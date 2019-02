COMMENTI, V DI RITORNO, GIRONE C

Atletico Canneto-Futbol Montesacro

Sospesa 25' pt per vento forte

Castel Giubileo-Amatrice 0-4

Colangeli, Gianfelice, Ciogli, Ciccalotti

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Luca Di Santo (Vice-Allenatore Amatrice)

Capradosso-Poggio Mirteto 0-4

3 Marcelli, Sciarra

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Andrea Di Battista (Vice-Allenatore Poggio Mirteto

Fidene-Alba Sant’Elia 2-1

2 Ciccanti (F), Liberali (A)

Andrea Pietrangeli (Vice-Allenatore Fidene)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Grotti-Castrum Monterotondo

Rinviata per impraticabilità del campo

Mideporte Colle Salario-Bf Sport 1-2

Piani (MCS), Tolomei, Antonacci (B)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Riposo: Ginestra e Poggio Nativo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Nella V giornata del girone di ritorno, vince la capolista reatina Bf Sport, che è riuscita a battere di misura la romana Mideporte Colle Salario. Larghe vittorie esterne per Amatrice e Poggio Mirteto (entrambe per 0-4) sui campi rispettivamente di Castel Giubileo e Capradosso. Si ferma l’Alba Sant’Elia, battuta in trasferta tra le mura amiche della compagine romana del Fidene. Sospesa e poi rinviata a causa del forte vento la gara tra Atletico Canneto e Futbol Montesacro, mentre è stata rinviata la sfida tra Grotti e Castrum Monterotondo, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, della formazione reatina, lesionato dal vento. Per questa giornata, hanno riposato Ginestra e Poggio Nativo.: «Poco da dire: loro superiori. Noi stiamo cercando di recuperare gli infortunati e purtroppo abbiamo molti giocatori fuori ruolo. Comunque, abbiamo fatto una buona gara ma, purtroppo, con queste squadre non puoi sbagliare. Ora, pensiamo a domenica prossima, sperando di recuperare qualche ragazzo indisponibile».: «E' stata una vittoria di gruppo, ottima prestazione di tutta la squadra. Siamo andati subito in vantaggio con Colangeli, su assist di Gianfelice, per poi raddoppiare con lo stesso Gianfelice. Ad inizio secondo tempo, Ciogli sigla la terza marcatura e Ciccalotti, appena entrato, porta la squadra sul definitivo 4-0! Aver dato continuità agli allenamenti, dopo il maltempo degli ultimi mesi, ci ha permesso di preparare meglio le partite sia a livello tattico che fisico; il campionato è ancora lungo ed il nostro obbiettivo è ben figurare ogni domenica. Testa al prossimo impegno».: «Partita approcciata malissimo, giocata contro una squadra che ha avuto più voglia di vincere. Non serve la scusa dei dieci ragazzi indisponibili: i nostri avversari hanno meritato la vittoria, anche se il finale è evidentemente troppo pesante. In settimana lavoreremo per rimediare agli errori visti oggi».): «Tre punti d’oro, soprattutto perché arrivati in trasferta. Veniamo da una serie di risultati positivi e siamo contenti di questa vittoria. Un elogio particolare va a Marcelli, autore di una tripletta: è un vero e proprio talento. Siamo contenti anche per il ritorno al gol di Sciarra, che era stato fuori per troppo tempo a causa di un infortunio. Continuiamo così!».: «Partita difficile, contro un avversario ostico, che è venuto qui per portare a casa qualche punto, chiudendosi bene in difesa. Siamo stati bravi ad aspettare, ad avere pazienza ed a girare la palla. Faccio i complimenti ai ragazzi che, nonostante le tante assenze importanti, hanno portato a casa 3 punti importanti. Questa vittoria ci rilancia, in quanto non avevamo raccolto tre punti da 2 giornate, perciò questa è molto pesante come vittoria. Andiamo avanti così, pensando già alla prossima gara».: «Partita approcciata male come concentrazione e voglia. Tant’è che, dopo 30 secondi, abbiamo rischiato di subire gol: il nostro Napoleone è stato molto bravo ad evitare la rete. Il primo tempo è stato equilibrato, forse un po’ più dominio loro, grazie al vento che andava a loro favore. Nella ripresa, abbiamo continuato con un po’ di presunzione, che non è il nostro solito atteggiamento, ed abbiamo favorito il loro gol del vantaggio sono passati. Siamo riusciti a pareggiare con Yuri Liberali dopo 3’ ma, dopo un solo minuto, a causa di un altro errore nostro, hanno siglato il 2-1. Purtroppo, non siamo riusciti a recuperarla. C’è un po’ di rammarico perché non siamo stati bravi ad approcciare al meglio la gara, non inserendo in campo le potenzialità, le caratteristiche e gli atteggiamenti che ci hanno contraddistinto fino ad ora. Ora cercheremo di tornare a riavere quella voglia e quel carattere che avevamo prima della sosta».: «Anche in questo match eravamo decimati dalle assenze. Dopo 15-20 secondi, complice anche il vento, i nostri avversari vanno in vantaggio. Subito dopo, è arrivato il 2-0 avversario, causato anche da un errore dell’arbitro, anche oggi non all’altezza. Nella ripresa, come nel primo tempo, abbiamo giocato sempre noi nella loro area, siglando il gol dell’1-2 con Piani. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo assediato la loro area, creando 3 palle gol a tu per tu con il portiere, sbagliate, ed una traversa colpita. E’ stato assegnato anche un rigore, molto generoso, ai nostri avversari, che lo hanno sbagliato a causa della parata del nostro portierino del ’96 Emanuele Casu, che finalmente rientrato a disposizione. Ora, testa alle prossime sfide, nel quale speriamo di recuperare i giocatori indisponibili».: «Venivamo da un periodo intenso e di sofferenza, dove abbiamo dovuto far fronte a tanti e vari problemi fisici. Era importante, dopo lo scivolone della scorsa settimana, reagire subito e fare risultato pieno. Ci siamo riusciti, con una partenza lampo, che ci ha visto andare in rete dopo appena 25 secondi con Tolomei e al 35’ con Antonacci. Nel secondo tempo, al 55’, abbiamo sbagliato un calcio di rigore con De Giorgi, che poteva di fatto chiudere il match! Invece, l’errore ha dato spirito agli avversari che, al minuto 80, hanno accorciato le distanze. Partita corretta, condizionata nel gioco dal forte vento. Adesso cercheremo di sfruttare al meglio il prossimo turno di riposo, per cercare di ricaricarci sia fisicamente che psicologicamente e farci trovare pronti per affrontare al top le ultime partite».Bf Sport 42Futbol Montesacro* 39Amatrice* 34Atletico Canneto*, Fidene 27Ginestra 24Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo* 22Poggio Nativo 21Capradosso, Poggio Mirteto 19Mideporte Colle Salario 17Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in menoAlba Sant’Elia-Atletico CannetoAmatrice-CapradossoCastrum Monterotondo-Poggio NativoFutbol Montesacro-Mideporte Colle SalarioGinestra-Castel GiubileoPoggio Mirteto-GrottiRiposo: Bf Sport e Fidene