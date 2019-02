RISULTATI E MARCATORI, IV GIORNATA, GIRONE C

RECUPERO XIV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 17:59

RIETI - Nella IV giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, arriva la prima sconfitta stagionale per Bf Sport, battuto in casa dall’Atletico Canneto. Vince e, perciò, raggiunge la capolista la capitolina Futbol Montesacro, che si impone di misura nel derby romano contro Fidene. Vittorie interne anche per Ginestra e Poggio Mirteto, rispettivamente contro Mideporte Colle Salario e Castel Giubileo, mentre terminano in pareggio Grotti-Poggio Nativo e Castrum Monterotondo-Capradosso. Infine, si sarebbe dovuta recuperare oggi la sfida relativa alla 14esima giornata d’andata tra Amatrice e Alba Sant’Elia, in quanto le due squadre oggi erano di riposo. Il match, però, non si è giocato in quanto il direttore di gare designato per la sfida non si è presentato al campo. Gara, perciò, rinviata a data da destinarsi.Bf Sport-Atletico Canneto 1-3: Tolomei (B), Gattarelli, Passarani, Mencio (AC)Castrum Monterotondo-Capradosso 0-0Futbol Montesacro-Fidene 2-1: Pampaloni (Fid.)Ginestra-Mideporte Colle Salario 2-0: Monte, FalchettiGrotti-Poggio Nativo 1-1: Formichetti (G), D’Angeli (PN)Poggio Mirteto-Castel Giubileo 1-0: MarcelliAmatrice-Alba Sant’Elia:Match rinviato per assenza del direttore di garaBf Sport, Futbol Montesacro 39Amatrice* 31Atletico Canneto 27Fidene, Ginestra 24Alba Sant’Elia*, Castrum Monterotondo 22Poggio Nativo 21Capradosso 19Mideporte Colle Salario 17Poggio Mirteto 16Castel Giubileo 7Grotti 3* gara in meno