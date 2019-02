PROGRAMMA GARE, V DI RITORNO, GIRONE C

Sabato 23, ore 15

Domenica 24, ore 10.30

Ore 11

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la V giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria. La coppia capolista Bf Sport-Futbol Montesacro saranno impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro Atletico Canneto e Mideporte Colle Salario. Sfide interessanti e dal risultato non scontato sono i match che vedranno impegnate Fidene e Capradosso rispettivamente contro Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto. Infine, le ultime due della classe, Grotti e Castel Giubileo giocheranno tra le mura amiche contro Castrum Monterotondo e Amatrice. Per questa giornata, riposeranno le formazioni di Ginestra e Poggio Nativo.A proposito del Poggio Nativo, è giunta la notizia delle dimissioni dell’oramai ex d.s. Alessandro Pieroncini, arrivate a pochi giorni di distanza da quelle del mister Domenici. Pieroncini ha così spiegato il motivo della sua scelta: «Purtroppo sono venuti meno i presupposti per poter continuare; a Poggio Nativo è mancata una società vera, dietro ad una squadra che ha tante qualità. Mi preme esclusivamente ringraziare mister Domenici perché in, questo breve percorso, è stata l'unica persona competente con la quale ho potuto condividere calcio. Sono sicuro che, in un ambiente più sano, riuscirà a dimostrare le grandi doti umane e tecniche che ha nel DNA».Atletico Canneto-Futbol Montesacro (arbitro Sili di Viterbo)Castel Giubileo-Amatrice (arbitro Giardini di Civitavecchia)Capradosso-Poggio Mirteto (arbitro Melfi di Roma 1)Fidene-Alba Sant’Elia (arbitro Valentini di Ciampino)Grotti-Castrum Monterotondo (arbitro Symonets di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Bf Sport (arbitro Cinquepalmi di Roma 1)Riposa: Ginestra e Poggio NativoBf Sport, Futbol Montesacro 39Amatrice* 31Atletico Canneto 27Fidene, Ginestra 24Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo 22Poggio Nativo 21Capradosso 19Mideporte Colle Salario 17Poggio Mirteto 16Castel Giubileo 7Grotti 3* gara in meno