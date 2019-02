© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amatrice-Alba Rieti non si gioca per la mancanza dell'arbitro. Ennesimo rinvio per la partita di recupero della XIV giornata di Prima categoria (in programma il 13 genaio scorso e rinviata per impraticabilità del Tilesi) che era prevista questo pomeriggio alle 15, visto che nel turno di campionato le due squadre riposavano. Sarebbe un'incomprensione tra la Lega dilettanti e l'Aia alla base del disguido: in sostanza il direttore di gara non è stato designato e la partita non si è giocata.Le due formazioni, visto il bel tempo, hanno deciso di dividere in due il campo e disputare separatamente due partitelle di allenamento. «Davvero un peccato - commenta il presidente dell'Amatrice Tito Capriccioli - oggi era bel giorno di sole e potevano essere condizioni favolevoli per la gara». Gli fa eco il dirigente dell'Alba Rieti, Marco Ianni. «Ora non sappiamo quando potremo recuperare - ha detto Ianni - questo ennesimo rinvio non ci voleva proprio».