, 3 Antonacci, Cavallari (Bf)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Capradosso-Ginestra 0-1

Giontella

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Grotti-Amatrice 0-2

Ciccalotti, Onesti

Pierluigi Pandolfi (Direttore Sportivo Grotti)

Luca Di Santo (Vice-Allenatore Amatrice)

Mideporte Colle Salario-Alba Sant’Elia 3-2

Innocenti, Piani, Michettoni (MCS), Cantonetti, Scardaoni (A)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Poggio Nativo-Fidene 2-1

F. Di Casimirro, Ciavattieri (PN), Moccero (F)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Andrea Pietrangeli (Vice-Allenatore Fidene)

Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto 0-1

Marcelli

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VIII GIORNATA

RIETI - Nella VII giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista reatina Bf Sport, con i ragazzi di mister Colantoni che tornano a Rieti, dalla trasferta romana di Castel Giubileo, con una vittoria tennistica: 1-6 il punteggio finale. Vittoria di misura (0-1) per Ginestra, arrivata contro il Capradosso dell’ex mister Peppino Tulli. Torna a vincere Mideporte Colle Salario, vittorioso in casa ai danni dell’Alba Sant’Elia, sconfitta 3-2. Vittoria anche Amatrice, arrivata sul campo del fanalino di coda Grotti, mentre allunga la striscia di risultati positivi il Poggio Mirteto, vittorioso tra le mura amiche della tiberina Castrum Monterotondo grazie all’ennesimo gol del classe ’98 Marcelli, che regala 3 punti fondamentali in ottica classifica per i biancorossi reatini. Infine, riprende quota Poggio Nativo, che torna a ricevere tre punti grazie alla vittoria avvenuta in casa contro Fidene. Per questa giornata hanno riposato le formazioni di Atletico Canneto e Futbol Montesacro.: «Siamo andati in vantaggio 1-0, per poi subire il pareggio avversario direttamente su un calcio di punizione; poi, a causa di due errori difensivi clamorosi, abbiamo subìto 2 reti. Il primo tempo, perciò, si è concluso con il punteggio di 1-3. Abbiamo giocato tutta la ripresa in 10 uomini a causa di un’espulsione di un nostro giocatore e, purtroppo, abbiamo preso altri 3 gol…».: «Risultato che, a mio avviso, rispecchia le differenze viste in campo. Anche se non è mai facile, specie in trasferta, andare sotto 1-0 e poi riuscire nel giro di 20’ siglare 3 gol. Merito di un gruppo di ragazzi fantastici, che sanno divertirsi giocando un ottimo calcio, mettendo in ogni match la giusta determinazione e concentrazione, per raggiungere sempre il massimo dell'obiettivo. Nella ripresa, siamo riusciti a metterla in cassaforte andando in rete altre 3 volte, concedendo poco o nulla agli avversari che, comunque, al minuto 83 hanno sbagliato un calcio di rigore, sul risultato di 1-5. Partita corretta e ben diretta dall'arbitro».: «Sono molto soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi: hanno lottato, con grinta e voglia. Purtroppo, l’infortunio di Recchia al 20’ del primo tempo, ci ha costretto a cambiare stile di gioco. Abbiamo giocato con 5 fuori quota e il migliore in campo, a mio avviso, è proprio stato uno di loro, il classe 2002 Maurizio Tomassetti. Abbiamo perso contro un’ottima squadra, sostenuta da una buona società ed allenata da un mister umile e capace. Loro hanno sbagliato di meno ed hanno vinto. Molto semplice: vince chi sbaglia di meno. In settimana analizzeremo gli errori commessi oggi, per cercare di terminare in maniera dignitosa questo campionato».: «Partita sicuramente non bella, giocata sottotono dai miei nonostante le nostre potenzialità. Certo, sappiamo che non è mai facile giocare contro una squadra allenata da mister Tulli. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti nel giro palla, sbagliando alcuni appoggi. Nonostante ciò portiamo a casa tre punti importanti per farci rimanere nelle zone d’alta classifica. Vittoria importante anche perché arrivata in trasferta. Continuiamo così!».: «Buon primo tempo giocato dai nostri avversari, che ci hanno surclassato e quasi dominato interamente. Nella ripresa, invece, siamo stati in partita, sfiorando anche il gol. Ad un quarto d’ora dalla fine, è stato concesso un rigore all’Amatrice, che è riuscita a portarsi sullo 0-2, chiudendo di fatto la gara. Devo, però, ringraziare i miei ragazzi, che ci mettono la voglia e l’impegno fino alla fine. Grazie a loro per tutto quello che fanno, nonostante un campionato diverso dalle aspettative. Cercheremo di tirare fuori l’orgoglio per terminare al meglio questo campionato. Mi dispiace tanto per i ragazzi: nonostante le buone prestazioni, i risultati sperati non arrivano. La colpa non è solo dei ragazzi, che si impegnano con costanza, ma forse anche della società, anche mia in qualità di direttore sportivo. Speriamo di risolvere nella migliore maniera questo periodo infelice».: «Abbiamo affrontato l’ultima della classe, il Grotti ben messo in campo dal mio amico mister Mastroiaco. Nella prima frazione di gioco abbiamo creato molte palle gol, ma soltanto una è stata concretizzata dalla nostra punta Ciccalotti, su assist di Masci. Nel secondo tempo, la squadra avversaria è rientrata con un atteggiamento migliore del nostro, sfiorando anche il pareggio. Ci è stato concesso un rigore che Alessandro Onesti, freddamente, ha trasformato, chiudendo definitivamente la partita. Ci vuole più sacrificio ed impegno, quello che vedo il martedì e giovedì in allenamento. Affrontiamo le prossime partite con il giusto atteggiamento. Testa a mercoledì per il recupero. Un grazie al secondo portiere Federico Sacco, al suo esordio in questo campionato, che ha sostituito ottimamente il titolare Pantarotto».: «Finalmente siamo riusciti a convocare 19 ragazzi, tra i quali 3-4 recuperati. Nel match di ieri abbiamo capito che gli arbitri si parlano: anche nella partita di ieri abbiamo subìto un arbitraggio a nostro sfavore, con il direttore di gara che ha ammonito alcuni nostri ragazzi solo per aver chiesto spiegazioni, ci ha negato due rigori netti, anche a detta dei nostri avversari…siamo andati in vantaggio noi, per poi essere raggiunti dal pareggio avversario. Siamo passati in vantaggio ancora, per poi essere raggiunti dal loro pareggio su un rigore concesso perché un nostro difensore, subendo fallo da un loro giocatore, è caduto e mentre cadeva ha colpito fortuitamente la palla…incredibile! Siamo riusciti a siglare il 3-2 su rigore ed abbiamo vinto. Ora, avremo la sosta, per poi preparare la sfida contro il Fidene».: «E’ stata una partita combattuta, su un campo difficile. Non abbiamo giocato bene, approcciando male la gara, non con la giusta convinzione. C’è stata un’alternanza di gol e, una volta raggiunto il pareggio e dopo essere rimasti in superiorità numerica, abbiamo subìto gol su un rigore concesso a causa di un dubbio fallo di mano sulla linea di Caffarelli… era difficile capire se il tocco di mano c’è stato, perciò poco da recriminare. Nel finale abbiamo provato a pareggiare, ci sono stati un paio di episodi dubbi nella loro area ma comunque, per i valori visti in campo, il risultato è giusto. Gli avversari hanno meritato di più di vincere».: «Primo tempo impressionante: ho visto una squadra determinata, concentrata, che aveva voglia sin dall'inizio di riscatto. Nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire; peccato soltanto per il gol subìto...sono sicuro che, se giochiamo con questa intensità, possiamo dire la nostra e divertirci fino alla fine. Bravi tutti. Adesso, testa a Poggio Mirteto, dove ci sarà da battagliare».: «Partita strana. Sconfitta meritata, poiché ci siamo abbassati al livello degli avversari, che hanno impostato la partita sull’agonismo e sui calcioni. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma nel calcio paga chi sbaglia e noi ieri abbiamo sbagliato sia in fase difensiva che in quella offensiva. Nulla da aggiungere…».: «Partita molto corretta, giocata da due squadre che hanno cercato, fino alla fine, di prendere l'intera posta in palio. Sapevamo di incontrare una squadra avversaria in salute, reduce da sei risultati utili di fila; dal canto nostro, è mancata un po' di lucidità sotto porta e quella esperienza in più, che fa sì di approcciare questi appuntamenti importanti per la classifica in maniera differente. Mi duole farlo, perché non parlo mai di aspetti arbitrali, ma l'arbitraggio di ieri è stato a dir poco inadeguato, negandoci un rigore solare al primo tempo e sbagliando tante altre decisioni da entrambe le parti, che hanno rovinato la partita stessa. Complimenti comunque ai nostri avversari…noi, invece, quando dobbiamo fare quel salto che ci proietta nelle zone alte della classifica manchiamo sempre: evidentemente bisogna crescere, soprattutto di testa».: «Partita dura, giocata da due squadre alla pari. E’ stata sbloccata da un episodio, nonostante le tante palle gol create da entrambe le formazioni. E’ stato un match corretto…vittoria di squadra: bravi tutti i miei ragazzi! Vorrei fare un elogio al nostro portiere Gentili, che sta compiendo nelle ultime gare delle prodigiose parate. Sono contento per lui perché se li merita…bravi tutti, dal mister a tutti i giocatori. Inoltre, vorrei anche ringraziare tutti i sostenitori che ci hanno seguito anche in questo match».Bf Sport 45Futbol Montesacro* 42Amatrice* 40Ginestra 30Atletico Canneto*, Fidene 27Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo*, Poggio Mirteto 25Poggio Nativo 24Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in menoAmatrice-Castrum MonterotondoBf Sport-CapradossoFidene-Atletico CannetoFutbol Montesacro-Castel GiubileoGinestra-GrottiPoggio Mirteto-Poggio NativoRiposo: Alba Sant’Elia e Mideporte Colle Salario