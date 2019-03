PROGRAMMA GARE, VI DI RITORNO, GIRONE C

Domenica 3 marzo, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la VI giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. La capolista Bf Sport, assieme alla formazione capitolina del Fidene, osserverà il turno di riposo, mentre la seconda sul podio, Futbol Montesacro, e la terza, Amatrice, affronteranno rispettivamente il Mideporte Colle Salario e il Capradosso. Ostica trasferta per l’Atletico Canneto, che sarà ospitato al “Macelletto” di Rieti dall’Alba Sant’Elia, mentre le ultime due della classifica, Castel Giubileo e Grotti, saranno impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro Ginestra e Poggio Mirteto. Infine, la formazione romana del Castrum Monterotondo se la vedrà, tra le mura amiche, contro il Poggio Nativo.Poggio Nativo, approfittando della pausa nel turno scorso, ha voglia di ricominciare a risalire la china e lo farà con l’aiuto di un nuovo mister. Dopo l’addio di mister Domenici, sarà Virgilio D’Annibale a sedersi sulla panchina della formazione reatina. A dare la notizia è la presidente del club, Maria Antonietta Fanasca che, dice: «Il nuovo allenatore del Poggio Nativo è Virgilio D'Annibale. Vogliamo ringraziare mister Domenici per quanto ha fatto e anche poiché tutt'oggi sta vicino alla società». La presidente, inoltre, ritorna sulle parole espresse dall’oramai ex ds Alessandro Pieroncini: «Le sue dichiarazioni mi sono sembrate inopportune, in quanto la società sportiva usd Poggio Nativo 2014 è stata sempre presente e non risponde a verità ciò che lui ha dichiarato; anzi, mi sono sorpresa di certe sue esposizioni. Alessandro è tutt'ora un amico e lui lo sa…io non avrei dichiarato tali frasi, sapendo che le cose non stanno così. Purtroppo avevamo prefisso degli obiettivi, che non sono stati raggiunti come pensavamo, ma nel calcio può succedere…».Alba Sant’Elia-Atletico Canneto (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Amato di Tivoli)Futbol Montesacro-Mideporte Colle Salario (arbitro Celli di Roma 1)Ginestra-Castel Giubileo (arbitro Ferrara di Ciampino)Poggio Mirteto-Grotti (arbitro Marchese di Roma 2)Amatrice-Capradosso (arbitro Agostino di Roma 1)Castrum Monterotondo-Poggio Nativo (arbitro Ferhane di Viterbo)Riposo: Bf Sport e FideneBf Sport 42Futbol Montesacro* 39Amatrice* 34Atletico Canneto*, Fidene 27Ginestra 24Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo* 22Poggio Nativo 21Capradosso, Poggio Mirteto 19Mideporte Colle Salario 17Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno