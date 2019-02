RISULTATI E MARCATORI, V DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella V giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, vittoria di misura per la capolista Bf Sport, che ha battuto in trasferta la compagine romana del Mideporte Colle Salario. Vince anche Fidene che, sempre di misura, ha sconfitto l’Alba Sant’Elia. Vittorie importanti e con lo stesso finale (0-4) per Amatrice e Poggio Mirteto, che hanno superato rispettivamente Castel Giubileo e Capradosso. Rinviate, invece, due partite a causa del vento forte che si è abbattuto nella regione reatina nella giornata di sabato: Grotti-Castrum Monterotondo (match rinviato a causa della caduta di due alberi davanti al cancello d’ingresso del campo e della lesione ai vetri delle due panchine) ed Atletico Canneto-Futbol Montesacro (la gara è stata inizialmente sospesa al 25’ del primo tempo sul punteggio di 0-1, salvo poi essere definitivamente rinviata sempre a causa delle forti raffiche di vento). Per questa giornata, infine, hanno riposato le formazioni di Ginestra e Poggio Nativo.Atletico Canneto-Futbol Montesacro: sospesa 25' pt per vento forteCastel Giubileo-Amatrice 0-4: Colangeli, Gianfelice, Ciogli, CiccalottiCapradosso-Poggio Mirteto 0-4: 3 Marcelli, SciarraFidene-Alba Sant’Elia 2-1: 2 Ciccanti (F), Liberali (A)Grotti-Castrum Monterotondo: rinviata per impraticabilità del campoMideporte Colle Salario-Bf Sport 1-2: Piani (MCS), Tolomei, Antonacci (B)Riposo: Ginestra e Poggio NativoBf Sport 42Futbol Montesacro* 39Amatrice* 34Atletico Canneto*, Fidene 27Ginestra 24Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo* 22Poggio Nativo 21Capradosso, Poggio Mirteto 19Mideporte Colle Salario 17Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno