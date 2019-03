COMMENTI, VI DI RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Atletico Canneto 4-1

Gregori, Cantonetti, Liberali, Mostarda (Alba), Autogol (AC)

Marcello Fioravanti (Allenatore Alba Sant’Elia)

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Amatrice-Capradosso 2-1

Colangeli, Gianfelice (A), Salusest (C)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Castrum Monterotondo-Poggio Nativo 4-0

Magurno, 2 Scarafile, Poggi

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Danilo Guidi (Direttore Generale Poggio Nativo)

Futbol Montesacro-Mideporte Colle Salario 3-1

Carota, Soldano e Anfuso (FM), Piani (MCS)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Ginestra-Castel Giubileo 3-0

Giontella, Guidi, Fiordiponti

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Poggio Mirteto-Grotti 3-0

Marcelli, Sciarra, Quondamstefano

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel VI turno del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, vittorie importanti in ottica classifica per Ginestra e Alba Sant’Elia, che battono rispettivamente Castel Giubileo ed Atletico Canneto ed agguantano il terzo e il quarto posto. Sconfitta di misura, invece, per Capradosso, battuta al “Tilesi” di Amatrice dalla formazione di mister Bucci, mentre acquisisce altri tre punti la romana Futbol Montesacro, che si aggiudica il derby tiberino contro il Mideporte Colle Salario. Larghe vittorie per Poggio Mirteto e Castrum Monterotondo, vincenti rispettivamente contro Grotti e Poggio Nativo, quest’ultima entrata in un piccolo momento di crisi di risultati. Per questa giornata hanno riposato le formazioni di Bf Sport e Fidene.: «Per la prima volta mi devo congratulare con i miei ragazzi: oggi sono stati determinati e vogliosi di portare a casa i tre punti. Avevamo preparato bene la gara durante la settimana e i risultati si sono visti. Vorrei elogiare il nostro estremo difensore Napoleone, che ci tiene sempre a galla e che ci dà sempre sicurezza tra i pali. Infine, nota di merito va anche al giovane Mostarda, al primo gol stagionale: oggi è subentrato dalla panchina e ha dimostrato di essere un valido elemento a nostra disposizione. Avanti così!».: «Abbiamo approcciato bene la partita, dominando noi per buona parte della gara. Purtroppo, però, dopo il 2-1 la luce si è spenta. Quando quei 3-4 giocatori forti sono al 40% della condizione, è difficile fare risultato…complimenti ai nostri avversari per la vittoria: loro sono una squadra giovane e ben messa in campo».: «Il primo tempo è andato bene, forse dovevamo essere ancora di più incisivi per chiudere la partita. Nel secondo tempo siamo partiti meno grintosi e gli avversari sono cresciuti, ma alla fine siamo comunque riusciti a prendere la vittoria».: «Nel primo tempo siamo stati troppo remissivi, mentre nel secondo abbiamo fatto la partita con grinta e fisicità, meritavamo il pareggio e forse anche di vincere. Sicuramente una prestazione complessivamente buona su un campo non facile».: «In settimana avevamo preparato questa partita in maniera ottimale e, sembra scontato, ma l'approccio che si mette negli allenamenti della settimana, te lo ritrovi la domenica in partita. Devo fare i complimenti a tutta la squadra per come ha interpretato la gara sin dai primi minuti: hanno dimostrato una grande determinazione e voglia di vincere. C'è stata gloria anche per il nostro portierone Cristofalo, che ha compiuto una super parata su un calcio di rigore calciato molto bene. Unica nota stonata l'infortunio di Andrea Magurno, al quale facciamo un augurio di pronta guarigione!».: «Partita strana, con un risultato secondo il mio punto di vista un po’ eccessivo. Continua ad essere un periodo no…speriamo in settimana di preparare al meglio la partita di domenica prossima, perché anche i ragazzi hanno bisogno di un risultato positivo».: «Partita molto complicata sia per l'ottima prestazione degli avversari sia per delle difficoltà che abbiamo incontrato dal punto di vista della concentrazione. Dopo lo svantaggio iniziale, siamo stati bravi a reagire e capitalizzare in pochi minuti, sfruttando le occasioni avute e a capovolgere il risultato. Nel secondo tempo sul 3-1 dovevamo gestire meglio e sfruttare gli spazi, ma non abbiamo fatto bene e siamo stati spesso in difficoltà. Serve anche soffrire per arrivare in fondo e quindi questi tre punti sono ancora più importanti».: «Anche in questa domenica eravamo in pochi e difatti abbiamo chiamato qualche juniores per allungare un po’ la panchina. Penso questa sia stata l’ultima domenica con gli uomini contati, sperando nel pronto rientro in settimana di 3-4 giocatori importanti. Siamo andati in vantaggio noi, giocando molto bene in quel frangente di gara. Subito dopo l’arbitro si è inventato, a detta di tutti, sia noi che i nostri avversari, un rigore su un contrasto nel quale non si capiva per chi fosse il fallo e, in aggiunta, il contrasto era comunque fuori dall’area di rigore di 2-3 metri…incredibile! Questo è il sesto arbitraggio che abbiamo contro nelle ultime sei partite…mai vista una cosa del genere! Abbiamo subìto, in 7’, sotto di 3 gol ma, nonostante ciò, siamo stati noi a creare tantissime occasioni, tra gol sbagliati clamorosamente a tu per tu e due pali colpiti. Inoltre, non ci sono stati assegnati due rigori, di cui uno netto, con la palla colpita da entrambe le mani. Portiamo a casa, purtroppo, 0 punti ma ci teniamo la prestazione e i complimenti di coloro che erano al campo. Ora testa alla prossima, nel quale dovremo fare dei punti. Poi ci sarà la pausa, che ci aiuterà a recuperare dei giocatori indisponibili, per poi ripartire verso l’obbiettivo di mantenere la categoria».: «Ottima vittoria! Partita chiusa al primo tempo, gestita bene nel secondo. Sono molto soddisfatto, soprattutto perché è la terza vittoria consecutiva e la terza partita dove non subiamo gol e ad oggi abbiamo la miglior difesa del girone in solitaria...sono numeri interessanti, sui quali riflettere ma sui quali dobbiamo lavorare e migliorare. Ho esaltato spesso la qualità della società e dei giocatori, perché fanno la differenza per impegno, serietà, costanza e voglia di migliorare ma ora non è il momento di pensare di essere "belli e bravi" ma di rimanere umili e concentrati perché se una cosa il calcio, dopo tanti anni, mi ha insegnato è che si può sempre migliorare e acquisire esperienze e competenze nuove e stimolanti: parlo soprattutto della gestione delle partite, sia a livello mentale che tecnico...bene cosi! Domenica ci aspetta la trasferta a Capradosso di mister Tulli, una partita dalle mille emozioni per quello che ha rappresentato il mister per tutti noi».: «E’ successo tutto nel primo tempo. Poco da commentare: loro bravi e vogliosi di giocare, di lottare…più determinati di noi! Giusto il risultato».: «Partita da non sbagliare in chiave classifica: era fondamentale vincere e i ragazzi lo hanno fatto senza correre troppi rischi!».: «Bellissima partita. Siamo andati al riposo sul 2-0 per loro, poiché eravamo un po’ spenti. Ripresa ben giocata da noi, con alcuni salvataggi sulla linea della porta avversaria ed alcuni veri miracoli del loro portiere, che non ci hanno permesso di siglare alcun gol. Anche in questo match, la fortuna ci ha voltato le spalle. Aspetteremo la buona sorte nelle prossime gare».Riposo: Bf Sport e FideneBf Sport, Futbol Montesacro* 42Amatrice* 37Atletico Canneto*, Fidene, Ginestra 27Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo* 25Poggio Mirteto 22Poggio Nativo 21Capradosso 19Mideporte Colle Salario 17Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in menoCapradosso-GinestraCastel Giubileo-Bf SportCastrum Monterotondo-Poggio MirtetoGrotti-AmatriceMideporte Colle Salario-Alba Sant’EliaPoggio Nativo-FideneRiposo: Atletico Canneto e Futbol Montesacro