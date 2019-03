RISULTATI E MARCATORI, VII DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella VII giornata di ritorno di Prima categoria, vince ancora Bf Sport, che batte in trasferta con un rotondo 1-6 la romana Castel Giubileo. Vittorie di misura (0-1) per Ginestra e Poggio Mirteto, rispettivamente contro Capradosso e Castrum Monterotondo. Vince anche Amatrice, che ha battuto il fanalino di coda Grotti, mentre viene sconfitta l’Alba Sant’Elia a Roma, nel match contro il Mideporte Colle Salario. Infine, torna conquistare i tre punti il Poggio Nativo, che supera in casa il Fidene. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Atletico Canneto e Futbol Montesacro.Castel Giubileo-Bf Sport 1-6: Martinelli (CG), 2 Alessandrini, 3 Antonacci, Cavallari (Bf)Capradosso-Ginestra 0-1: GiontellaGrotti-Amatrice 0-2: Ciccalotti, OnestiMideporte Colle Salario-Alba Sant’Elia 3-2: Innocenti, Piani, Michettoni (MCS), Cantonetti, Scardaoni (A)Poggio Nativo-Fidene 2-1: F. Di Casimirro, Ciavattieri (PN), Moccero (F)Catrum Monterotondo-Poggio Mirteto 0-1: MarcelliBf Sport 45Futbol Montesacro* 42Amatrice* 40Ginestra 30Atletico Canneto*, Fidene 27Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo*, Poggio Mirteto 25Poggio Nativo 24Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno