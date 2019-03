RISULTATI E MARCATORI, VI DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella VI giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, vincono tutte le squadre che hanno giocato tra le mura amiche: la romana Futbol Montesacro si aggiudica il derby capitolino, battendo il Mideporte Colle Salario per 3-1, mentre Ginestra e Poggio Mirteto ottengono il medesimo e rotondo risultato (3-0) contro le ultime due della classe, rispettivamente Castel Giubileo e Grotti. Larga vittoria per Alba Sant’Elia e Castrum Monterotondo, rispettivamente 4-1 e 4-0 contro Atletico Canneto e Poggio nativo, mentre Amatrice si aggiudica di misura la gara contro Capradosso. Per questo turno hanno riposato le formazioni di Bf Sport e Fidene.Alba Sant’Elia-Atletico Canneto 4-1: Gregori, Cantonetti, Liberali, Mostarda (Alba), Autogol (AC)Futbol Montesacro-Mideporte Colle Salario 3-1: Carota, Soldano e Anfuso (FM), Piani (MCS)Ginestra-Castel Giubileo 3-0: Giontella, Guidi, FiordipontiPoggio Mirteto-Grotti 3-0: Marcelli, Sciarra, QuondamstefanoAmatrice-Capradosso 2-1: Colangeli e Gianfelice (A), Salusest (C)Castrum Monterotondo-Poggio Nativo 4-0Bf Sport, Futbol Montesacro* 42Amatrice* 37Atletico Canneto*, Fidene, Ginestra 27Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo* 25Poggio Mirteto 22Poggio Nativo 21Capradosso 19Mideporte Colle Salario 17Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno