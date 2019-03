PROGRAMMA GARE, VII GIRONATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Si apre il sipario sulla settima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. La capolista reatina Bf Sport giocherà in trasferta, sul campo del Castel Giubileo mentre l’altra capolista, la romana Futbol Montesacro, osserverà il turno di riposo, assieme all’Atletico Canneto. Difficili trasferte per Poggio Mirteto ed Alba Sant’Elia, che giocheranno rispettivamente tra le mura amiche delle tiberine Castrum Monterotondo e Mideporte Colle Salario. Big match al campo di Quattro Strade, dove Capradosso ospiterà il Ginestra di mister Leoni, mentre Poggio Nativo, voglioso di invertire il trend negativo delle ultime uscite stagionali, se la vedrà con la capitolina Fidene. Infine, il fanalino di coda Grotti sfiderà i ragazzi dell’Amatrice.Castel Giubileo-Bf Sport (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Capradosso-Ginestra (arbitro Torreti di Ostia Lido)Grotti-Amatrice (arbitro Gherca di Albano Laziale)Mideporte Colle Salario-Alba Sant’Elia (arbitro Di Donato di Roma 2)Poggio Nativo-Fidene (arbitro Morlacchetti di Albano Laziale)Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto (arbitro Di Biase di Aprilia)Riposo: Atletico Canneto e Futbol MontesacroBf Sport, Futbol Montesacro* 42Amatrice* 37Atletico Canneto*, Fidene, Ginestra 27Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo* 25Poggio Mirteto 22Poggio Nativo 21Capradosso 19Mideporte Colle Salario 17Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno